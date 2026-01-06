Departamento de Justicia dice que publicó menos del 1 % de archivos de Epstein y aún revisa más de 2 millones de documentos

El Departamento de Justicia anunció el lunes que ha publicado 12.285 documentos —menos del 1 %— de sus archivos relacionados…

El Departamento de Justicia anunció el lunes que ha publicado 12.285 documentos —menos del 1 %— de sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein, y que aún se están revisando más de 2 millones de documentos.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, dijeron a un juez federal en un escrito presentado el lunes que “queda un trabajo sustancial por hacer”.

Con el fin de actualizar al tribunal sobre su progreso, informaron al juez Paul Engelmayer del Distrito Sur de Nueva York que los 12.285 documentos que el departamento ya ha publicado contienen aproximadamente 125.575 páginas.

“Hay más de 2 millones de documentos potencialmente relevantes para la Ley que están en varias fases de revisión”, agregaron.

Esto ocurre después de que el Congreso aprobara una ley en noviembre —con apoyo casi unánime— que otorga al Departamento de Justicia una fecha límite del 19 de diciembre de 2025 para publicar todos sus archivos sobre Epstein, el delincuente sexual convicto que fue acusado de abusar de decenas de menores. Epstein murió por suicidio en 2019.

Los archivos están compuestos por papeles, videos, fotografías y audios que se encuentran en el sistema principal de gestión electrónica de casos del FBI y provienen en gran parte de las dos principales investigaciones de la agencia sobre Epstein, en Florida y Nueva York, que abarcan décadas. Un memorando del FBI de julio de 2025 indicaba que el departamento había descubierto “más de 300 gigabytes de datos y pruebas físicas” durante una revisión de los materiales de investigación.

“Este trabajo ha requerido y requerirá recursos sustanciales del Departamento”, escribió el Departamento de Justicia al juez en el informe del lunes.

“Como señalamos en nuestra carta anterior, había cientos de abogados dedicados a la revisión en el momento de esa carta. Actualmente, y se prevé para las próximas semanas, más de 400 abogados en todo el Departamento dedicarán todo o una parte sustancial de su jornada laboral a los esfuerzos del Departamento para cumplir con la Ley”.

Designados de Trump en el Departamento de Justicia han dicho que están actuando de buena fe para publicar la mayor cantidad de material lo más rápido posible, mientras también realizan el arduo trabajo de revisar cada archivo para garantizar que la identidad de las víctimas esté protegida, tal como lo exige la ley.

En una carta al Congreso publicada el 19 de diciembre, Blanche dijo que el departamento estaba trabajando “diligentemente” para cumplir con la fecha límite, pero que el “volumen de materiales” significaba que “debía producir públicamente documentos pertinentes de manera continua”.

El Departamento de Justicia anunció a finales de diciembre que había más de un millón de documentos nuevos potencialmente relacionados con Epstein —y que tomaría “semanas” revisarlos y publicarlos.

Y como informó previamente CNN, la directiva del Departamento de Justicia también pidió a fiscales de carrera en Florida que se ofrecieran como voluntarios durante las vacaciones para ayudar a redactar los documentos.

