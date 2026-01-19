De las redes a la Casa Blanca: por qué los memes son el motor de la segunda presidencia de Donald Trump

En el primer fin de semana de Acción de Gracias del segundo mandato del presidente Donald Trump, el Washington Post…

En el primer fin de semana de Acción de Gracias del segundo mandato del presidente Donald Trump, el Washington Post publicó una importante primicia sobre el Gobierno. El Post informó que fuerzas militares de Estados Unidos, tras atacar un barco civil que la administración afirmaba llevaba drogas en el Caribe, habían matado después a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos, presuntamente bajo órdenes originadas con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de “matar a todos”.

Dos días después, Hegseth publicó en su cuenta de X una imagen de una falsa portada de libro infantil, inspirada en la serie Franklin la Tortuga. El título era “Franklin apunta a los narco terroristas”, sobre una imagen de la tortuga de caricatura con equipo militar estadounidense disparando un lanzagranadas desde un helicóptero a botes abajo, con personas aún a bordo.

En el pasado, una acusación grave como la que informó el Post podría haber producido respuestas oficiales de preocupación. Pero incluso mientras fuentes del Gobierno discutían la idea de que Hegseth hubiera ordenado personalmente el ataque posterior, el propio secretario dejó que la tortuga sonriente hablara por él.

Esta yuxtaposición de acciones ejecutivas serias con imágenes burlonas de internet fue el estilo definitorio de la comunicación oficial de Donald Trump y su equipo en su primer año de regreso en la Casa Blanca. Mientras la nueva administración ejercía el poder de manera agresiva y a mayor escala, tanto a nivel nacional como internacional, promovía y defendía sus movimientos a través de un estilo de comunicación deliberadamente transgresor, cargado de memes, copiando las formas del humor en internet, pero convirtiendo sus referencias culturales absurdas y autoconscientes en carnada para la ira.

“No solo se aferra a cosas que su base apoya, sino a cosas que sabe que enojarán a la otra parte”, dijo Audrey Halversen, académica de comunicación política en la Universidad de Michigan. “Lo que, por supuesto, hace que estas publicaciones reciban mucha atención”.

El uso de Franklin la Tortuga por parte de Hegseth probablemente hacía referencia a un meme popular de hace algunos años, cuando las portadas de los libros de Franklin la Tortuga fueron reemplazadas con títulos provocativos como “Franklin se esconde de la policía” o “Franklin graba su primer video porno”. La yuxtaposición de un personaje amable e inocente con acciones violentas y agresivas es un mecanismo de troleo, dijo Dannagal Young, directora del Centro de Comunicación Política de la Universidad de Delaware, particularmente cuando la utiliza el secretario de Defensa.

“Todo el espíritu y la estética de esta administración es el espectáculo y la subversión de las normas”, dijo Young. “Eso no se logra con deliberación o argumento, sino a través de símbolos”.

Mientras que el presidente retuiteaba memes en su primer mandato, tales publicaciones en su segundo mandato han crecido y se han extendido más allá de sus cuentas personales a las páginas de agencias federales y sus secretarios designados, como el Departamento de Educación, la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Defensa. Gracias a las herramientas de IA generativa, que ahora permiten la producción masiva de imágenes y videos con poco esfuerzo o reflexión, respaldadas por la adopción del Gobierno de influencers de derecha y un vasto presupuesto para los propios videógrafos del Gobierno, el poder ejecutivo ahora entrega al público un flujo constante de provocaciones e imágenes basura.

En febrero, para promover los esfuerzos de Trump para cancelar el cobro por congestión en Manhattan, la Casa Blanca publicó una portada falsa de la revista Time, con el título de Time cambiando a “TRUMP” y una pintura aparentemente generada por IA de Trump usando una corona. El 2 de mayo, en el intervalo entre la muerte del papa Francisco y la reunión del cónclave para nombrar a su sucesor, el presidente volvió a publicar un fan art hecho por IA de sí mismo vestido como papa; dos días después, para el 4 de mayo, la Casa Blanca volvió a publicar una imagen lustrada de Trump como un Jedi musculoso empuñando un sable de luz rojo Sith.

Además de glorificar a Trump, la administración ha mantenido un flujo constante de memes para ridiculizar a sus oponentes políticos y críticos, incluidos memes para presumir o burlarse de los críticos de sus propios memes. En julio, la cuenta de X de la Casa Blanca publicó una imagen de un cartel en un caballete en los terrenos de la Casa Blanca, que decía “oMg, diD tHe WHiTE hOuSE reALLy PosT tHiS?” (En español: “oh, por Dios, ¿en verdad publicó esto la Casa Blanca?”), y la publicación decía: “En ninguna parte de la Constitución dice que no podemos publicar memes brutales [emoji de explosión].” Cuando X lanzó brevemente una función de geolocalización de cuentas en noviembre, la cual parecía identificar a numerosas cuentas pro-MAGA como extranjeras, la cuenta de la Casa Blanca publicó una imagen con su propia ubicación como “Viviendo gratis en las mentes de los demócratas.”

