DHS alega que el Hilton canceló reservas de agentes mientras se intensifica la represión inmigratoria en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acusó a la cadena hotelera internacional Hilton de lanzar una “campaña coordinada” para negar servicio a los agentes cancelando sus reservas de habitaciones en Minneapolis mientras la institución se prepara para intensificar la aplicación de medidas migratorias allí.

Las capturas de pantalla que el DHS publicó en X este lunes por la tarde parecen mostrar correos electrónicos de una dirección de Hilton que indica que los agentes de inmigración no pueden quedarse en la propiedad Hampton Inn Lakeville, ubicada en un suburbio al sur de Minneapolis.

“Tras investigar más a fondo en línea, hemos encontrado información sobre inmigración relacionada con su nombre y cancelaremos su próxima reserva. Pronto recibirá un correo electrónico de cancelación de Hilton en su bandeja de entrada”, dice un correo electrónico. El DHS omitió los nombres en las capturas de pantalla.

“Hemos notado una afluencia de reservas del Gobierno realizadas hoy para el DHS, y no permitimos que ningún agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se aloje en nuestra propiedad. Si trabaja para el DHS o inmigración, avísenos, ya que tendremos que cancelar su reserva”, dice otro correo electrónico.

El Lakeville Hilton es de propiedad, y con operación independiente, de Everpeak Hospitality, que dijo en un comunicado en su sitio web que el incidente “fue incompatible con nuestra política de ser un lugar acogedor para todos” y que están “en contacto con los huéspedes afectados para garantizar que sean alojados”.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, rechazó esa declaración y escribió el lunes por la noche que el DHS y el ICE no habían tenido noticias de Everpeak Hospitality.

“Hemos estado en contacto directo con el hotel y se han disculpado por las acciones de su equipo, que no se ajustaron a sus políticas”, declaró Hilton en una declaración inicial a CNN el lunes. “Han tomado medidas inmediatas para resolver este asunto y se están comunicando con los huéspedes afectados para garantizar su alojamiento. La postura de Hilton es clara: nuestras propiedades están abiertas a todos y no toleramos ningún tipo de discriminación”.

Sin embargo, este martes el Hilton emitió una nueva declaración, en la que decía que tenía más preocupaciones sobre que la propiedad Lakeview Hilton “no cumplía con nuestros estándares” y, por lo tanto, Hilton estaba tomando “medidas inmediatas” para eliminar el hotel de su sistema.

El comunicado de la cadena hotelera hizo referencia a un video publicado por el influencer conservador Nick Sortor, en el que aparentemente Sortor habla con un empleado de la recepción del Lakeville Hilton alrededor de las 22:50 del lunes. En el video, el empleado, quien afirmó haber hablado recientemente con el dueño del edificio, le dice a Sortor que no le habían informado de ningún cambio en la política de “no aceptar personal de inmigración, agentes de ICE y del DHS” en ese momento y negó la solicitud de Sortor de diez habitaciones supuestamente para el Departamento de Seguridad Nacional.

“Hilton es, y siempre ha sido, un lugar acogedor para todos. Además, estamos colaborando con todos nuestros franquiciados para reforzar los estándares que les exigimos en todo nuestro sistema y así garantizar que esto no vuelva a suceder”, declaró el Hilton este martes.

