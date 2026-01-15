Canelo Álvarez regresa al ring el 12 de septiembre con una pelea de título mundial

Saúl “Canelo” Álvarez, como una fiera herida, se lamió sus heridas y siguió adelante con un plan más que ambicioso.…

El tapatío estará de regreso en los ensogados tras su derrota del mes de septiembre ante Terence Crawford, para una velada especial que ha planificado junto a la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, que se llamará “México contra el mundo”, y que tendrá como evento principal al Canelo subiéndose al ring para pelear por un título mundial.

Álvarez combatirá en esta velada el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita, en lo que será además la primera presentación de la compañía promotora del jalisciense, llamada “Canelo Promotions”.

Alalshikh confirmó a través de un video en el que apareció junto al Canelo la velada, que estará pautada en la tradicional fecha del Día de la Independencia Mexicana.

Recordemos que el Canelo se está recuperando de una cirugía en el codo izquierdo a la que se sometió tras el combate ante Crawford, y que los títulos del Consejo Mundial, la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo en el peso supermediano quedaron vacantes, tras el retiro de Crawford en diciembre de 2025.