“El éxito de las páginas de redes sociales de la Casa Blanca habla por sí solo. A través de publicaciones atractivas y memes brutales, estamos comunicando con éxito la agenda extremadamente popular del presidente y obligando a sus críticos demócratas a adoptar posturas indefendibles”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson a CNN en un comunicado. “Hay una razón por la que tanta gente intenta copiar nuestro estilo: nuestro mensaje resuena”.

Trump está lejos de ser el único político en usar el lenguaje de internet para beneficio político. En 2020, Michael Bloomberg gastó más de un millón de dólares para pagar memes creados por influencers. En 2021, el equipo de Joe Biden contactó la popular cuenta de memes políticos progresistas Saint Hoax para una posible colaboración. A medida que se acercaba la campaña de reelección de Biden, se fusionaron y cooptaron una mezcla de memes anti-Biden y pro-Trump en memes irónicos de Biden como “Dark Brandon”, con ojos resplandecientes o disparando rayos láser, que finalmente fueron adoptados completamente por los leales a Biden. Para el verano de 2024, después de que Biden cancelara su campaña a favor de Kamala Harris, “Kamala is brat” de Charli XCX borró cualquier línea que quedaba entre la cultura en línea y la campaña política.

Sin embargo, cuando Trump regresó al cargo, la campaña de memes se transformó en una gobernanza a base de memes. Las acciones más drásticas de las primeras semanas de la administración no provinieron de funcionarios habituales ni de organismos gubernamentales preexistentes, sino de la alianza de Trump con el obsesionado de los memes y posteador incansable Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo nombre fue elegido porque sus siglas en inglés formaban la palabra DOGE en inglés.

Hace mucho tiempo, en tiempos del Internet, “Doge” era un meme inocente sobre un lindo perro japonés. Antes de que pasara su primer año de popularidad, el nombre e imagen de Doge fueron adoptados por un proyecto que pretendía parodiar el incipiente campo de las criptomonedas, el cual rápidamente se convirtió en una criptomoneda real de miles de millones de dólares. Finalmente, Doge se convirtió en una obsesión de Musk: primero como un objeto de broma sobre el que podía publicar y ganar dinero, y luego, para enero de 2025, después de que la broma se repitiera lo suficiente, como el nombre de una iniciativa responsable del despido o salida de cientos de miles de empleados federales.

El propio Departamento de Eficiencia Gubernamental se centró en publicar capturas de pantalla de columnas de números y varios alardes sobre sus logros, no muy diferente de la cuenta de una agencia tradicional. Y Musk apenas duró cinco meses en el Gobierno antes de renunciar. Pero su espíritu esforzado y combativo de publicar en internet permaneció y se extendió.

Shannon McGregor, profesora en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill enfocada en redes sociales y comunicación política, dijo: “Esto es lo que pasa cuando los obsesionados del internet llegan a la Casa Blanca”.

Al principio, las publicaciones de la nueva administración evitaban referencias existentes en línea, prefiriendo representaciones de IA sobre temas propios escogidos por la Casa Blanca: como las imágenes generadas por IA de Trump como un gánster estilo años 20, con el acrónimo FAFO detrás de él, publicadas en enero poco después de que forzara a Colombia a aceptar migrantes deportados; o la publicación del 27 de marzo de un agente de ICE estilo Studio Ghibli arrestando a una inmigrante.

Con el paso de los meses, las referencias externas se volvieron más específicas y frecuentes. En julio, el “One Big Beautiful Bill” de Trump fue anunciado con un comercial tipo “Bump it”; ese mismo mes, la Casa Blanca usó imágenes de un video de un tren chocando contra un autobús para anunciar la prohibición de Trump de beneficios de matrícula para inmigrantes indocumentados. Para el otoño, la publicación combinada de memes se descontroló: el arresto por ICE de un inmigrante inusualmente bajo representado como imagen de un juguete viral Labubu; una imagen tipo Microsoft Paint sobre seguir publicando memes durante el cierre del Gobierno, y así sucesivamente.

El aumento en el uso de memes se ejemplifica en la cuenta de Instagram del Departamento de Seguridad Nacional. En febrero y marzo, no había memes — algunos videos presentaban voz en off de la secretaria Kristi Noem o tenían música instrumental poco destacable. En julio, la cuenta publicó más de media docena de publicaciones estilo meme. Para diciembre, publicaba el doble, a veces dos al día.

Este estilo de comunicación se extendió a los leales a Trump fuera del Poder Ejecutivo: el senador de Texas Ted Cruz publicó un video editado poniendo sombreros en destacados demócratas que intentaban salvar subsidios de salud, como parte de una tendencia continua de funcionarios republicanos, incluido Trump, editando sombreros en políticos con los que no estaban de acuerdo.

