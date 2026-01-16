Conoce al hombre que rastrea petroleros ilícitos desde la azotea de su edificio

Algunas personas ven Netflix en su tiempo libre. Remy Osman rastrea petroleros oxidados que transportan petróleo ilegal a través de…

Algunas personas ven Netflix en su tiempo libre. Remy Osman rastrea petroleros oxidados que transportan petróleo ilegal a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Desde la azotea de su edificio en Singapur, este expatriado británico, que trabaja como vendedor de alimentos y bebidas, documenta el paso de estos barcos fantasma, a menudo sancionados por Estados Unidos y otros países occidentales, para su creciente audiencia en línea.

Las flotas fantasma, también conocidas como flotas oscuras, son barcos que utilizan tácticas turbias para transportar petróleo para Estados parias como Rusia, Irán y Venezuela. Los ingresos petroleros de estas flotas, formadas por petroleros antiguos con propietarios opacos, se han convertido en fuentes cruciales de financiación para la guerra de Rusia en Ucrania.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado las acciones contra estas flotas, incautando cinco embarcaciones sancionadas como parte de la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Venezuela y su ahora derrocado líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses a principios de este mes.

En las aguas frente a Singapur, esta industria clandestina queda a la vista.

El estrecho de Singapur es una ruta marítima crucial que conecta el océano Índico con el mar de China Meridional. Cada año, unos 100.000 barcos transitan por estas aguas, transportando cerca de un tercio de todas las mercancías comercializadas a nivel mundial.

Su ubicación estratégica también lo convierte en un punto clave para las flotas en la sombra que se desplazan entre Irán, Rusia y Venezuela rumbo a China, uno de los mayores importadores de petróleo sancionado del mundo.

Osman tiene un asiento en primera fila.

“Singapur es probablemente el mejor lugar del planeta para ver (barcos fantasma)”, afirma el hombre de 32 años.

Aunque los barcos de cierto tamaño están obligados por la legislación internacional a mantener activados sus rastreadores del sistema de identificación automática (AIS), los barcos fantasma a veces apagan estos dispositivos para evadir a las autoridades. Pero debido a que el estrecho de Singapur es tan angosto, es prácticamente imposible que un barco transite con seguridad sin encender su rastreador de ubicación.

El estrecho también está tan cerca físicamente de Singapur, una ciudad densamente poblada con cerca de seis millones de habitantes, que Osman puede ver los barcos pasar y tomarles fotos o vídeos con solo un iPhone.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las posteriores sanciones occidentales al petróleo ruso, la flota fantasma mundial se ha disparado. Aunque las tácticas engañosas de los barcos dificultan su seguimiento, la empresa de datos y análisis Kpler estimó que la flota fantasma mundial estaba compuesta por unos 3.300 buques en diciembre de 2025, lo que representa entre el 6 % y el 7 % del flujo mundial de crudo.

La flota se mantiene gracias a tácticas como la fragmentación de la propiedad, los cambios rápidos y repetidos de bandera, la manipulación de los datos de localización y el traslado de la carga en el mar durante la noche o en zonas con supervisión mínima.

El pasatiempo de Osman comenzó durante la pandemia de covid-19, cuando tuvo que guardar cuarentena durante dos semanas tras mudarse a Singapur. Empezó a identificar barcos desde el balcón de su habitación de hotel y a documentar su paso en internet.

No fue hasta hace aproximadamente un año que Osman cambió su enfoque hacia los buques fantasma, después de notar que su público sentía curiosidad por las flotas clandestinas. Afirma que su página se ha disparado en los últimos meses, ya que las flotas fantasma han acaparado la actualidad informativa.

Uno de sus vídeos de Instagram del pasado agosto tiene más de dos millones de visitas.

Hay varios indicios que pueden indicar que un buque está transportando petróleo ilícito, según Osman.

Consulta aplicaciones de rastreo de buques y busca barcos antiguos (de entre 20 y 25 años) que operan bajo banderas de países con una supervisión laxa, como Guinea, Comoras, Gambia y Mozambique. A veces, un barco enarbola abiertamente el pabellón de Irán o Rusia, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarse, explica Osman.

Una vez que un buque despierta su interés, Osman busca su número de registro y lo compara con las listas de buques sancionados.

