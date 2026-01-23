EE.UU. toma el control del petróleo de Venezuela y pone a Caracas en aprietos con China por una deuda crítica

El control estadounidense sobre las exportaciones petroleras de Venezuela atrapó barriles que se destinaban al pago de la deuda con…

El control estadounidense sobre las exportaciones petroleras de Venezuela atrapó barriles que se destinaban al pago de la deuda con China, lo que plantea otro posible enfrentamiento entre las dos superpotencias que podría complicar aún más el camino del país sudamericano para salir del incumplimiento de pago.

Se estima que alrededor de una décima parte de la deuda externa de Venezuela, que asciende a US$ 150.000 millones, corresponde a préstamos de China que el miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pagaba con cargamentos de petróleo, hasta que Estados Unidos confiscó los barcos del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, antes este mes.

Los expertos en deuda dicen que las ramificaciones de la reclamación de China sobre los cargamentos y cualquier enfrentamiento con Estados Unidos podrían dificultar la reestructuración de la deuda de Venezuela tras el impago de 2017 y poner en peligro la cooperación de Beijing en los acuerdos de reestructuración de otras naciones en desarrollo.

“Incluso en las mejores circunstancias, esto iba a ser un asunto muy complicado: intentar desenredar la posición de todos estos acreedores en la jerarquía crediticia”, dijo Christopher Hodge, economista jefe de Natixis y exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos.

“El hecho de que ahora Estados Unidos controle todas las finanzas que entran y salen del país… me parece algo sin precedentes, que vayamos a tener semejante enredo y tanta opacidad en las finanzas de un gobierno”, añadió Hodge.

Aunque Washington solo controla actualmente los ingresos por la venta de petróleo, Hodge señaló que estos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Documentos y fuentes de la petrolera estatal PDVSA muestran que tres superpetroleros han hecho la ruta entre Venezuela y China durante los últimos cinco años, transportando petróleo para el pago de intereses, según los términos de un acuerdo temporal alcanzado en 2019. Pero estos envíos son solo una fracción del total de las exportaciones de crudo de Venezuela a China.

AidData, un laboratorio de investigación de la universidad estadounidense William & Mary que realiza un seguimiento de los préstamos, señaló que parte de los ingresos en efectivo procedentes del petróleo enviado a China se ingresaron en una cuenta controlada por Beijing y se destinaron al pago de la deuda, a pesar de que las sanciones y el impago bloquearon los pagos a muchos otros acreedores de Venezuela.

El Gobierno de Donald Trump declaró que los ingresos procedentes de la venta del petróleo de Venezuela se ingresarán en una cuenta con sede en Qatar controlada por Washington, lo que podría dar al propio presidente de Estados Unidos una influencia considerable sobre a qué acreedores se paga y cuándo.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los cargamentos y los pagos de la deuda, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que Beijing “ha manifestado repetidamente su posición”.

Beijing condenó el desvío de las exportaciones de petróleo venezolano durante una rueda de prensa celebrada el 7 de enero, añadiendo que “deben protegerse los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela”.

Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, dijo a Reuters que Trump negoció un acuerdo petrolero con Venezuela que “beneficiará al pueblo estadounidense y al venezolano”.

La administración de Trump está permitiendo a China comprar petróleo venezolano, pero no a los precios “injustos y por debajo del mercado” a los que Caracas vendía el crudo anteriormente, según declaró el jueves un funcionario estadounidense.

Los comerciantes que gestionan las ventas de petróleo venezolano han ofrecido parte de este a las refinerías chinas, pero se trata de transacciones del mercado privado, no destinadas al pago de la deuda.

“El pueblo de Venezuela obtendrá un precio justo por su petróleo de China y otras naciones”, afirmó el funcionario estadounidense.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que se encarga de todas las consultas de la prensa para el Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump aún podría llegar a un acuerdo con China. Sin embargo, la prevista adquisición por parte de EE.UU. del sector petrolero venezolano y el control de sus ingresos podrían alterar la jerarquía de los acreedores, advierten los asesores de reestructuración.

“Todas estas medidas tendrán el efecto práctico de subordinar las reclamaciones de los tenedores de deuda anteriores”, afirmó Lee Buchheit, experto mundial en deuda soberana, quien añadió que no estaba claro si Trump tenía el derecho legal de determinar quién cobra primero.

Unos US$ 60.000 millones de bonos venezolanos entraron en incumplimiento de pago en 2017, y es esencial llegar a un acuerdo de reestructuración para que el país pueda volver a pedir préstamos y atraer nuevas inversiones.

En una reestructuración típica, los prestamistas bilaterales se reúnen y acuerdan qué pérdidas aceptarán, normalmente a través del Club de París de países acreedores. Esto establece el listón de las pérdidas “comparables” que deben asumir los prestamistas privados (inversores en bonos, bancos y otros).

“La comparabilidad del trato será un verdadero reto, especialmente si Estados Unidos controla el uso de los ingresos del petróleo”, dijo Mark Walker, asesor de deuda soberana con amplia experiencia que anteriormente trabajó en posibles reestructuraciones venezolanas.

Si Estados Unidos presiona a China para que acepte importantes amortizaciones de su deuda, y China se mantiene firme, podría ralentizar la reestructuración y obstaculizar la recuperación económica de Venezuela en el proceso.

Eso podría mantener a Venezuela “en una situación muy difícil en el futuro previsible”, comentó Jean-Charles Sambor, director de deuda de mercados emergentes de TT International, que posee bonos venezolanos. A su vez, esto limitaría la cantidad que el país puede permitirse pagar a los tenedores de bonos y otros acreedores.

China tiene poca influencia inmediata. Por lo general, los países no llevan a otras naciones a los tribunales o al arbitraje por reclamaciones de préstamos, dijo Walker, y tendrían que resolver la situación “de gobierno a gobierno”.

Pero las ramificaciones son posibles: China es el mayor prestamista bilateral de los países en desarrollo y su cooperación con el Club de París ha sido crucial durante la última década. Beijing acordó las condiciones de reestructuración a través de una plataforma denominada Marco Común durante las negociaciones de reestructuración de la deuda de Ghana, Zambia y Etiopía.

“La influencia obvia de China es negarse a cooperar en futuras renegociaciones de deuda soberana del Marco Común hasta que considere que ha sido tratada de manera justa en Venezuela”, dijo Buchheit. “Y esa amenaza tendría cierta fuerza”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.