Cinco de las acciones más cuestionables que ICE está realizando

El presidente Donald Trump y su administración han adoptado una postura bastante confusa sobre sus polémicas redadas migratorias. Por un…

El presidente Donald Trump y su administración han adoptado una postura bastante confusa sobre sus polémicas redadas migratorias.

Por un lado, parecen reconocer que las acciones de ICE se están convirtiendo en un problema político creciente para ellos, ya que las encuestas muestran que 6 de cada 10 estadounidenses dicen que la agencia ha ido “demasiado lejos”. Tanto Trump como el vicepresidente J. D. Vance han comenzado a reconocer que se han cometido “errores” o que podrían cometerse en el futuro.

Pero aparte de esos cambios retóricos, hay poca evidencia de que la administración realmente esté cambiando sus prácticas. De hecho, esta misma semana la administración ha redoblado una de sus medidas más agresivas hasta ahora: afirmar tener el poder de entrar en los hogares de las personas sin una orden judicial, lo cual se expuso en un memorando de mayo de 2025 revelado esta semana.

Todo esto sugiere que la administración sigue apostando por un camino agresivo.

Pero hay muchas pruebas de que ese camino podría seguir causando problemas políticos para la administración. Las encuestas sugieren que la narrativa de extralimitación y exceso de agresividad ya está bien establecida, con un volumen creciente de videos e imágenes que probablemente refuercen esas percepciones.

Esto es lo que realmente está impulsando esa narrativa en este momento.

Este sigue siendo el punto crítico porque, en muchos sentidos, ejemplifica lo que puede significar cruzar la línea entre tácticas agresivas y tácticas excesivas.

El tiroteo y muerte de Good por parte del agente de ICE Jonathan Ross en Minneapolis sigue siendo polémico. La principal pregunta es si realmente temía que Good lo atropellara.

Pero más allá de eso, sus tácticas han sido criticadas, incluyendo el hecho de pararse frente al auto de Good (algo que generalmente se aconseja a los agentes de ICE no hacer) y continuar disparando desde el costado del auto, cuando objetivamente no corría peligro de ser atropellado.

Lo que está claro es que el pueblo estadounidense se ha manifestado decididamente en contra de ICE y de la defensa que hace la administración de las acciones del agente. Una encuesta de CNN mostró que los adultos en EE.UU. dijeron en un 56 % contra 26 % que el uso de la fuerza por parte del agente fue inapropiado. Otras encuestas mostraron lo mismo, aunque con márgenes ligeramente menores.

Las encuestas también muestran que el tiroteo en Minneapolis recibió gran atención, con una encuesta de la Universidad Quinnipiac que encontró que el 82 % de los votantes registrados dijeron haber visto el video del tiroteo.

Y finalmente —quizás lo peor para la administración—, la mayoría de los estadounidenses no vio esto como un incidente aislado, según la encuesta de CNN. Mientras que el 56 % dijo que el uso de la fuerza fue inapropiado, el 51 % dijo tanto que fue inapropiado como que “refleja problemas más grandes en la forma en que opera ICE”.

Estos hallazgos sugieren que este episodio se ha convertido en símbolo de la controversia más amplia sobre ICE, y no de una manera favorable para la administración.

Este es quizás el desarrollo más importante y reciente. Y Michael Williams de CNN tiene todos los detalles.

Básicamente, un memorando de ICE afirma que los agentes tienen la autoridad para entrar en la casa de una persona incluso si no hay una orden firmada por un juez. Dice que los agentes pueden usar en su lugar órdenes firmadas por los propios agentes de ICE, llamadas “órdenes administrativas”.

Pero los expertos con los que habló Williams dicen que así no debería funcionar, y algunos llegan a decir que esto invalida la Cuarta Enmienda y sus protecciones contra registros e incautaciones irrazonables.

El problema aquí es que básicamente no hay ningún control sobre el uso de tales órdenes administrativas por parte del poder ejecutivo. El agente de ICE que firma la orden administrativa trabaja para el poder ejecutivo. Así que el poder ejecutivo es quien realiza el registro y quien decide que tiene la autoridad para hacerlo.

Un manual de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional del año pasado indicaba que la agencia estaba de acuerdo —al menos en ese momento— en que se requerían órdenes judiciales para entrar a una casa, según informó The New York Times.

Incluso al defender el uso de órdenes administrativas el jueves, el vicepresidente J. D. Vance no ofreció la defensa más contundente.

“Ahora es posible, supongo, que los tribunales digan que no”, dijo, y agregó: “Esa es nuestra interpretación de la ley”.

¿Distinguirá el estadounidense promedio entre órdenes judiciales y órdenes administrativas? Quizás no. Pero esto es el poder ejecutivo dándose a sí mismo, en la práctica, la facultad de entrar en cualquier casa sin la autorización de un tribunal. Ese tipo de cosas podría molestar a quienes valoran las libertades civiles.

Aún estamos conociendo detalles sobre el niño de 5 años que fue fotografiado siendo llevado por ICE y que ahora está retenido junto a su padre en un centro de Texas.

