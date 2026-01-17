De la calificación “A+” a “no aguantamos más”: así es el balance de los votantes de Georgia del primer año de Trump

Franz Rowland ha escuchado al presidente Donald Trump presumir sin parar de una economía floreciente, pero ha visto pocas señales…

Franz Rowland ha escuchado al presidente Donald Trump presumir sin parar de una economía floreciente, pero ha visto pocas señales de ello en su finca de algodón aquí en el sur de Georgia.

“Trump dice, ya saben, tengan paciencia. El agricultor va a estar mejor que nunca”, dijo Rowland, de pie en el límite de su campo, a unos doce kilómetros al norte de la frontera entre Florida y Georgia. “Bueno, más vale que se de prisa porque no aguantamos más”.

Rowland votó por Trump, con la esperanza de que le siguieran una economía más fuerte y mejores acuerdos comerciales. No culpa del todo a las políticas del presidente por uno de los peores años que ha tenido en la agricultura, pero afirmó que la administración no le ha facilitado la vida.

“Puede que la economía esté mejorando para algunos, pero en el campo no”, dijo Rowland, de 72 años, hablando despacio y midiendo sus palabras. “Con los precios como están hoy, no vamos a ganar dinero, solo intentamos encontrar la manera de no perder tanto”.

Al comenzar el segundo año de mandato de Trump, el 58 % de los estadounidenses considera el primer año de su segundo mandato un fracaso, según una nueva encuesta de CNN, y el 55% afirma que las políticas de Trump han empeorado la situación económica del país.

Sentimientos similares se expresaron durante las conversaciones de esta semana con los votantes de Georgia, un estado crucial para las elecciones intermedias del otoño.

Una de las contiendas al Senado más seguidas del país, una contienda abierta para gobernador y unas reñidas elecciones legislativas estatales ya se perfilan como un referéndum sobre la agenda de Trump y el desempeño del estado durante el último año.

“Seguimos a flote”, dijo Florence Allen, dueña de una juguetería en Macon, quien durante un año ha vivido las fluctuaciones de la política comercial de la administración Trump. “Mi economía no está en plena forma. Mis gastos no han bajado en nada, ni aquí en la tienda ni en casa”.

En William’s Fun Smart Toys, tienda que Allen ha dirigido durante 20 años, las consecuencias de los aranceles intermitentes del presidente son evidentes en cada estante. Ha dejado de vender algunos artículos, ha asumido los aranceles de otros y ha trasladado el aumento de los costos a los clientes cuando siente que no tiene otra opción.

“Algo que costaba US$ 15 en mi estante de repente subió a US$ 30”, dijo Allen. “Una de mis filosofías cuando veo juguetes nuevos es que si no los compraría para dárselos a mis nietos, no los necesito aquí”.

Cuando Trump visitó Macon dos días antes de las elecciones de 2024, se comprometió a “controlar la inflación” y a “bajar los costos de la energía”. Una semana antes, en otro acto de campaña en Georgia, prometió: “Reduciré sus precios de la energía a la mitad en 12 meses: 50 %, 5 %, 5 %”.

Al preguntársele si esas promesas se habían cumplido y su factura de energía ahora estaba a la mitad, Allen respondió: “No, ha subido”.

Los altos costos de la energía se han convertido en uno de los temas políticos más polémicos en Georgia, atribuido en gran medida a la creciente demanda de electricidad para alimentar nuevos centros de datos. El otoño pasado, los votantes expresaron su enojo eliminando a dos miembros republicanos de la comisión de servicio público y eligiendo a dos demócratas, las primeras victorias estatales del partido desde 2006.

Georgia se ha mantenido durante mucho tiempo como un indicador clave del desempeño de Trump.

Ganó el estado en 2016. Lo perdió en 2020, lo que lo colocó en el centro de acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado y de un intento sin precedentes de anular una contienda presidencial.

Lo volvió a ganar en 2024, derrotando a Kamala Harris por 115.000 votos tras quedar 11.779 votos por debajo de Joe Biden.

En el proceso, Trump también dio vuelta el resultado en el condado de Baldwin por primera vez, poniendo fin a una racha de 20 años de victorias para los candidatos presidenciales demócratas en este condado del centro de Georgia, a unos 160 kilómetros al sureste del centro de Atlanta.

