Confirman caso de sarampión en una instalación de ICE en Arizona

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que una persona detenida en una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Arizona tiene sarampión, un virus altamente contagioso que puede causar fiebre alta y un sarpullido característico.

A principios de este mes, “el Departamento de Salud Pública de Arizona confirmó una infección activa de sarampión en un detenido de nacionalidad mexicana alojado en el Centro de Detención de Florence”, indicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico este miércoles.

“El Servicio de Salud de ICE tomó medidas inmediatas para poner en cuarentena y controlar la propagación e infección, deteniendo todo movimiento dentro de la instalación y poniendo en cuarentena a todas las personas sospechosas de haber tenido contacto con el infectado”, señala el correo.

El Centro de Detención de Florence está ubicado en el condado de Pinal, Arizona, y desde ese caso inicial se han identificado dos casos adicionales de sarampión en el condado.

“En este momento, el Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Pinal ha confirmado tres casos de sarampión en el condado”, dijo la portavoz Jassmin Castro en un correo electrónico este miércoles. “El distrito continúa siguiendo los protocolos estándar de salud pública para los casos confirmados de sarampión, en coordinación con las autoridades estatales. Por ahora, el riesgo general para la comunidad sigue siendo bajo”.

El Centro de Detención de Florence es operado por la empresa privada CoreCivic, que brinda a los detenidos servicios de atención médica, incluyendo exámenes, prevención, educación en salud, diagnóstico y tratamiento, según indicó el portavoz de la empresa Brian Todd en un correo electrónico este miércoles.

“La salud y seguridad de quienes están bajo nuestro cuidado es la máxima prioridad para CoreCivic. Este compromiso es compartido por nuestros socios gubernamentales en ICE, y trabajamos en estrecha colaboración con ellos para garantizar el bienestar de todos”, dijo Todd.

“Todos los detenidos tienen acceso diario para solicitar atención médica y servicios de salud mental. Para necesidades médicas que requieren atención especializada, la instalación trabaja con hospitales y proveedores locales. La atención de emergencia está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

En 2016, un brote de sarampión en un centro de detención de ICE en el condado de Pinal resultó en más de 30 casos entre detenidos y nueve miembros del personal, de acuerdo con un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Desde principios de este año, se han reportado 25 casos de sarampión en todo el estado de Arizona.

A nivel nacional, Estados Unidos registró el año pasado 2.242 infecciones de sarampión, significativamente más que en cualquier año desde que se declaró eliminado el sarampión en el país en 2000.

“Según nuestros datos más recientes, tres de esos casos son de Pinal, 17 están relacionados con el brote de Mohave que continúa desde el año pasado, tres en Maricopa y uno en el condado de Pima”, dijo el Dr. Joel Terriquez, director médico de la Oficina de Enfermedades Infecciosas y la Oficina de Inmunizaciones del estado, en una llamada con la prensa el martes.

Antes de 2025, se reportaba un promedio de unos 180 casos de sarampión al año desde la eliminación, de acuerdo con datos de los CDC. Pero hasta ahora, este año ya se han confirmado al menos 416 casos de sarampión en Estados Unidos.

