Diosdado Cabello dice que 808 personas han sido excarceladas desde diciembre; Foro Penal registra 266 casos en enero

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas en el país…

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas en el país desde diciembre, como parte de un proceso que, según el funcionario, fue ordenado por el derrocado presidente Nicolás Maduro “para la convivencia y la paz”.

Cabello hizo estas declaraciones cuando están por cumplirse tres semanas de que el 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunciara que las autoridades venezolanas liberarían a “un número importante” de personas para distender la situación política en la nación sudamericana.

En un acto público, Cabello dijo que las 808 excarcelaciones muestran la voluntad del Gobierno de Venezuela y, como hizo la semana pasada la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que el país está abierto a que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, haga una visita para verificar el proceso.

“Que venga el Alto Comisionado, que converse. Nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario”, señaló.

“Estamos haciendo una revisión (de los casos), ordenada por la presidenta encargada, por el presidente Nicolás Maduro, para la convivencia y la paz de este país”, agregó.

Las cifras de Cabello, sin embargo, contrastan con las que tienen organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Foro Penal. Desde el 8 de enero, Foro Penal tiene registro de solo 266 excarcelaciones de presos políticos, según el más reciente balance que dio a conocer este lunes.

El Gobierno de Venezuela dice que quienes han sido excarcelados estaban acusados de diversos delitos —como atentar contra el orden público—, señala que quienes están acusados de homicidio, narcotráfico u otros actos violentos estarán excluidos del proceso y niega que en el país haya presos políticos.

Desde el día del anuncio de Jorge Rodríguez, algunas familias de personas detenidas han realizado diversas manifestaciones afuera de centros penitenciarios para pedir por la salida de sus seres queridos. Algunos manifestantes incluso han montado casas de campaña y organizado vigilias.

Foro Penal estima que a la fecha hay más de 700 presos políticos en Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.