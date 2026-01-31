China lleva décadas incursionando en América Latina. ¿La “doctrina Donroe” la expulsará?

A medida que se disipó el polvo en torno a la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en…

A medida que se disipó el polvo en torno a la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un ataque militar sorpresa a principios de este mes, los funcionarios estadounidenses dejaron pocas dudas de que también tenían otro objetivo: China.

China, aliada desde hace mucho tiempo del Gobierno de Caracas, ha invertido durante años en los yacimientos petrolíferos y la infraestructura del país sudamericano. La salida de Maduro supone un duro golpe para esa alianza, que podría dejar a los bancos chinos con US$ miles de millones en deuda venezolana impaga.

Pero visto desde Beijing, lo que está en juego es mucho más importante. La reestructuración también fue la advertencia más contundente hasta la fecha de una campaña más profunda de la administración Trump: erradicar la influencia de China en América Latina.

Beijing ha pasado décadas cultivando sus lazos comerciales y financiando proyectos en la región, para mejorar los vínculos de transporte y reducir los costos de la energía, consolidando así su propia influencia.

Una estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada en diciembre se comprometía a “negar a competidores no hemisféricos” el control de “activos estratégicamente vitales” en el hemisferio occidental y a “hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región”.

Al hablar a los ejecutivos petroleros en la Casa Blanca a principios de este mes sobre Venezuela, el presidente Donald Trump se expresó más claramente: “Si no hubiéramos hecho esto, China habría estado allí y Rusia habría estado allí… pero no van a estar allí ahora”.

La nueva asertividad de Washington tiene ahora un nombre: la llamada doctrina Donroe. Una versión de una declaración de 1823 del presidente James Monroe que advertía a las potencias coloniales europeas que respetaran la esfera de influencia estadounidense en el hemisferio occidental, esta expresión fue acuñada por comentaristas de derecha y ha sido utilizada por el propio presidente.

Ahora, la cuestión de si Estados Unidos podría volver a usar la fuerza –o tácticas como aranceles o sanciones– para obligar a los países a elegir los intereses de Washington por sobre sus vínculos con China es un riesgo viable que se está evaluando en las capitales de la región.

“No hay duda de que la presión existe y los países son vulnerables a ella… y en los ministerios de Relaciones Exteriores se están planeando distintas maneras de manejar esto”, dijo Jorge Heine, exembajador de Chile en China.

Beijing es muy consciente de cómo la presión estadounidense podría hacer que los gobiernos se vuelvan más cautelosos a la hora de trabajar con empresas chinas o reevalúen sus vínculos existentes, según analistas de su círculo político, algo que ya ha ocurrido en Panamá.

Allí, un tribunal superior decidió el jueves anular los contratos portuarios de una empresa vinculada a Hong Kong, a la que Estados Unidos ha pretendido expulsar de sus operaciones de décadas en el Canal de Panamá. El tribunal declaró que los contratos eran inconstitucionales.

“El cambio de Estados Unidos hacia la securitización de la infraestructura, las cadenas de suministro y los activos estratégicos en el hemisferio occidental sin duda aumentará el costo político de la participación de China en América Latina”, declaró Sun Chenghao, miembro del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua en Beijing.

Pero también está claro que la segunda economía más grande del mundo no se está preparando para una retirada, lo que convierte a la región en un caso de prueba para ver si una política agresiva de Estados Unidos puede contrarrestar la influencia de China o impulsará a más países a cubrir sus apuestas con Beijing.

China ha cultivado durante décadas una extensa red de vínculos en América Latina y el Caribe, una región que abarca más de 30 países y 670 millones de personas.

A partir de una relación económica que despegó a principios de la década de 2000, cuando China buscó en América Latina, rica en recursos, impulsar su auge económico, ambas partes acumulan ahora US$ 500.000 millones en comercio anual.

A principios de este mes, China anunció el mayor superávit comercial de la historia del mundo, con US$ 1.200 millones en 2025, con un aumento del comercio con la región del 8 % respecto al año anterior, lo que ayudó a Beijing a compensar el impacto de las recientes fricciones comerciales con Estados Unidos.

A lo largo de los años en América Latina, las empresas chinas han financiado o construido puertos y centrales eléctricas, puentes y carreteras, parques eólicos y solares, líneas de metro y minas, impulsadas por el capital sobrante y el exceso de capacidad industrial en China y, en años más recientes, por las ambiciones globales del líder Xi Jinping de expandir la influencia global de Beijing.

En total, la financiación del sector oficial de China ascendió a US$ 302.000 millones entre 2000 y 2023, según AidData, un laboratorio de investigación de la Universidad William & Mary en Virginia.

En la actualidad, empresas vinculadas a China extraen cobre en Perú y grandes cantidades de litio (clave para la fabricación de baterías recargables para vehículos eléctricos) de minas en Argentina y Chile y están trabajando para expandirse a Bolivia.