“Le doy una calificación A+”, dijo Janice Westmoreland, jubilada y activista republicana de larga trayectoria, y agregó que se siente más segura con Trump en el cargo. “Está trabajando duro. Tiene un plan y lo está implementando”.

Ella personifica un entusiasmo reflejado en entrevistas con varios partidarios leales de Trump en el centro de Milledgeville.

“Creo que lo está haciendo muy bien”, dijo Tony Agee, quien trabaja como contratista. “Estoy harto de que Estados Unidos sea manipulado”.

Elinor Carrick, veterana militar, dijo que cree que Trump ha restaurado la estabilidad en la Casa Blanca y el orden público en las ciudades estadounidenses. Al consultarle sobre su gestión de la economía, dijo: “Viendo cómo está mi plan 401k, le daré una calificación excelente. Lo ha hecho bastante bien”.

Carrick dijo que reconocía el mérito de Trump por sus políticas nacionales e internacionales, pero añadió que estaba siguiendo de cerca la política exterior de su segundo mandato.

“No quiero que seamos la fuerza policial del mundo, pero sí quiero que nos cuidemos a nosotros mismos, y creo que lo que hicieron en Venezuela fue un muy buen paso”, dijo Carrick. “No quiero enredos prolongados, pero al mismo tiempo reconozco que hay momentos en que hay que ir a la ofensiva. No siempre se puede jugar a la defensiva porque eso solo te debilita”.

A pesar de los numerosos desafíos que enfrenta Trump al comenzar su segundo año desde su regreso al poder, la capacidad de mantener unida a su coalición ganadora será el centro de la lucha por el control del Congreso, mientras los votantes dan su veredicto sobre las acciones de la primera mitad de su segundo mandato.

Se espera que los recortes radicales implementados en el gobierno federal, incluyendo aproximadamente un tercio de la fuerza laboral del CDC con sede en Atlanta, sean el centro de los debates políticos en las elecciones de mitad de período, mientras los demócratas buscan exigir responsabilidades a los republicanos.

“Parecía como si alguien hubiera entrado, hubiera tirado todos los bolos y se hubiera ido, sin pensar en lo que hacían ni en lo que cortaban”, dijo Vi Le, quien perdió su trabajo en una oficina de prevención de la violencia. “Muchos de nosotros llevamos décadas trabajando en los CDC a lo largo de múltiples administraciones, republicanas y demócratas, y no importó”.

Añadió: “No creo que los votantes votaran por esto”.

Durante 48 años, Rowland ha trabajado en la granja de su familia en el condado de Thomas, ubicado en la frontera sur del estado con Florida. Cultiva algodón, avena y maíz, con la esperanza de que una cartera diversificada lo ayude a capear la crisis financiera que se cierne sobre amplias zonas rurales de Estados Unidos.

“Intentaremos plantar los cultivos que nos permitan perder menos dinero”, dijo Rowland. “No (buscamos) ganar dinero”.

Desde su hogar, a casi 1.280 kilómetros de la capital del país, ha observado con desconcierto la política comercial de la administración Trump.

“No sé quién falló en Washington al permitir que estos precios, este comercio, disminuyeran como lo han hecho, pero alguien falló”, dijo Rowland. “Alguien no nos cuidó”.

Se encuentra entre los agricultores que pronto recibirán un pago del Gobierno, parte de un Programa de Asistencia para el Puente Agrícola de US$ 11 mil millones, cuyo objetivo es ayudar a compensar las pérdidas de 2025 y las pérdidas proyectadas para este año. Agradece la ayuda, pero comparte el sentimiento de muchos agricultores que piden un comercio justo, no más ayuda.

“No estoy en contra de los aranceles”, dijo, “pero ahora mismo no nos están ayudando”.

Al pensar en si sus dos hijos y nietos podrán ganarse la vida con la agricultura en las próximas generaciones, se muestra tan decepcionado como consternado.

“Pensé que a estas alturas tendríamos un intercambio muy bueno. Pensé que sería mejor”, dijo Rowland. “No veo la luz al final del túnel y me preocupa lo que pueda pasar aquí”.

