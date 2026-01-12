Cuba niega contactos con EE.UU. tras advertencia de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que no hay un diálogo entre La Habana y Washington, luego de que…

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que no hay un diálogo entre La Habana y Washington, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump presionara a la isla para llegar a un acuerdo.

“No existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, dijo este lunes Díaz-Canel en X.

“Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE.UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”, agregó.

Trump dijo el domingo que le “sugiere enfáticamente” a Cuba a llegar a un acuerdo “antes que sea tarde”, luego de destacar que la isla no seguiría recibiendo el apoyo en petróleo que hasta ahora contaba por parte de Venezuela y que es fundamental para su sistema energético.

En comentarios posteriores a bordo del avión presidencial, Trump afirmó que Estados Unidos estaba “hablando con Cuba”, pero no quedó inmediatamente claro en qué nivel se estaban llevando a cabo las discusiones. Dijo también que uno de los temas que quería abordar era “la gente que vino de Cuba y que fue obligada a salir o abandonada bajo coacción”.

En su publicación de este lunes, Díaz-Canel dijo que los cubanos residentes en EE.UU. “son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”. Además, dijo que Cuba “cumple escrupulosamente” los acuerdos migratorios bilaterales en vigor.

El líder cubano ya había rechazado las declaraciones de Trump el domingo y afirmó que “Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos durante 66 años, y no amenaza; se prepara, dispuesta a defender la Patria hasta la última gota de sangre”.