La administración dice que no tuvo otra opción porque el padre del niño había huido de su arresto y abandonado al menor, y que la madre no quiso aceptar la custodia. También ha dicho que ha tratado al niño con mucho cuidado.

Pero el abogado de la familia dijo que el padre y su hijo ni siquiera están en el país ilegalmente: que se presentaron ante agentes fronterizos en Texas en 2024 y estaban en proceso de solicitar asilo. Además, el superintendente de un distrito escolar local ha alegado que el niño de 5 años fue utilizado como señuelo para intentar que otro adulto que vivía en la casa saliera. (Una portavoz del DHS, que ha hecho una serie de afirmaciones dudosas, calificó la acusación de señuelo como una “calumnia horrible”).

Pero independientemente de los detalles, esta situación señala algo que es bastante problemático políticamente para la Casa Blanca.

En diciembre de 2024 escribí sobre cómo escenas como esta eran inevitables. Si realmente se persigue una agenda de deportaciones masivas, es prácticamente imposible evitar separar familias o detener a niños. Por ejemplo, simplemente hay demasiados niños ciudadanos menores de edad (millones) que viven con padres indocumentados.

Y, de hecho, durante la noche supimos de un ejemplo similar: una niña de 2 años que fue puesta bajo custodia de ICE junto a su padre y trasladada con él a Texas antes de ser devuelta a su madre el viernes, según un abogado de la familia. El abogado familiar, en una declaración jurada, dijo que la niña fue llevada a Texas a pesar de una orden judicial que exigía su liberación inmediata.

Y estas son las situaciones en las que suele desplomarse el apoyo a las deportaciones.

Una encuesta de CNN de 2018 indagó sobre el tema de detener juntos a padres e hijos o si separarlos. Los estadounidenses dijeron, por casi 40 puntos de diferencia, que preferían centrarse en mantener a las familias unidas en lugar de procesar la inmigración ilegal, si tuvieran que elegir.

Y las fotos del niño de 5 años son quizás el recordatorio más imborrable hasta ahora de que, aunque la administración ha presentado estos esfuerzos como la captura de los “peores de los peores”, hay mucho daño colateral con historias mucho más conmovedoras.

La administración suele justificar sus acciones diciendo que los migrantes indocumentados no deberían beneficiarse de las mismas protecciones que los ciudadanos. Pero los ciudadanos también han sido detenidos con frecuencia.

ProPublica descubrió en octubre que más de 170 ciudadanos estadounidenses habían sido retenidos por agentes de inmigración hasta ese momento, incluyendo algunos que sufrieron malos tratos y estuvieron detenidos durante días. (“No arrestamos a ciudadanos estadounidenses por motivos de control migratorio”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, a ProPublica).

Estas detenciones cobraron relevancia esta semana con la aprehensión de un hombre hmong en St. Paul, quien fue escoltado fuera de su casa vistiendo poca ropa en temperaturas bajo cero. El hombre, ChongLy Scott Thao, es ciudadano estadounidense naturalizado y no tiene antecedentes penales. Fue liberado aproximadamente una hora después.

Y desde entonces hemos sabido que no solo se trató de un caso de identidad equivocada, sino que uno de los delincuentes sexuales que ICE dijo estar buscando en realidad ya estaba bajo custodia, según el Departamento Correccional de Minnesota. La situación parece señalar una clara falta de cuidado en las acciones del Gobierno federal, pero también el hecho de que no solo los migrantes se ven afectados, sino también ciudadanos que pueden ser despojados de su dignidad.

CNN informó el año pasado que algunos funcionarios federales expresaron su preocupación por el uso de tácticas excesivamente agresivas por parte de funcionarios de Seguridad Nacional, incluyendo la posible práctica de perfilamiento racial. Y el tema ha comenzado a intensificarse en Minnesota.

El alguacil del condado de Hennepin, donde se encuentra Minneapolis, ha citado múltiples casos en los que ICE detuvo a personas “únicamente por el color de su piel”.

El jefe de Policía de Brooklyn Park, una ciudad cercana, dijo que las fuerzas del orden están inundadas de denuncias similares por parte de ciudadanos estadounidenses. Incluso afirmó que sus propios agentes fuera de servicio han sido detenidos, incluyendo a uno a punta de pistola.

“Cada persona a la que le ha sucedido esto es una persona de color”, dijo el jefe Mark Bruley.

(El DHS ha dicho que “no tiene constancia de que ICE o la Patrulla Fronteriza hayan detenido e interrogado a un agente de policía”. También ha negado las acusaciones de perfilamiento racial).

Y luego está el video de la semana pasada en el que un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. le pide los papeles a un hombre y le dice que lo hace “por su acento”.

Si alguna de estas situaciones constituye un caso real y comprobable de perfilamiento, no lo sabemos. Pero está claro que los agentes están bajo mucha presión para detener a inmigrantes indocumentados y que hay relativamente poca cautela en el proceso. Eso puede llevar a atajos y a muchos problemas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.