Las empresas eléctricas respaldadas por el Estado chino poseen y operan partes de las redes eléctricas en Perú, Chile y Brasil, mientras que gigantes de las telecomunicaciones como Huawei y ZTE (bloqueados en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad nacional) equipan redes digitales en varias economías sudamericanas, incluidos unos 8.000 kilómetros de fibra óptica para banda ancha en la selva amazónica.

El gigante chino de vehículos eléctricos, BYD, inauguró el año pasado una enorme fábrica en Brasil, construida en terrenos que dejó vacantes el fabricante estadounidense Ford. Otra importante empresa automovilística china, Great Wall Motors, inició su producción en el país en una planta que adquirió del fabricante de Mercedes-Benz.

Las incursiones de las empresas chinas no han estado exentas de controversias o desafíos locales, pero han cerrado brechas de infraestructura en la región y forjado vínculos políticos más estrechos entre los gobiernos latinoamericanos y Beijing. Esta relación ha permitido a China cortejar a aliados diplomáticos para alejarlos de Taiwán y fortalecer el intento de Xi de establecer a su país como líder entre las economías en desarrollo.

Durante años, Washington observó este desarrollo con “mucha preocupación”, según Evan Ellis, exfuncionario del Departamento de Estado y experto en el papel de China en América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

“Fuimos víctimas de nuestra propia incertidumbre… (en el sentido de) bueno, estos son países soberanos y, en gran medida, proyectos comerciales. Aunque nos preocupan estas cosas, ¿podemos realmente detenerlas? ¿Tenemos derecho a detenerlas?”, preguntó Ellis.

Esa estrategia parece haber dado un giro radical, ya que Washington ahora mira directamente a lo que parece ver como una falla de seguridad masiva que se extiende a todo el territorio nacional estadounidense.

Trump estableció ese tono en su discurso inaugural hace un año, cuando afirmó falsamente que “China está operando el Canal de Panamá” y que Estados Unidos lo estaba “recuperando”.

La presión empujó al Gobierno panameño a retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi, un golpe simbólico para Beijing. Panamá fue el primer país latinoamericano en sumarse a la iniciativa global de infraestructura en 2017, tras romper relaciones diplomáticas con Taipéi.

Pero liberar a la empresa respaldada por Hong Kong que opera puertos en ambos extremos del canal ha sido un proceso más lento. El caso, resuelto por la Corte Suprema de Panamá esta semana, llevaba meses pendiente, y Beijing había afirmado previamente que debía “realizar revisiones y supervisar” cualquier venta de activos de la empresa, al tiempo que rechazaba las alegaciones estadounidenses sobre riesgos para la seguridad.

En el centro de las preocupaciones de Washington se encuentra la llamada infraestructura de doble uso: proyectos que pueden ser de naturaleza comercial pero que pueden ser cooptados para uso militar en caso de conflicto.

Entre ellos destacan los puertos, de los cuales más de tres docenas en América Latina y el Caribe están vinculados a empresas chinas, según investigadores del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Center for Strategic International Studies), un centro de estudios en Washington.

Otro es una estación espacial profunda gestionada conjuntamente por China y Argentina en las estribaciones andinas de la Patagonia.

La mayoría de los proyectos vinculados a empresas chinas son “proyectos comerciales legítimos o cooperación científica, tecnológica y de otro tipo legítima con China”, según Ellis. “El problema es que… la presencia, el conocimiento y las relaciones que esto le brinda a China crean todo tipo de opciones que pueden explotar en tiempos de guerra”.

Basta con mirar el puerto de Chancay, cerca de la capital peruana, Lima, para ver otro objetivo potencial que preocupa a Estados Unidos.

Inaugurado por Xi y la entonces presidenta de Perú, Dina Boluarte, a finales de 2024, el puerto de aguas profundas es operado por una empresa conjunta entre un socio peruano y una filial de COSCO, el gigante naviero estatal chino, accionista mayoritario.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos cita a COSCO por tener vínculos con el ejército chino.

Pero visto desde la perspectiva peruana, el puerto de US$ 3.500 millones representa un gran logro económico: ahorra dinero y tiempo al reducir en más de una semana el tránsito de carga hacia China, el principal socio comercial de Sudamérica.

Es poco probable que haya mucho interés, ni en el país ni en otras partes de la región, en una reforma, especialmente considerando que China y Brasil planean un corredor ferroviario que conectará el país y sus exportaciones, como la soja y el mineral de hierro, con el puerto peruano.

“Chancay ayuda al Perú a consolidar su rol como hub latinoamericano… permitiendo que el Perú se convierta en uno de los mejores países de la región en términos de desarrollo logístico”, afirmó Juan Carlos Paz, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú que dirigía el organismo al momento de la inauguración del puerto.

“Las preocupaciones son lógicas dada la agitación política que hay en el mundo… pero al mismo tiempo, creo que estas preocupaciones podrían aliviarse con transparencia y comunicación”, señaló.

Los expertos afirman que los países de la región tendrán diferentes estrategias para responder a la posible presión estadounidense sobre las alianzas con China. Pero lo que buscarán de Washington son alternativas reales a la colaboración con China.