El momento más revelador, según McGregor, llegó en octubre, cuando Trump publicó un video generado por IA de sí mismo como piloto de un avión de combate, arrojando bombas de excremento sobre manifestantes que participaban en las protestas No Kings. En el lateral del avión estaban las palabras: “King Trump”.

“Fue como, ‘Oh, Dios mío’”, dijo McGregor. “No está tratando de discutir contra lo que dicen los manifestantes. No lo está ignorando. Eso es el épitome de un troll”.

El cierre del Gobierno, deportaciones masivas, protestas políticas, lanzamiento de misiles a barcos civiles en el Caribe sin proceso ni aviso: Todos estos eventos, en manos de las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales, se reducen a material para memes. Lo que antes era un formato para bromas colectivas, se ha convertido en un código para actividades autoritarias desde arriba. Como lo describió la cuenta de memes Saint Hoax a CNN: “El humor como caballo de Troya para el fascismo”.

Al volver a mezclar lo que normalmente serían eventos políticos muy serios en una simple publicación más, el Gobierno minimiza la gravedad de estos sucesos, dijo McGregor: es solo una broma. ¿Por qué te ofendes?

“Es una extensión de esta actitud de ‘nada importa’, ‘nada es tan serio’”, dijo McGregor. “Es algo que siempre ha sido parte de la cultura del Internet, desde sus inicios hasta ahora. Lo que realmente es diferente es ver eso amplificado y reflejado en políticas gubernamentales reales y en la comunicación del Gobierno”.

Los memes del Gobierno de Trump resultan familiares, en el sentido de que los espectadores reconocen la forma repetitiva y memética. Pero en vez de ser una broma de observación, el insulto es el objetivo, dijo Young. Cada ataque busca provocar.

“Es simplemente una exhibición constante de una actuación de dominancia”, dijo ella. “Es como un pavo real, pero con las plumas siempre desplegadas y siempre listo para atacarte”.

Aparentemente no hay límites para este pavoneo. Tomemos las deportaciones masivas que ocurren en todo el país. En las redes sociales, el seguimiento de inmigrantes en las páginas de DHS, ICE y la Patrulla Fronteriza ya no es una noticia que se publica, sino contenido que se explota: videos frenéticamente editados de tomas que van desde composiciones pulidas hasta un verité desaliñado, destinados a provocar ira o apoyo. Hombres con equipo militar y rifles de asalto someten a personas de color desprevenidas, todo al ritmo de una pegajosa canción pop.

Casi nadie espera que los memes políticos convenzan a alguien de cambiar de bando. Los estudios han encontrado que cuando las personas son expuestas a memes políticos, solo aumenta su ira, tanto hacia los candidatos presidenciales contrarios como hacia la situación general del país.

El estilo comunicativo implacablemente memético de la Casa Blanca “podría ser un intento de aniquilar el ecosistema informativo de las personas con tanta porquería”, dijo Halversen—empujando a la gente abrumada a desentenderse por completo de la política.

“¿Es esa la intención detrás de lo que hace el Gobierno de Trump con este tipo de memes? No tengo idea”, dijo Halversen. “¿Pero es eso lo que probablemente está sucediendo? Creo que hay un buen argumento para pensarlo”.

El estilo abrasivo de Trump está marcando el tono incluso fuera de su propio movimiento. Un ejemplo notable es el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, cuya oficina ha tomado prestado el tono de Trump mientras se enfrenta a las acciones de la administración en su estado y, aparentemente, contempla una candidatura presidencial para 2028. Escribe en mayúsculas, como Trump. Publica videos generados por IA, como Trump. Hace memes sobre los memes de Trump, devolviendo a la administración sus propios formatos.

¿Será iniciar una “guerra de memes” entre rivales políticos el futuro de la democracia? ¿Cómo se desarrolla la lucha por el poder real cuando los participantes se comunican únicamente en poses ironizadas? Trump ya ha calificado de “merecedores de la pena de muerte” a legisladores cuyas acciones desaprueba, solo para luego decir que no lo decía en serio.

“El único lugar adonde esto puede llegar es la violencia física”, dijo Young. “No sé cómo puede ser aún más extremo el mensaje”.

Y aunque cualquiera puede contraatacar en una guerra de memes, el poder del Gobierno no es tan fácil de vencer. En respuesta a que sus canciones se usaron en videos de redadas migratorias, tanto Olivia Rodrigo como Sabrina Carpenter se pronunciaron públicamente en contra del Gobierno, y esta última lo calificó de “malvado y repugnante”.

La Casa Blanca intentó responderle a Carpenter, haciendo referencia a su propia canción con: “Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser tonto, ¿o será lento?”

Tanto estética como digitalmente, siguiendo las métricas usuales de internet, Carpenter ganó el intercambio. Su respuesta tuvo casi 2 millones de ‘me gusta’, y aunque el video sigue en TikTok, la Casa Blanca lo eliminó de X.

Sin embargo, las deportaciones masivas continúan.

