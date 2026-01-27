Ecuador eleva en 900% la tarifa para el transporte de petróleo colombiano. Colombia considera la medida “una nueva agresión”

Las relaciones entre Ecuador y Colombia, en las que se había abierto una puerta al diálogo a finales de la…

Las relaciones entre Ecuador y Colombia, en las que se había abierto una puerta al diálogo a finales de la semana pasada, volvieron a tensarse este martes. Esta vez, el diferendo se debió a la decisión de Quito de aumentar en 900% la tarifa por transportar petróleo colombiano, una medida que Bogotá consideró “una nueva agresión” por parte de su vecino.

El incremento de US$ 3 a US$ 30 por el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) fue dado a conocer el lunes por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano.

Durante una entrevista con la emisora local Radio Sucesos, Manzano dijo que el aumento de la tarifa es una medida “en reciprocidad” a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía a Ecuador. A su vez, Colombia había anunciado dicha suspensión en represalia por los aranceles del 30% a sus productos que Ecuador busca imponer a partir del 1 de febrero.

En la conversación, Manzano defendió el argumento del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien la semana pasada señaló que la imposición de aranceles a Colombia se debe a que, a su juicio, este país no ha hecho lo suficiente para combatir la inseguridad en la zona fronteriza común.

“El tema con Colombia es por la seguridad”, dijo la ministra. “El Ecuador no puede ser el único que esté salvaguardando la frontera”, insistió.

Por la mañana de este martes, el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó el incremento anunciado por Ecuador, que consideró perjudicial para la relación bilateral.

“La decisión del Gobierno ecuatoriano es una nueva agresión contra nuestro pueblo, contra el pueblo colombiano, es una medida desproporcionada, utilitaria y que viola acuerdos entre los dos países. Aumentar en un 900% la tarifa de transporte de crudo que sale de nuestro país hacia el Pacífico colombiano, insisto, es una agresión contra el país”, dijo Palma en un video publicado en la cuenta de X del Ministerio.

Este nuevo diferendo se suma a las tensiones que comenzaron el 21 de enero cuando Noboa anunció los aranceles para los productos colombianos, que llamó “tasa de seguridad”.

Después vino la respuesta del Gobierno de Gustavo Petro, que defendió sus acciones contra el crimen y adelantó una suspensión de la venta de energía a Ecuador, que en años recientes se ha visto afectado por desabasto y apagones producto de sequías o falta de mantenimiento en el sistema eléctrico nacional.

En medio de este conflicto político y comercial, ambos gobiernos dieron a conocer a finales de la semana pasada que estaban en negociaciones para una posible reunión en la que se sentaran a hablar para intentar resolver sus diferencias.

La canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, dijo en una rueda de prensa este mismo martes que Bogotá primero propuso el 25 de enero como fecha para un encuentro y después el 27 o el 28, pero hasta ahora la Cancillería de Ecuador no ha respondido.

“Por ahora, y como se ha evidenciado, Colombia continuará llamando al diálogo y al buen entendimiento, como ha sido la costumbre de este Gobierno. Esperamos lograr un diálogo franco, sincero y constructivo con nuestros homólogos del Ecuador esta misma semana, con el fin de evitar la implementación de aranceles con carácter unilateral”, señaló.

Analistas consultados por CNN la semana pasada consideraron probable que este conflicto entre Ecuador y Colombia pueda resolverse por la vía diplomática. Sin embargo, advirtieron que si esto no se logra ambos países resultarán perjudicados porque tienen estrechos vínculos comerciales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.