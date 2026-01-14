EE.UU. anuncia la siguiente fase del plan de cese del fuego en Gaza

EE.UU. anunció el inicio de la siguiente fase del plan de alto el fuego en Gaza el miércoles, al tiempo…

EE.UU. anunció el inicio de la siguiente fase del plan de alto el fuego en Gaza el miércoles, al tiempo que se formó una nueva comisión para administrar el enclave devastado por Israel.

El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, dijo que la segunda fase del plan de 20 puntos se centraría en la “desmilitarización, gobernanza tecnocrática y reconstrucción”, pero su declaración careció de detalles clave sobre cómo abordar algunos de los temas más difíciles estipulados en el acuerdo. “EE.UU. espera que Hamas cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento traerá graves consecuencias”, dijo en una publicación en X.

EE.UU. pasó a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego a pesar de la oposición israelí debido a la falta de avances en el desarme de Hamas y a que los restos de un rehén, Ran Gvili, siguen retenidos en Gaza.

En respuesta, Israel se ha negado a abrir el cruce de Rafah entre Israel y Egipto.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que impida el inicio de la segunda fase. “Hasta que Ran regrese, el Estado de Israel no puede cerrar su herida más profunda, ni comenzar la curación y recuperación que tanto necesita”, dijo el foro en un comunicado. Netanyahu, quien no se refirió directamente al anuncio de Witkoff, dijo en un comunicado que Israel aún exige la devolución de los restos de Gvili.

Pero, ansioso por avanzar en lo que se considera el mayor logro de política exterior del presidente Donald Trump en su segundo mandato, EE.UU. anunció la transición hacia la siguiente fase del acuerdo, mucho más difícil. La segunda fase requiere la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) para desplegarse en Gaza, con el fin de apoyar a una fuerza policial palestina y permitir que Israel comience a retirarse del territorio que aún ocupa. Sin embargo, pocos países han estado dispuestos a comprometer personal para la ISF, sin lo cual gran parte de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego se vuelve aún más desafiante.

El anuncio coincidió con la formación de una comisión de tecnócratas palestinos para gestionar la gobernanza diaria de Gaza, mientras EE.UU. intenta avanzar con sus planes de reconstrucción y desmilitarización del territorio. Según el acuerdo mediado por EE.UU., la comisión debe administrar Gaza hasta que un Gobierno Autónomo Palestino reformado pueda asumir el control, lo que podría conducir a lo que el plan llama un “camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino”. Netanyahu se opone enérgicamente a la participación del Gobierno Autónomo Palestino en Gaza y a cualquier noción de un Estado palestino.

El Gobierno Autónomo Palestino dio la bienvenida al anuncio, agradeciendo a Trump por “los esfuerzos para consolidar el alto el fuego y avanzar hacia la segunda fase de su implementación, incluida la reconstrucción”. Las llamadas facciones palestinas, una organización paraguas de grupos militantes liderados por Hamas, también elogiaron los esfuerzos de Trump “afirmando el pleno compromiso de las facciones de continuar con la implementación del acuerdo de alto el fuego y las etapas restantes” del plan. A principios de esta semana, Hamas dijo que había “emitido directrices” para ceder el poder de sus agencias gubernamentales a la comisión.

Aunque EE.UU. no ha hecho públicos los nombres de los miembros de la comisión, CNN informó que Nickolay Mladenov, un político y diplomático búlgaro que anteriormente se desempeñó como coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en el Medio Oriente, será el director del consejo. El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto dijo que Ali Shaath, un palestino de Gaza que en el pasado ocupó varios cargos en el Gobierno Autónomo Palestino, sería el jefe de la comisión.

Israel tenía, en efecto, poder de veto sobre los miembros de la comisión, exigiendo que no se permitiera la incorporación de miembros de Hamas ni del Gobierno Autónomo Palestino, que gobierna partes de la ocupada Ribera Occidental. Según un funcionario israelí, el jefe de la agencia de seguridad interna del país, conocida como Shin Bet, informó al gabinete de seguridad el martes que la agencia había aprobado los 15 nombres de la comisión.