La posición del buque en el agua también da pistas sobre su posible destino, según Osman. Es probable que un buque que se encuentra en una posición elevada en el agua no transporte mucho petróleo, mientras que uno que se encuentra más hundido probablemente transporte más crudo.

La semana pasada, Estados Unidos incautó el petrolero Bella 1, con bandera rusa, en el Atlántico Norte tras una persecución de 18 días que comenzó cuando el buque eludió a la Guardia Costera estadounidense mientras se dirigía a Venezuela para recoger petróleo.

El Bella 1, sancionado por Estados Unidos en 2024 por transportar petróleo iraní ilícito, operaba inicialmente bajo bandera de Guyana, pero la tripulación pintó apresuradamente una bandera rusa en el casco del petrolero cuando Estados Unidos le pisaba los talones.

Estados Unidos prometió hacer cumplir su embargo sobre los buques de la flota fantasma que transportan petróleo ilegalmente, incluso mediante la incautación de los buques que eluden las sanciones.

Mientras tanto, otros países están cada vez más preocupados por las amenazas a la seguridad que plantean los grandes buques que ocultan su presencia en canales de navegación muy transitados.

En 2024, el Reino Unido lanzó un “llamado a la acción” instando a los Estados costeros, portuarios y de abanderamiento a respetar las normas marítimas, y recabó firmas de 50 países.

La ministra de Asuntos Exteriores del país, Yvette Cooper, declaró esta semana a la BBC que el Reino Unido está dispuesto a colaborar con sus socios europeos para “apretar el cerco” a la flota fantasma y adoptar “un enfoque mucho más firme y contundente”.

Que muchos de estos barcos atraviesen el estrecho de Singapur es “una cuestión puramente geográfica”, afirmó Jennifer Parker, exfuncionaria naval y miembro no residente del Instituto Lowy de Australia. Esta vía marítima es la ruta más rápida para los barcos que navegan entre Asia Oriental y Medio Oriente.

El estrecho también es un punto de parada ideal entre los países productores de petróleo sancionados y China, según Parker.

Las aguas frente a Singapur, Malasia e Indonesia son un punto clave para las transferencias de barco a barco (STS) de petróleo sancionado, según los analistas.

Pero debido a que el estrecho de Singapur se considera una vía marítima internacional, no está bajo la jurisdicción de Singapur y las autoridades tienen opciones limitadas para intervenir, dijo Parker. En general, es contrario al derecho internacional que un país distinto al país de bandera aborde un buque, a menos que pueda demostrar que la bandera es falsa, añadió.

“Si esos buques entraran en Singapur, entonces se podrían tomar medidas. Pero al atravesar el estrecho internacional, hay pocas cosas que Singapur pueda hacer”, dijo Parker.

En un comunicado a CNN, la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA, por sus siglas en inglés) de Singapur afirmó que “monitorea de cerca los movimientos de buques y los comportamientos asociados a flotas fantasma” en las zonas bajo su competencia, y reporta las violaciones a la Organización Marítima Internacional.

Sin embargo, la MPA también reconoció su capacidad limitada para actuar en virtud del derecho internacional.

“Los estrechos de Malaca y Singapur (SOMS, por sus siglas en inglés) son estrechos utilizados para la navegación internacional, donde los buques disfrutan del derecho de tránsito en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés)”, afirmó la MPA. El estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia, conecta con el estrecho de Singapur en el oeste.

“Dado que estos estrechos constituyen rutas marítimas mundiales esenciales que deben permanecer abiertas a la navegación internacional, este derecho de paso en tránsito no puede suspenderse en virtud del UNCLOS”.

El día en que Osman habló con CNN, grabó un video tipo selfie mirando desde lo alto hacia los imponentes edificios residenciales de Singapur y el difuso estrecho a lo lejos.

“He subido a la azotea para intentar localizar un petrolero de una flota fantasma sancionada”, dijo Osman en el video. “El barco que estoy tratando de identificar se llama Sahara. Actualmente navega bajo la bandera de Guinea y es una embarcación sancionada”.

En otro video, grabado con una cámara con lente de zoom, Osman señaló lo que, según él, era el Sahara, asomándose entre los edificios de gran altura.

Datos de Marine Traffic mostraron que el Sahara atravesó el estrecho el miércoles. El Sahara está sancionado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Ucrania por sus vínculos con Rusia.

“Es fascinante conectar lo que ocurre en los asuntos globales con lo que puedo ver afuera”, dijo Osman.

