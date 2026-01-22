Cómo se pudo generar una tormenta invernal tan potente y qué tiene que ver la crisis climática con ella

Las temperaturas gélidas, la gran cantidad de nieve y la mortal tormenta de hielo que se está formando al este…

Las temperaturas gélidas, la gran cantidad de nieve y la mortal tormenta de hielo que se está formando al este de las Rocosas pueden parecer contradictorias con la vida en un planeta que se calienta rápidamente. Pero todas estas cosas siguen ocurriendo, incluso con la crisis climática, y algunas de ellas podrían ser incluso más graves que antes, cuando las condiciones son propicias.

El frío intenso está volviéndose menos común y potente a medida que el mundo se calienta —un pobre consuelo para los millones de personas a punto de vivir un período prolongado de temperaturas gélidas. El invierno es la estación que más rápido se está calentando en Estados Unidos, e incluso en este invierno hasta ahora los récords de temperaturas cálidas han superado en número a los récords de frío en los 48 estados continentales.

Esto se debe en gran parte a que muchos estados del Oeste están teniendo su invierno más cálido alguna vez registrado, sin nieve en zonas de esquí en Colorado y otros típicos destinos deportivos de la región.

Relativamente pocos récords de bajas temperaturas se han establecido hasta ahora en comparación con los récords cálidos en el Oeste, dijo Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefe de la organización de investigación sin fines de lucro Climate Central. Pero no se puede negar que este clima es inusualmente frío, dijo, describiéndolo como más parecido a los inviernos que el Medio Oeste y el Noreste estaban acostumbrados a vivir hace algunas décadas.

Investigadores de Climate Central analizaron las tendencias en la temperatura más baja del año en ciudades de todo EE.UU., mostrando que han aumentado rápidamente con el cambio climático. Por ejemplo, en Minneapolis, la temperatura más baja del año ha aumentado alrededor de 6,7 °C desde 1970.

Y en Cleveland, la temperatura más fría del año ha subido 6,2 °C desde 1970, según la investigación. Esto significa que los inviernos simplemente ya no han sido tan fríos como solían ser, haciendo que este episodio de frío sea más raro, aunque aún está por verse si muchos récords históricos de bajas temperaturas serán igualados o superados.

Otros expertos señalan la tormenta invernal y, en particular, el frío ártico que le seguirá y afirman que la propia crisis climática podría estar desempeñando un papel en su aparición. Jennifer Francis, investigadora del Woodwell Climate Research Center que ha estudiado los cambios en el vórtice polar a medida que el mundo se calienta, dijo que está viendo evidencia de esto en la tormenta.

“Aunque el calentamiento global está causando inviernos más cálidos en general, los eventos de clima invernal duro siguen siendo posibles —y tal vez incluso más probables— porque el calentamiento no es la única consecuencia del cambio climático causado por el hombre”, dijo. “Otros ingredientes que preparan el escenario para el clima invernal extremo están en aumento, y muchos de ellos están en juego esta semana”.

El aire frío que invade desde el Ártico llega gracias al vórtice polar, mientras sus lóbulos helados giran alrededor de un remolino principal cerca de la Bahía de Hudson en Canadá.

El vórtice polar es una muralla rugiente y circular de viento que normalmente confina el aire gélido al Ártico. Pero cuando se estira, puede descender hacia el sur y llevar el aire frío consigo. Eso es lo que está ocurriendo ahora en EE.UU. con una gran caída, o vaguada, en la corriente en chorro a través de los estados centrales y orientales.

Judah Cohen, científico investigador en el MIT, dijo que el estiramiento del vórtice está vinculado en parte a la pérdida de hielo marino en partes del Ártico debido al cambio climático causado por el hombre. También dijo que la cantidad superior a la media de nevadas en partes de Siberia aumenta la probabilidad de tales eventos de estiramiento, y esto también está influenciado por la escasez de hielo marino en los mares de Barents y Kara en el océano Ártico.

“Claramente existe una fuerte relación entre los eventos de vórtice estirado y el clima invernal extremo aquí en EE.UU.”, dijo Cohen. Dijo que durante el período de rápido cambio climático en el Ártico, el vórtice polar se ha vuelto más estirado y variable, aumentando el riesgo de episodios de clima invernal extremo en las latitudes medias, incluyendo EE.UU., Europa y partes de Asia. “En los flancos sur del vórtice polar, sobre Estados Unidos y Asia, y debajo de donde está ocurriendo ese estiramiento, ha habido un aumento en el clima invernal extremo”, afimó Cohen. “No estoy diciendo que ningún evento meteorológico en particular se deba al cambio climático”, dijo, “pero sí creo que aquí se han cargado los dados”.

