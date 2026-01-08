Dos muertos en tiroteo frente a una iglesia mormona en Salt Lake City

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo afuera de una iglesia de Salt Lake City el…

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo afuera de una iglesia de Salt Lake City el miércoles por la noche mientras los dolientes asistían a un servicio conmemorativo en el interior, dijo la policía.

El tiroteo tuvo lugar en el estacionamiento trasero de una casa de culto de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah conocida ampliamente como la iglesia mormona.

Las autoridades dijeron que ningún sospechoso estaba bajo custodia el miércoles.

Todas las víctimas eran adultos. Al menos tres de los heridos se encontraban en estado crítico, según informó la policía.

La policía afirmó no creer que el tirador tuviera aversión hacia ninguna fe en particular. Tampoco creen que el tiroteo fuera aleatorio.

“No creemos que esto haya sido un ataque dirigido contra una religión ni nada por el estilo”, dijo el jefe de policía de Salt Lake City, Brian Redd.

La iglesia de ladrillos rojos en el vecindario noroeste de Salt Lake City atiende principalmente a congregantes tonganos y celebra servicios religiosos regulares en su lengua materna, según su sitio web.

Al escuchar disparos, los residentes de un complejo de viviendas de bajos ingresos junto a la iglesia acudieron al exterior para ayudar a las víctimas y consolar a decenas de personas que asistían al funeral de una persona que no fue identificada.

Brennan McIntire dijo que él y su esposa, Kenna, oyeron varios disparos fuertes desde su apartamento junto al estacionamiento de la iglesia mientras veían la televisión. Saltó del sofá y salió corriendo en chanclas para ver qué había pasado.

“En cuanto me acerqué, vi a alguien en el suelo”, dijo. “La gente lo atendía, llorando y discutiendo”.

Kenna McIntire salió poco después y se estremeció al ver a los socorristas levantando a una mujer inconsciente hacia una ambulancia mientras la gente se apiñaba alrededor y sollozaba.

La pareja dijo que escuchan disparos en su vecindario casi a diario, pero nunca justo afuera de su puerta.

“Fue realmente desgarrador escucharlo y verlo”, dijo.

Cerca de 100 vehículos policiales se encontraban en el lugar tras el incidente, y helicópteros sobrevolaban la zona. Los vecinos se acurrucaron en mantas junto a un puesto de tacos, observando el trabajo de los agentes y esperando noticias.

La policía dijo que estaban revisando lectores de matrículas y videos de vigilancia de negocios cercanos en su búsqueda de un sospechoso.

“Esto jamás debería haber ocurrido fuera de un lugar de culto. Esto jamás debería haber ocurrido fuera de una celebración de la vida”, declaró la alcaldesa Erin Mendenhall.

La iglesia, con sede en Salt Lake City, estaba cooperando con la policía y dijo que estaba agradecida por los rápidos esfuerzos de los primeros en responder.

“Extendemos nuestras oraciones por todos los afectados por esta tragedia y expresamos nuestra profunda preocupación de que cualquier espacio sagrado destinado al culto pueda ser objeto de cualquier tipo de violencia”, afirmó el portavoz de la iglesia, Sam Penrod.

Aproximadamente la mitad de los 3,5 millones de habitantes de Utah son miembros de la fe. Se pueden encontrar lugares de culto como el del tiroteo en barrios de la ciudad y el estado.

La fe ha estado en alerta máxima desde que cuatro personas murieron cuando un exmarine abrió fuego en una iglesia de Michigan el mes pasado y la incendió. El FBI descubrió que actuaba motivado por creencias antirreligiosas contra los Santos de los Últimos Días.

