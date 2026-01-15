Cinco conclusiones de las nuevas encuestas sobre el tiroteo de ICE en Minneapolis

Después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a Renee Nicole Good en Minneapolis…

Después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a Renee Nicole Good en Minneapolis hace una semana, las reacciones en las redes sociales y entre políticos y personas influyentes en la política se polarizaron rápidamente.

Pero ¿qué piensa el resto de los estadounidenses, es decir, aquellos que no se apresuraron a intervenir?

Ahora tenemos una mejor idea, gracias a tres encuestas de alta calidad publicadas en las últimas 24 horas, incluida una nueva encuesta de CNN.

Aquí hay algunas cosas que podemos decir:

Se podría haber pensado que el tiroteo de ICE sería un asunto con una proporción igualitaria, o casi. Pero no es así.

La encuesta de CNN muestra que el 56 % de los adultos estadounidenses dijo que el uso de la fuerza por parte del agente de ICE fue “inapropiado”, en comparación con solo el 26 % que dijo que fue “apropiado”.

De igual manera, las encuestas de la Universidad de Quinnipiac y Yahoo News-YouGov, publicadas el martes, analizaron si la gente creía que el tiroteo estaba justificado. La primera mostró que los votantes registrados dijeron que no estaba justificado (53 % frente a 35 %), mientras que la segunda mostró que los estadounidenses dijeron que no estaba justificado (52 % frente a 27 %).

Así que tres encuestas, todas con márgenes de entre 18 y 30 puntos en contra de ICE. Ese es un veredicto bastante decisivo para la opinión pública.

Cada encuesta mostró que los independientes afirmaron que el tiroteo fue incorrecto por al menos un margen de 2 a 1. Y los demócratas fueron significativamente más propensos a objetar (87 % en la encuesta de CNN) que los republicanos a apoyar al agente de ICE (61 %).

Casi todo lo que hace la administración Trump últimamente es impopular. Pero estas cifras sugieren que el uso de la fuerza por parte del ICE es más impopular que la mayoría. Y ni siquiera es que los partidarios de Trump estén unidos.

Pero vale la pena enfatizar que la administración Trump no solo dijo que el agente de ICE, Jonathan Ross, estaba justificado al dispararle a Good.

Fue mucho más allá, calificando inmediatamente las acciones de Good como “terrorismo doméstico” y diciendo que ella atacó intencionalmente al agente de ICE con su automóvil.

Está bastante claro que esto no está en sintonía con la interpretación que el público hace de los acontecimientos.

La encuesta de Yahoo-YouGov muestra que solo el 24 % de los estadounidenses afirmó que Good estaba cometiendo terrorismo doméstico. Solo el 52 % de los republicanos coincidió con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Algunos miembros de la administración han parecido retractarse ocasionalmente de la afirmación de Noem, admitiendo que quizás Good no atacó deliberadamente al agente. “Mira, no sé qué hay en el corazón ni en la cabeza de una persona”, admitió el vicepresidente J.D. Vance la semana pasada cuando se le presionó sobre la intención de Good.

En caso de que hubiera alguna duda sobre la importancia de esta noticia, las encuestas muestran que los estadounidenses, en su gran mayoría, están prestando mucha atención.

La encuesta de Yahoo mostró que el 63 % dijo haber escuchado mucho sobre la situación. Y la encuesta de Quinnipiac mostró que el 82 % de los votantes dijo haber visto un video del tiroteo.

Se trata de cifras enormes para un público estadounidense que a menudo ignora las noticias políticas.

Por ejemplo, incluso después de que Estados Unidos derrocara a un líder extranjero (Nicolás Maduro de Venezuela) a principios de este mes, solo el 42 % de los encuestados por Reuters-Ipsos dijo haber oído “mucho” sobre el tema.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette planteó regularmente este tipo de preguntas a lo largo de 2025. De las docenas de eventos noticiosos analizados, solo un puñado obtuvo tanta atención .

De hecho, el peligro de este episodio para la administración no es solo que los estadounidenses discrepen con su postura sobre el agente del ICE. Como escribí la semana pasada, el riesgo político es que esto se convierta en un punto álgido del debate sobre el ICE y la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Las deportaciones de ICE y de Trump han tenido malos resultados en las encuestas desde hace un tiempo, pero no hemos visto una gran reacción en el Congreso ni en las calles.

En los últimos días, hemos empezado a ver a algunas personas influyentes clave, como Joe Rogan, criticar con más vehemencia las redadas de ICE. Rogan, quien apoyó a Trump en 2024, comparó las acciones de ICE con las de la “Gestapo”.

Las nuevas encuestas muestran que las cifras generales de ICE no han cambiado mucho; a la gente no le gustaba la forma en que la agencia aplica las leyes de inmigración antes del tiroteo de Minneapolis (57 %-39 % en una encuesta de Quinnipiac de julio), y todavía no les gusta hoy ( 57 %-40 % ).

Pero las cifras también sugieren que el episodio podría agregar cierta urgencia a las preocupaciones preexistentes del público sobre las deportaciones de Trump.

La encuesta de CNN hizo un seguimiento a quienes calificaron el tiroteo de “inapropiado”. Preguntó si creían que se trataba de un incidente aislado o si “refleja problemas mayores con la forma en que opera el ICE”.

Nueve de cada diez críticos de este episodio optaron por esto último. Por lo tanto, el 51 % de los estadounidenses afirmó no solo que las acciones del agente de ICE fueron incorrectas en esta situación, sino que las atribuyó a problemas más sistémicos de la agencia.

También fueron sorprendentes un par de resultados de una encuesta que probó las opiniones sobre las redadas de ICE en general:

Los estadounidenses dijeron el 51 % frente al 31 % que las acciones de cumplimiento de la ley del ICE están haciendo que las ciudades sean “menos seguras” en lugar de “más seguras”, según la encuesta de CNN.

También dijeron que el 54 %-34 % dijo que las redadas de ICE en las principales ciudades de EE. UU. están “haciendo más daño que bien”, según la encuesta de Yahoo.

Se trata de dos encuestas que muestran que la gente cree que estas redadas son en realidad contraproducentes, ambas por márgenes de 20 puntos.

Ya hemos visto evidencia de que los estadounidenses creen que Trump se extralimitó con sus deportaciones y no les gustan las tácticas de su administración. Pero no necesariamente así.

Hay un movimiento incipiente en el Partido Demócrata para potencialmente apuntar a Noem para un juicio político .

Las encuestas sugieren que su prestigio político está disminuyendo.

Los estadounidenses desaprobaron a Noem en un 61 % frente a un 38 % en la encuesta de CNN y los votantes registrados la desaprobaron en un 52 % frente a un 36 % en la encuesta de Quinnipiac.

Esto último sugirió que Noem ha perdido terreno en los últimos meses. Una encuesta de Quinnipiac de julio mostró que Noem se encuentra 11 puntos por debajo (50 %-39 %), en comparación con los 16 puntos que tiene actualmente.

