EE.UU. lanza una fuerte advertencia a México sobre el tráfico de fentanilo luego de una llamada entre Rubio y de la Fuente

Luego de una llamada entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado,…

Luego de una llamada entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia a México por el tráfico de fentanilo.

A través de un posteo en X de la Oficina de Asuntos Hemisféricos, la administración de Donald Trump dijo que “los avances incrementales frente a los desafíos de seguridad fronteriza son inaceptables”.

“Las próximas reuniones bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar redes narcoterroristas y lograr una verdadera reducción en el tráfico de fentanilo, a fin de proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, advierte la publicación, en la que comparten un comunicado de prensa conjunto sobre el llamado entre los representantes de ambos países.

El comunicado detalla que, en la llamada, ambos funcionarios destacaron “la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”. Además, estuvieron de acuerdo en que “aún con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos”.

Los funcionarios acordaron que el llamado Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, que volverá a reunirse el 23 de enero, debe “seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los carteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida”. También convocaron a una reunión ministerial de seguridad en Washington para febrero, para “evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones”.

El llamado entre de la Fuente y Rubio se produce luego de la comunicación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo con su par de EE.UU., Donald Trump el lunes. Días antes, Trump había advertido con posibles ataques terrestres a cárteles de droga. Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina tras el llamado que cualquiera intervención militar en México por parte de Estados Unidos había descartado.

La región se mantiene en vilo tras el ataque de la administración de Trump en Caracas y la captura de Nicolás Maduro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.