Algunos diplomáticos estadounidenses han transmitido el mensaje de que no les importa que los países latinoamericanos sigan vendiendo sus productos y materias primas a China, pero no quieren que acepten inversiones en infraestructura y energía, según Heine, exembajador chileno, coautor de “El mundo no alineado”, un libro sobre cómo navegar la rivalidad entre las grandes potencias.

“Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: sigan subdesarrollados. Sigan siendo leñadores y aguadores, para siempre. No queremos que tengan avances digitales. No queremos que tengan ferrocarriles. No queremos que tengan puertos modernos… no se industrialicen ni avancen más”, cuestionó.

“Me parece que es algo muy difícil de vender a los Gobiernos de la región”, añadió.

China ha gastado tres veces más que Estados Unidos en préstamos oficiales y donaciones desde 2014 en América Latina y el Caribe, según Brad Parks, director ejecutivo de AidData en Virginia.

Hay señales de que Washington está buscando imitar el modelo crediticio de China, declaró Parks, señalando la decisión en diciembre de triplicar el presupuesto de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos.

En octubre, la administración Trump decidió extender una línea de crédito de emergencia al banco central de Argentina, desde hace mucho tiempo un importante prestatario de China.

Estados Unidos es el mayor inversor en América Latina y el Caribe, eclipsando a China en inversión extranjera directa, según datos de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que señala, sin embargo, que solo una pequeña proporción de las inversiones chinas es captada por sus métricas actuales debido a cómo están estructuradas.

Pero cuando se trata de proyectos de gran envergadura, los expertos se muestran escépticos respecto de que las empresas privadas estadounidenses tengan interés en hacer contraofertas a las adineradas empresas estatales y firmas privadas chinas que prestan mucha atención a las directivas de Beijing.

Esa es una pregunta urgente en Venezuela, donde aún está por verse si los gigantes petroleros estadounidenses están dispuestos a invertir en el inestable país, a pesar de los llamados de la administración Trump para que lo hagan.

Hasta el momento, los ejecutivos petroleros estadounidenses se mantienen profundamente escépticos.

China ha condenado enérgicamente la acción militar estadounidense en Venezuela y está siguiendo de cerca cómo se desarrolla, incluso si podrá operar sus proyectos petroleros existentes en el país o recuperar lo que se estima en al menos US$ 10.000 millones en deuda que debe pagarse en petróleo.

Mientras tanto, Beijing ha estado enviando sus propias señales a la región.

Mientras Estados Unidos acumulaba una importante concentración de fuerzas navales en las aguas del Caribe en los últimos meses –posicionadas para cazar barcos sospechosos de transportar drogas y bloquear petroleros sancionados por Estados Unidos alrededor de Venezuela–, Beijing envió silenciosamente uno de sus propios activos –un barco hospital de la marina del Ejército Popular de Liberación– a la región.

El plan para la gira del “Arca de la Ruta de la Seda” se había fijado meses antes, pero para Beijing su presencia, recorriendo los puertos de escala de América Latina y atendiendo a pacientes, ha sido una oportunidad ideal para proyectarse como una fuerza benévola en contraste con el nuevo y enérgico enfoque estadounidense.

Y días después de que la administración Trump publicara su estrategia de seguridad nacional el mes pasado, China publicó su propio documento de política sobre la región.

La agenda presentó docenas de áreas en las que propuso impulsar la colaboración, desde la industria aeroespacial hasta la aplicación de la ley, y sostuvo que China había apoyado a la región “en las buenas y en las malas”.

Pero eso no significa que no habrá ningún ajuste en el modo en que sus empresas proceden allí ante un Estados Unidos más vigilante.

Para América Latina y el Caribe, la respuesta de Beijing es “de tranquilidad: enviar una señal a los socios latinoamericanos de que China no busca una presencia militar ni una confrontación en bloque, sino una cooperación para el desarrollo a largo plazo y una resiliencia económica mutua”, manifestó Sun, el investigador de Tsinghua.

Beijing podría intentar centrarse en sectores orientados al desarrollo, como la energía verde, la agricultura, los parques industriales, la salud pública y la logística, que son más difíciles de enmarcar como puntos estratégicos de estrangulamiento, indicó, y agregó: “Lo que es más probable es una recalibración en cómo opera China, no si opera o no”.

Y aunque los pensadores políticos en China dicen que Beijing está dispuesto a ser flexible en su propio enfoque, también ven una oportunidad.

“China se guiará por cómo reaccionan los países latinoamericanos a la postura estadounidense”, comentó Tang Xiaoyang, profesor de relaciones internacionales, también en Tsinghua.

Pero incluso si algunos países acceden a las demandas de Estados Unidos en el corto plazo, agregó, “a largo plazo, buscarán otras posibilidades para evitar convertirse en la colonia de facto de Estados Unidos… y su deseo de trabajar con China en realidad crecerá”.

Mike Valerio, Joyce Jiang y Fred He de CNN contribuyeron a este informe.

