Delcy Rodríguez y María Corina Machado compiten por la atención de la administración Trump: así escaló la disputa

Mientras Estados Unidos continúa el diálogo tanto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con la líder opositora María Corina Machado, las dos dirigentes llevan adelante su propio juego político para asegurar que la transición tras la captura del mandatario Nicolás Maduro se decante hacia sus respectivos sectores.

Como dos caras opuestas de este proceso decisivo para el futuro de Venezuela, Machado ha sido la más punzante y directa en sus declaraciones, todas ellas fuera del país, ya que salió a escondidas en diciembre para recibir el premio Nobel de la Paz. Por su parte, Rodríguez toma a la Casa Blanca como su principal interlocutor, pero también ha hecho señalamientos a la oposición y alusiones a la exdiputada.

Desde el primer momento tras la captura de Maduro, Machado fue enfática en rechazar una continuidad de las figuras del chavismo, por considerar que no tienen legitimidad. Dijo que Rodríguez “es muy rechazada por el pueblo venezolano” y la acusó de ser “la arquitecta principal de torturas, de tráficos de personas”, en una entrevista con Fox News el 5 de enero, y remarcó su cercanía a los gobiernos de Rusia, Irán y China. Rodríguez ha negado en reiteradas oportunidades este tipo de acusaciones.

Días después, cuando el presidente Donald Trump ya había declarado, horas después de la captura de Maduro, que Machado “no cuenta con el apoyo” dentro de Venezuela, la líder opositora habló de la necesidad de una transición ordenada y pacífica. En una entrevista con Infobae, afirmó que EE.UU. instruyó a Rodríguez a “que sea el propio régimen quien desmantele ciertas estructuras de su propio régimen”.

A mediados de enero, Machado llegó a Washington y se reunió con Trump, a quien le obsequió la medalla del Nobel, pero no recibió a cambio una promesa de apoyo explícito, que sí fue mostrado para con Rodríguez.

Machado calificó entonces el encuentro como “histórico” y “extraordinario”, aunque la Casa Blanca aclaró que no cambió su evaluación sobre la situación de Venezuela. La líder opositora también advirtió a senadores de EE.UU. que el chavismo busca ganar tiempo y reiteró: “Delcy Rodríguez es parte del régimen”.

En los últimos días, Machado enfatizó más la idea de una sumisión de Rodríguez frente a la Casa Blanca, una situación que podría incomodar a sectores centrales del chavismo. “En este momento está siendo forzada a llevar adelante una cantidad de acciones que sería lo último que ella hubiese querido hacer”, dijo a ABC, y agregó que espera que le quede poco tiempo en el poder. “Lo único que soporta al régimen y a Delcy Rodríguez es la represión”, apuntó.

El miércoles, consultada sobre si podría compartir espacios con Rodríguez en una eventual transición, evitó confirmarlo o negarlo. “Nosotros estamos dispuestos y, de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real, esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos”, declaró. “Nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”, agregó.

Machado aseguró que su idea sigue siendo volver a Venezuela, pero todavía no tiene definida una fecha, mientras continúa buscando reuniones para conseguir más apoyo.

Por su lado, la presidenta encargada ha reiterado la idea de defensa de soberanía en sus discursos tras la captura de Maduro, por lo que la mayoría de las declaraciones tienen que ver más con Washington que con la oposición o Machado. “Estamos gobernando junto al pueblo, (…) no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, dijo Rodríguez en un mensaje televisado el 6 de enero.

Sin embargo, en atención tanto a la Casa Blanca como a los reclamos internos, el Gobierno anunció un proceso de excarcelaciones que continúa las que había hecho días atrás en el marco de las fiestas de fin de año.

Una semana después, con cifras de excarcelaciones siempre más altas que las confirmadas por organizaciones civiles, declaró: “El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica”. No obstante, sus palabras de apertura siempre han tenido alguna aclaración o condición. “Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia, no serán permitidos”, aseveró.

La alusión apuntaba al sector opositor liderado por Machado, quien ese día se reunía con Trump y acaparaba las miradas sobre la transición venezolana. En la víspera, el presidente estadounidense conversó telefónicamente con Rodríguez, quien dijo que la llamada fue “productiva y cortés”, con una “agenda de trabajo bilateral”.

En los últimos días, Rodríguez endureció su tono hacia Washington, aunque analistas consultados por CNN indican que se trata de un cambio dirigido a las filas chavistas para buscar reafirmar su lealtad y apaciguar rumores e inquietudes por la nueva relación con la Casa Blanca.

El miércoles, Rodríguez afirmó que su Gobierno ha abierto un “espacio para el diálogo político”, pero nuevamente puso un asterisco: advirtió que quienes “pretendan perpetrar el daño y la agresión” contra Venezuela deben permanecer en Washington, en clara alusión a Machado, a quien no ha nombrado explícitamente en estas semanas.

“Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar”, agregó.

Mientras Trump no ponga entre sus exigencias una participación de la oposición en el nuevo escenario político, Rodríguez mantiene sólido el control del poder en Venezuela, sin mayores fisuras en el aparato de control y con cambios que asientan su propio sello de la nueva fase del chavismo.

