CNN verifica: la avalancha de afirmaciones falsas de Trump en Davos sobre Groenlandia y la OTAN

El discurso que dio el miércoles el presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Suiza estuvo plagado de afirmaciones inexactas, en particular declaraciones falsas y engañosas sobre la OTAN y Groenlandia, el territorio danés autónomo que quiere que Estados Unidos adquiera.

Trump también repitió numerosas afirmaciones desmentidas hace tiempo sobre asuntos exteriores, economía y otros temas. A continuación, un análisis de algunas de sus declaraciones.

Beneficios de la OTAN para Estados Unidos: Trump afirmó: “Lo que hemos obtenido de la OTAN es nada, excepto proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante tantos años (y) nunca hemos obtenido nada a cambio”.

Esto simplemente no es cierto, incluso dejando de lado los argumentos de que Estados Unidos ha obtenido importantes beneficios militares, económicos y políticos de la existencia de la alianza. La OTAN acudió en defensa de Estados Unidos tras los atentados terroristas de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001.

La alianza invocó el Artículo 5, su cláusula de defensa colectiva, por única vez en su historia, y los países miembros formaron una coalición para luchar en la guerra de Afganistán junto a las fuerzas estadounidenses. Los países miembros lucharon allí durante años y muchos de ellos sufrieron bajas. Dinamarca, por ejemplo, perdió más de 40 soldados, una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la alianza.

Gasto en defensa de los miembros de la OTAN: Trump también afirmó que, “hasta que yo llegué”, Estados Unidos “pagaba prácticamente el 100 % de la OTAN”, y añadió: “En mi opinión, pagábamos el 100 % de la OTAN”. La “opinión” de Trump es objetivamente incorrecta. Las cifras de la OTAN muestran que, en 2024, el gasto en defensa de Estados Unidos representó alrededor del 63 % del gasto total en defensa de la OTAN; en 2016, el año anterior a que Trump asumiera la presidencia por primera vez, era de aproximadamente el 72 %. Ambas cifras son elevadas, por supuesto, pero ni de lejos se acercan al 100 %.

Además, Estados Unidos contribuye con un porcentaje menor al presupuesto organizacional de la propia OTAN. Según una fórmula acordada, Estados Unidos aportaba alrededor del 16 % de ese presupuesto cuando Trump regresó al cargo en 2025. Cuando asumió la presidencia en 2017, Estados Unidos contribuía con aproximadamente el 22 % del presupuesto.

Trump también afirmó que, a pesar del objetivo de la OTAN de que cada miembro destinara el 2 % de su producto interno bruto a defensa, “la mayoría de los países no pagaban nada” hasta que él llegó. De hecho, todos los miembros de la OTAN invertían en su propia defensa antes de que Trump fuera presidente; el gasto total en defensa de los miembros no estadounidenses fue de US$ 292.000 millones en 2016 y se estima en US$ 482.000 millones en 2024, según cifras de la OTAN. Si bien es cierto que muchos miembros tardaron en alcanzar el objetivo del 2 %, la mayoría lo cumplía en 2024, según muestran las cifras de la OTAN, con 18 de los 31 miembros sujetos al objetivo en o por encima del 2 %.

En 2016, cuatro miembros de la OTAN alcanzaron el objetivo; en 2020, el último año del primer mandato de Trump, fueron ocho miembros.

Cómo funciona el gasto de la OTAN: Trump repitió una afirmación que hizo en numerosas ocasiones durante su primera presidencia: que, antes de que él fuera presidente, los países de la OTAN “no pagaban sus facturas”. Si bien es posible usar la frase “pagar sus facturas” en sentido figurado, cabe señalar que el objetivo del 2 % de la OTAN se aplicaba al gasto interno de cada país, no generaba “facturas” ni significaba que los países debieran dinero a Estados Unidos, como también afirmó Trump durante su primer mandato.

El objetivo de la OTAN se elevó en 2025 al 3,5 % del PIB para el gasto de defensa “básico” que cubría el objetivo anterior del 2 %, más un 1,5 % adicional para una gama más amplia de gastos relacionados con la seguridad.

Trump se refirió repetidamente a Groenlandia como “Islandia”, como ya lo había hecho en declaraciones el día anterior. Pero esa no fue su única imprecisión sobre el tema de Groenlandia.

Se refirió repetidamente a Groenlandia como “un trozo de hielo”, diciendo en un momento: “Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz y la seguridad mundial”. También dijo: “Es difícil llamarlo tierra”. Si bien Groenlandia está cubierta de hielo, no es un simple trozo de hielo; es una vasta masa de tierra donde viven más de 56.000 personas. Trump no mencionó a la población local, que se opone rotundamente a una anexión por parte de Estados Unidos.

Trump señaló correctamente que Estados Unidos construyó instalaciones militares en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca estaba ocupada por la Alemania nazi y no podía proteger Groenlandia, pero luego se quejó: “Después de la guerra, le devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? Pero lo hicimos. Se la devolvimos. ¿Y cuán desagradecidos son ahora?”.

Groenlandia nunca fue posesión estadounidense para que Estados Unidos pudiera “devolverla”. El acuerdo de 1941 que permitió al ejército estadounidense operar en Groenlandia establecía explícitamente que Dinamarca conservaba la soberanía sobre el territorio. El acuerdo decía: “El Gobierno de Estados Unidos de América reitera su reconocimiento y respeto por la soberanía del Reino de Dinamarca sobre Groenlandia”.

También decía: “El Reino de Dinamarca conserva la soberanía sobre las zonas de defensa mencionadas en los artículos anteriores”. Y su preámbulo señalaba: “Aunque la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia está plenamente reconocida, las circunstancias actuales impiden temporalmente que el Gobierno de Dinamarca ejerza sus poderes con respecto a Groenlandia”.

Trump afirmó más tarde en el discurso que Estados Unidos había tenido a Groenlandia “bajo su tutela” durante la guerra, pero no explicó claramente que estaba operando en un territorio que, según él mismo, pertenecía a Dinamarca.

En otro momento del discurso, Trump dijo: “No hay rastro de Dinamarca allí”. La presencia militar danesa en Groenlandia ha sido pequeña durante mucho tiempo, pero existía mucho antes del intento de Trump de anexionarse el territorio, y Dinamarca ha reforzado esa presencia en las últimas semanas.

