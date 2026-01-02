Centros de cuidado infantil de Minnesota acusados de irregularidades operaban según lo esperado, dice un informe

Los centros de cuidado infantil de Minnesota en el centro de amplias acusaciones de fraude alimentadas por un video viral…

Los centros de cuidado infantil de Minnesota en el centro de amplias acusaciones de fraude alimentadas por un video viral estaban operando según lo esperado cuando fueron visitados por investigadores, dijo el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés) del estado en un comunicado de prensa el viernes.

“Había niños presentes en todos los sitios excepto en uno; ese sitio aún no estaba abierto para las familias cuando llegaron los inspectores”, dijo la agencia.

La agencia recopiló pruebas e inició una revisión adicional, señalando que la investigación sobre cuatro centros seguía en curso, indicó el informe.

El informe llega días después de que el creador de contenido de YouTube Nick Shirley, quien ha creado videos antiinmigrantes y antimusulmanes en el pasado, publicara un video viral en el que afirmaba haber encontrado fraude generalizado en centros de cuidado infantil administrados por somalíes.

El video, que incluye pruebas limitadas para las acusaciones del creador, ha recibido 3 millones de vistas en YouTube hasta el viernes y ganó tracción después de ser republicado por el vicepresidente J. D. Vance y el exlíder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk.

El video de 42 minutos del activista conservador, publicado el día después de Navidad, se difundió rápidamente, lo que provocó un aumento en la aplicación de leyes migratorias, congelación de fondos federales y una retórica más agresiva contra la comunidad somalí por parte del presidente Donald Trump.

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado advirtió el viernes que la distribución de “afirmaciones no verificadas o engañosas y el mal uso de las líneas de denuncia pueden interferir con las investigaciones, crear riesgos de seguridad para familias, proveedores y empleadores, y han contribuido a un discurso dañino sobre las comunidades inmigrantes de Minnesota”.

“El DCYF sigue comprometido con revisiones basadas en hechos que detengan el fraude, protejan a los niños, apoyen a las familias y minimicen la interrupción en las comunidades que dependen de estos servicios esenciales”, señaló el informe.

Tras la publicación del video, Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) congeló todos los pagos de cuidado infantil al estado para su revisión, mientras el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) investigan las acusaciones de fraude. CNN contactó el viernes al FBI y el DHS para obtener comentarios sobre los hallazgos preliminares del estado.

HHS, a través de un portavoz, no respondió directamente a los hallazgos estatales el viernes y reiteró su llamado a un proceso de verificación más sólido para prevenir el fraude. “La responsabilidad recae en el estado para proporcionar una verificación adicional”, dijo Andrew Nixon, subsecretario adjunto de relaciones con los medios de HHS.

El Goberno de Trump ha dado a los funcionarios de Minnesota hasta el próximo viernes para proporcionar información de verificación sobre los proveedores y padres que reciben fondos federales para el cuidado infantil, según un correo electrónico enviado el viernes por DCYF a los proveedores de cuidado infantil compartido con The Associated Press. CNN se ha comunicado con HHS y funcionarios estatales para obtener aclaraciones.

Además de exigir una auditoría estatal de los centros de cuidado infantil de Minnesota mencionados en el video, el secretario de Salud y Servicios Humanos Jim O’Neill dijo que la agencia ahora requeriría justificación y recibos o pruebas fotográficas para todos los pagos a los estados por parte de la Administración de Niños y Familias del departamento.

El tema central de las acusaciones realizadas en el controvertido video eran los fondos del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (conocido como CCAP) para 2025.

El informe enumeró la cantidad de fondos CCAP que los centros mencionados en el video recibieron en el año fiscal 2025, que van desde US$ 470.000 hasta US$ 3,6 millones, sumando más de US$ 17 millones.

Un centro mencionado en el video ha estado cerrado desde 2022, según el informe.

El CCAP no recibe solicitudes directamente de los centros de cuidado infantil. En cambio, los padres trabajadores calificados y otros cuidadores elegibles que ganan menos que el límite de ingresos del programa solicitan directamente al estado la asistencia, la cual se paga al centro de cuidado infantil.

Las acusaciones presentadas en el video son las más recientes en una serie de escándalos de fraude que involucran programas estatales de servicios sociales que proporcionaron comidas para niños necesitados durante la pandemia, asistencia de vivienda de Medicaid y otras redes de seguridad que benefician a familias necesitadas.

Los escándalos se remontan a casi una década e incluyen acusaciones de fraude en la comunidad somalí centradas en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que, según los fiscales, afirmó falsamente proporcionar comidas a niños necesitados durante la pandemia de covid-19. Se presentaron cargos federales contra decenas de personas —la mayoría de ellas somalíes— a partir de 2022.

