Dinamarca y Groenlandia anuncian un aumento de la presencia militar danesa en Groenlandia y sus alrededores

El Gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunciaron un aumento de la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores a partir del miércoles, alegando “tensiones de seguridad”.

“Las tensiones de seguridad se han extendido al Ártico. Por lo tanto, el Gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa han decidido continuar con el aumento de ejercicios de la Fuerza de Defensa en Groenlandia, en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN”, declaró el Gobierno de Groenlandia en un comunicado.

Dinamarca indicó que, como parte de este aumento de la presencia en el Ártico y el Atlántico norte, las Fuerzas Armadas danesas estaban “desplegando capacidades y unidades en relación con las actividades de ejercicios a partir de hoy, lo que se traducirá en un aumento de la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores de aeronaves, buques y soldados, incluidos de aliados de la OTAN, en el próximo período”.

El Ministerio de Defensa danés afirmó que las actividades de entrenamiento ampliadas en Groenlandia podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, la prestación de asistencia a las autoridades groenlandesas, incluida la policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores y operaciones navales.

El Gobierno groenlandés declaró que el propósito del aumento de la presencia militar era “entrenar la capacidad de operar en las condiciones únicas del Ártico y fortalecer la presencia de la alianza (OTAN) en el Ártico en beneficio de la seguridad tanto europea como transatlántica”.

