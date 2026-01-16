ChatGPT informa que mostrará anuncios a los usuarios basados en sus conversaciones

ChatGPT pronto podría mostrar anuncios de productos que cree que a las personas les gustaría comprar. OpenAI informó este viernes…

OpenAI informó este viernes que probará anuncios en su versión gratuita para usuarios adultos registrados en EE.UU. También está lanzando una suscripción “Go” de US $8 al mes que incluye algunas capacidades mejoradas, como mayor memoria y más oportunidades de creación de imágenes, un precio inferior al de sus suscripciones “Plus” (US $20/mes) y Pro (US $200/mes). Los suscriptores de “Go” también verán anuncios, mientras que los clientes de Plus, Pro y de OpenAI para empresas no los tendrán.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, previamente ha expresado reservas sobre introducir anuncios en ChatGPT. Pero la medida llega mientras OpenAI intenta con urgencia encontrar formas de aumentar sus ingresos para poder costear los US $1,4 billones que se ha comprometido a gastar en infraestructura de IA en los próximos ocho años. Altman dijo en noviembre que la compañía esperaba terminar 2025 con alrededor de US $20 mil millones en ingresos anuales.

El año pasado, la empresa lanzó una herramienta llamada “Instant Checkout” que permite a los usuarios comprar artículos de minoristas como Walmart y Etsy directamente a través de ChatGPT. OpenAI también introdujo herramientas de salud y aprendizaje, entre otras, ya que busca hacer de ChatGPT una parte más esencial de la vida cotidiana de los usuarios y, potencialmente, darles una razón para actualizar a una suscripción paga.

La publicidad podría resultar una estrategia lucrativa para OpenAI, ya que usar la información de las conversaciones de las personas con ChatGPT podría llevar a anuncios altamente personalizados. Por ejemplo, si un usuario pide ayuda a ChatGPT para planificar un viaje, podría mostrar anuncios de hoteles o entretenimiento en la zona.

Como parte de la prueba, los anuncios aparecerán en la parte inferior de la respuesta de ChatGPT a la consulta del usuario y estarán etiquetados como “patrocinados”. OpenAI dijo que los anuncios no dictarán las respuestas que ChatGPT brinda, y añadió que los usuarios “necesitan confiar en que las respuestas de ChatGPT están impulsadas por lo que es objetivamente útil”.

La empresa también afirmó que no venderá los datos ni las conversaciones de los usuarios a los anunciantes y que los usuarios podrán desactivar la personalización de anuncios basada en sus chats. OpenAI no planea publicitar en conversaciones sobre “temas regulados”, incluyendo salud, salud mental o política.

“Dadas las capacidades de la IA, estamos emocionados de desarrollar con el tiempo nuevas experiencias que la gente encuentre más útiles y relevantes que cualquier otro anuncio”, dijo OpenAI en una publicación de blog. “Pronto podrías ver un anuncio y ser capaz de preguntar directamente lo que necesitas para tomar una decisión de compra”.

Altman dijo en una entrevista de 2024 que “odia” los anuncios y calificó la idea de combinar anuncios con IA como “particularmente inquietante”, aunque añadió que “no digo que OpenAI nunca consideraría los anuncios”. El año pasado, dijo que no estaba “totalmente en contra” de añadir anuncios a ChatGPT, pero que habría que “tener mucho cuidado para hacerlo bien”.

Insertar anuncios en las conversaciones de los chatbots podría ser polémico, dadas las conversaciones a veces personales e íntimas de los usuarios. Y la medida aumentará la presión sobre OpenAI para asegurar que no recomiende productos que puedan ser potencialmente peligrosos o dañinos, especialmente después de que la empresa se ha enfrentado a demandas que alegan que ChatGPT alentó a suicidios de usuarios.

OpenAI dijo que no mostrará anuncios a usuarios que se hayan identificado como menores de 18 años o que crea que lo son. (La empresa utiliza IA para estimar la edad de los usuarios según sus conversaciones y hábitos de uso).

Es probable que los anuncios sean una parte cada vez mayor de las experiencias con IA de los usuarios en diversas plataformas. En diciembre, Meta comenzó a usar información de las interacciones de los usuarios con su chatbot de IA para dirigirles anuncios más personalizados.

