Dos personas recibieron disparos de agentes federales en Portland, Oregon, según la policía local

Dos personas están hospitalizadas tras ser baleadas por agentes federales, informó la Policía de Portland en un comunicado.

El tiroteo involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban una detención vehicular a una pareja casada, de acuerdo con una fuente policial. El esposo fue herido en el brazo y la esposa en el pecho; su estado actual se desconoce, agregó la fuente.

Hoy a las 2:18 p.m., hora local, los agentes de policía de Portland respondieron a la cuadra 10200 de Southeast Main Street por un informe de un tiroteo, según el comunicado. Los agentes policiales confirmaron que agentes federales habían estado involucrados en el tiroteo.

A las 2:24 p.m., los agentes respondieron a dos personas que habían sido baleadas cerca de la Avenida Northeast 146 y East Burnside, donde fueron trasladadas al hospital, según el comunicado. No está claro de inmediato por qué se reportaron diferentes ubicaciones.

“Seguimos en las primeras etapas de este incidente”, dijo el jefe de la policía Bob Day. “Entendemos la emoción y tensión creciente que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero le pido a la comunidad que permanezca tranquila mientras trabajamos para saber más”.

Una investigación preliminar muestra que dos personas recibieron disparos en un primer lugar y luego se alejaron conduciendo, según una fuente policial familiarizada con la investigación.

La principal prioridad tras el tiroteo en Portland es que se realice una investigación exhaustiva, dijo el fiscal del condado de Multnomah, Nathan Vasquez, mientras se encontraba en la escena.

Ningún agente resultó herido en el tiroteo, informó a CNN una fuente federal de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional señaló por separado que “la situación sigue en desarrollo”.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó en un comunicado que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó un tiro defensivo durante una detención vehicular a un migrante venezolano en Portland.

A las 2:19 p.m., hora local, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban una detención vehicular dirigida, señaló McLaughlin.

Se cree que el conductor del vehículo es miembro de la organización criminal Tren de Aragua, mientras que el pasajero y objetivo era un migrante venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua y vinculado a un tiroteo reciente en Portland, indicó.

Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor utilizó el vehículo como arma e intentó atropellar a los agentes, dijo McLaughlin.

Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó un tiro defensivo. El conductor huyó del lugar con el pasajero.

Por su parte, el FBI investiga el tiroteo de hoy en Portland, calificándolo como “una agresión contra funcionarios federales”.

“El FBI de Portland investiga una agresión contra funcionarios federales ocurrida aproximadamente a las 2:15 p.m. cerca de la cuadra 10000 de Main St. en Portland, que involucró a dos agentes de Aduanas y Protección de Fronteras”, indicó el comunicado de la oficina del FBI en Portland. “Los dos agresores huyeron inmediatamente del lugar tras el tiroteo y actualmente reciben atención por sus heridas. Esta sigue siendo una investigación activa y en curso liderada por el FBI”.

Más temprano, el FBI publicó en X que investigaba un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente y en el que “dos personas resultaron heridas”. Al parecer, el FBI eliminó la publicación, pero no explicó el motivo cuando CNN contactó a su oficina.

El alcalde de Portland denunció este jueves que dos personas fueron baleadas por parte de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, diciendo: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las protecciones constitucionales se erosionan y aumenta el derramamiento de sangre”.

“Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados, y la ‘fuerza total’ amenazada por el Gobierno de (Trump) tiene consecuencias mortales”, dijo el alcalde Keith Wilson en un comunicado. “Como alcalde, pido a ICE que ponga fin a todas las operaciones en Portland hasta que se lleve a cabo una investigación completa”.

Por su parte, la representante estadounidense Maxine Dexter, demócrata de Oregon que representa a Portland, compartió una declaración similar diciendo: “ICE debe poner fin inmediatamente a todas las operaciones activas en Portland”.

El senador demócrata estadounidense Ron Wyden de Oregon también opinó: “El despliegue de agentes federales por Trump en mi ciudad natal claramente está avivando la violencia, y debe terminar”.

Mientras crecen las manifestaciones en Minneapolis y St. Paul tras el mortal tiroteo de ICE contra Renee Nicole Good, las protestas se extienden a otras ciudades del país en solidaridad.

En Boston, Massachusetts, una gran multitud se reunió por segundo día consecutivo en el parque Boston Common para protestar contra la política antiinmigrante del Gobierno de Trump.

“Estamos viendo redadas de ICE en todo el país. ¿Qué futuro les espera a nuestros jóvenes? Por eso tenemos que luchar por ese futuro”, dijo un orador, según la afiliada de CNN WHDH.

Manifestantes se congregaron en el Edificio Federal George H. Fallon en Baltimore, Maryland, donde se encuentra la oficina local de ICE, con carteles como “El pueblo unido defenderá a las familias inmigrantes”, “Baltimore contra Trump” y “Protestando por Renee Good”.

Asimismo, en Birmingham, Alabama, fotos de Good fueron iluminadas con luces junto a banderas estadounidenses en el centro de la ciudad, mientras los manifestantes exigían justicia para la madre de tres hijos. Tori Holland, organizadora y activista, dijo a la afiliada de CNN WBRC que lo ocurrido a Good “me afecta muy personalmente” porque “muy fácilmente podría pasarme a mí”.

“Mucha gente, incluso en mi propia familia, no se da cuenta del riesgo que asumimos al alzar la voz, al organizarnos y llamar la atención sobre lo que pasa en nuestro país, porque no está bien”, dijo Holland.

