Cómo el “efecto Bad Bunny” proyecta la cultura puertorriqueña: de un festival local al escenario más grande del mundo

Las calles están abarrotadas. Gente por todas partes. Cada balcón está repleto, cada esquina vibrando. De un lado suena reguetón, del otro salsa y, por detrás, la bomba y plena.

Cada cinco pasos hay comida. Pinchos, alcapurrias y bacalaítos gigantes. Esto es “La SanSe” y, si no la conoces, tranquilo. Puerto Rico te lo va a explicar, con orgullo y en voz alta.

Oficialmente, son las Fiestas de la Calle San Sebastián, un enorme festival de cuatro días que se celebra cada enero en el Viejo San Juan.

Empezó en los años 50 como una actividad pequeña para recaudar fondos para una iglesia pero, con el tiempo, se convirtió en una masiva celebración de la música, el arte, la comida y la cultura puertorriqueña.

¿Extraoficialmente? SanSe, que normalmente se celebra el tercer fin de semana de enero, es cuando por fin se acaba la Navidad en Puerto Rico. La despedida final a la temporada. El último suspiro colectivo antes de guardar las decoraciones, se terminen las parrandas y la gente tenga que regresar al trabajo.

Este año, el festival también llegó con una de las multitudes más grandes que ha visto el Viejo San Juan.

“Está bastante lleno y he visto muchísimos turistas”, dijo Gabriel Sánchez, residente de Bayamón, mientras el movimiento se reducía a un paso lento, los balcones se desbordaban y la señal del celular apenas aguantaba.

“El efecto Benito es una realidad”, dijo el salsero Víctor Manuelle justo antes de subir a la tarima el sábado por la noche.

Usando el nombre de pila de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, explicó que el artista logró despertar un nuevo sentido de identidad y orgullo puertorriqueño que ya se siente mucho más allá de la isla.

“Nunca había una figura de tanto alcance, que se había identificado tanto. No estoy diciendo que es el único. Es que Benito, obviamente con ese disco, al rescatar nuestra bomba, nuestra plena, nuestra música tradicional autóctona, abrió una puerta para que sucedan estas cosas”, dijo.

Ese alcance ha transformado aún más una de las celebraciones más queridas de Puerto Rico.

Según el alcalde de San Juan, Miguel Romero, las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 rompieron récords de asistencia, con un estimado de 1.083.881 personas durante los cuatro días del evento, que comenzó el 15 de enero. Solo la noche del domingo, se calcula que al menos 367.387 personas abarrotaron las calles del histórico distrito.

Turistas de toda América Latina, de Estados Unidos y de otros países se encontraban entre los locales —cantando, bailando, ondeando banderas— atraídos no solo por la fiesta, sino también por la cultura.

“En Puerto Rico, estamos muy contentos con Bad Bunny”, dijo Juan Cabán, residente de Cabo Rojo. “Estamos muy contentos que alrededor del mundo nos conozcan, conozcan nuestra cultura, nuestra música y que nos estén visitando”.

Y el mundo pronto tendrá otra oportunidad de vivir ese “efecto Bad Bunny”.

En pocas semanas, el artista llevará la música de Puerto Rico a uno de los escenarios más grandes del planeta: el show de medio tiempo del Super Bowl. Reguetón. Bomba. Plena. Todo en español. En voz alta y orgullosamente boricua.

Para muchos puertorriqueños, se siente como cerrar un círculo. Los mismos ritmos que hoy se escuchan en las calles del Viejo San Juan pronto llegarán a millones de personas alrededor del mundo.

“Yo creo que va a tener un récord de audiencia”, dijo Víctor Manuelle. “En ningún momento los latinos habían estado tan pendientes a una presentación del Super Bowl como van a estar a esta, y nosotros estamos súper orgullosos. Sé que hemos tenido en otras ocasiones representantes latinos como Shakira, como Jennifer Lopez, claro está. Pero yo creo que este evento va a marcar una diferencia”.

“Yo casi no veo Super Bowl… pero verlo ahora en el halftime show va a ser bueno para Puerto Rico y bueno para lo que sería la música latina”, dijo Sánchez mientras salía del festival.

“Todos vamos a estar allí. Todos vamos a estar en primera fila y le deseamos lo mejor y que ponga el nombre de Puerto Rico en todo lo alto”, añadió Cabán.

Mientras Puerto Rico se despide de una gran celebración, ya está pensando en la próxima. Disfrutando el momento, mostrando su orgullo, sabiendo que aquí la fiesta, en verdad, nunca para.

