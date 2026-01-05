EE.UU. se prepara para interceptar un petrolero vinculado con Venezuela pese a los reclamos de Rusia, según fuentes

El Gobierno de Estados Unidos prepara una operación para intentar interceptar un petrolero que se ha convertido en el centro…

El Gobierno de Estados Unidos prepara una operación para intentar interceptar un petrolero que se ha convertido en el centro de una disputa internacional. Según confirmaron cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, la embarcación es objeto de un reclamo de jurisdicción por parte de Rusia, lo que posiciona este incidente como un punto crítico de fricción.

Originalmente llamado Bella 1, el petrolero fue sancionado por EE.UU. en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques que transportaban petróleo ilícito. Inicialmente, se dirigía a Venezuela antes de dar la vuelta para evitar ser incautado por la Guardia Costera de EE.UU. el mes pasado. Hace dos días, el petrolero se encontraba en el Atlántico Norte, navegando hacia el noreste cerca de la costa del Reino Unido, según datos de buques de fuente abierta de Kpler, una firma de inteligencia comercial.

En algún momento, durante la persecución, la tripulación del petrolero pintó una bandera rusa en su casco y afirmó que navegaba bajo protección rusa. Poco después, la embarcación apareció en el registro oficial de barcos de Rusia bajo un nuevo nombre: Marinera. Rusia presentó una solicitud diplomática formal el mes pasado exigiendo que EE.UU. dejara de perseguir la embarcación. Al reclamar estatus ruso, la legalidad de incautar el petrolero podría volverse más complicada.

EE.UU. también planea intentar interceptar otros petroleros sancionados que han intentado evadir la captura en los últimos días, dijeron dos de las fuentes.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios. CBS News informó primero que EE.UU. planea incautar el petrolero.

El presidente Donald Trump anunció el mes pasado un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela, como una forma de presionar al régimen de Nicolás Maduro. EE.UU. capturó a Maduro en un complejo en Caracas la madrugada del sábado, y el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que EE.UU. continuará haciendo cumplir el bloqueo como “influencia” sobre el gobierno interino venezolano.

Los planes para interceptar el Bella 1 surgen mientras aviones de vigilancia P-8 de EE.UU. que despegan de la base RAF Mildenhall en Suffolk, Inglaterra, parecen haber estado vigilando el petrolero en los últimos días, según datos de vuelos de fuente abierta.

También ha habido un reposicionamiento más amplio de activos militares de EE.UU. en el Reino Unido, según dos de las fuentes y datos de rastreo de vuelos de fuente abierta. En las últimas 48 horas, al menos 12 C-17 estadounidenses han aterrizado en las bases aéreas de Fairford y Lakenheath, muchos provenientes de aeródromos en EE.UU. Al menos dos V-22 Ospreys también han estado activos en el Reino Unido en los últimos tres días, con datos de vuelo que parecen mostrar que realizan misiones de entrenamiento en el este del Reino Unido desde la base aérea de Fairford. Además, el domingo se vio llegar dos cañoneras AC-130 a la base de Mildenhall en el Reino Unido.

Los datos de vuelo también muestran dos aviones de reabastecimiento KC-135 volando sobre el Atlántico Norte, probablemente para reabastecer activos estadounidenses que operan allí.

EE.UU. utilizó Fuerzas de Operaciones Especiales y otros activos para ayudar a la Guardia Costera de EE.UU. a interceptar un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela el 11 de diciembre, y probablemente necesitaría hacerlo nuevamente para interceptar una embarcación en el Atlántico Norte, según las fuentes, una operación que sería más complicada dadas las malas condiciones meteorológicas en la zona y el hecho de que Rusia ha reclamado la propiedad del barco.

CNN informó que la incautación del Bella 1 probablemente también requeriría un Equipo Especial de Respuesta Marítima con experiencia en abordar embarcaciones que no se someten para tomar el control.

