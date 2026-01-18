Campo de batalla estadounidense: cómo el primer año del regreso de Trump transformó Washington

En una fresca mañana de otoño, bajo nubes que se deslizan con rapidez, el equipo de demolición actúa más rápido…

En una fresca mañana de otoño, bajo nubes que se deslizan con rapidez, el equipo de demolición actúa más rápido de lo que casi cualquiera esperaba.

Trabajando por orden del presidente Donald J. Trump, quien desde hace tiempo se ha forjado la imagen de constructor en jefe, tardan apenas unos días en reducir a escombros el ala este de la Casa Blanca, de 123 años de antigüedad. Sin debate prolongado. Sin aprobación de conservacionistas independientes.

El crujido de la madera también es, para algunos observadores, el sonido de Trump rompiendo una promesa. Dos meses antes, al fantasear con la construcción de un salón de baile palaciego en los terrenos de la Casa Blanca, había insistido: “No interferirá con el edificio actual. Estará cerca, pero no lo tocará y mostrará total respeto por la estructura existente, de la que soy un gran admirador”.

Ahora solo quedan los escombros de un presidente dispuesto a tratar la Casa del Pueblo como si fuera su propiedad privada, con críticos indignados, tribunales a los que se les pide frenar el proyecto y un costo estimado que ya subió de US$ 200 millones a US$ 400 millones.

La Casa Blanca sostiene que donantes privados pagarán todo, que la sede tradicional de la oficina de la primera dama estaba en pésimas condiciones y que un salón de baile permanente es desesperadamente necesario, aunque solo sea para retirar las carpas que brotan como hongos durante algunas de las recepciones presidenciales más grandes. Organizadores de eventos de ambos partidos reconocen esa necesidad.

Pero los conocedores de la política miran atónitos el tamaño propuesto. “Este será probablemente el mejor salón de baile jamás construido”, se jacta Trump sobre un proyecto que rondará los 8.300 metros cuadrados y tendrá la altura de un edificio de cuatro pisos. Las dimensiones han variado, pero el plan inicial contempla algo lo suficientemente grande como para empequeñecer la estructura principal de la Casa Blanca.

“Se siente como toda la historia de su maldito mandato”, se queja el autor y comentarista social Robert Arnold en un video en línea sobre la demolición del ala este. “Rómpelo, véndelo, miente al respecto, culpa a la prensa, sigue adelante antes de que el polvo se asiente”.

Y para quienes sostienen que el enfoque autoritario y solitario de Trump dista mucho de las remodelaciones cooperativas y transparentes de la Casa Blanca realizadas por presidentes anteriores, los republicanos en el Capitolio tienen respuestas cortantes. El senador de Missouri Josh Hawley señala la retirada de estatuas de soldados confederados. “Entonces no tenían ninguna preocupación por la historia”, se burla de los críticos del presidente. “Ahora, de repente, la fachada del ala este es icónica. Por favor”.

Desde el momento en que Trump inició su segundo mandato, ha querido dejar su huella única en la Casa Blanca. Pavimentó el Jardín de Rosas para que pareciera un patio de Mar-a-Lago y levantó enormes mástiles en los jardines norte y sur, con la extraña declaración de que son “los mejores mástiles del país, o del mundo, en realidad”. Instaló mármol y detalles dorados en el baño del dormitorio Lincoln y cubrió el Despacho Oval con herrajes brillantes, proclamando: “No hay nada como el oro y no hay nada como el oro macizo”.

Otros cambios fueron más políticos y se alinearon con una percepción de represalia en el segundo mandato de Trump. En una larga fila de fotografías presidenciales colgadas a lo largo de un pasillo exterior de la Casa Blanca, el equipo de Trump instaló placas que acumulan insultos contra demócratas, incluidos Barack Obama y Joe Biden, cuya imagen no muestra al 46.º presidente, sino una firma automática. El rótulo llama a Biden, quien derrotó a Trump en 2020, “el peor presidente en la historia de Estados Unidos”.

Pero las ambiciones de Trump por transformar el paisaje han ido mucho más allá del lugar donde vive.

Mediante un decreto, la Institución Smithsonian inició una revisión enérgica orientada a eliminar “narrativas divisivas o partidistas” en sus numerosos museos y a promover el “excepcionalismo estadounidense”. Los recortes presupuestarios de Trump golpearon con fuerza al Instituto de la Paz de Estados Unidos, una agencia independiente financiada por el Congreso para promover la resolución de conflictos globales, y luego la Casa Blanca lo rebautizó como “Instituto de la Paz Donald J. Trump”.

Trump tomó el control del Centro Kennedy para las Artes Escénicas al destituir a los miembros de la junta designados por Biden y elegir personalmente a sus reemplazos.

Esas personas, a su vez, eligieron a Trump —quien nunca asistió a la gala del centro durante su primer mandato— como su presidente. Bajo el nuevo interés de Trump, el centro se apresuró a renegar de cualquier programación “woke” o “propaganda antiestadounidense”. La comunidad artística respondió de la misma manera. Una compañía itinerante de “Hamilton” estuvo entre los espectáculos cancelados. El Festival de Teatro Universitario de Estados Unidos puso fin a su relación de casi 60 años con el centro. La Ópera Nacional de Washington también se separó. Algunos atribuyeron sus salidas a que Trump creó lo que consideraban un ambiente artísticamente tóxico, y otros aludieron a la economía, preocupaciones de mercadeo y otros factores.

Sin inmutarse, Trump decidió organizar personalmente los Honores del Centro Kennedy y su junta votó para renombrar el edificio, pese a las objeciones de la familia Kennedy. El letrero al frente ahora dice: “Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”.

Y así sigue. El rostro de Trump ahora aparece impreso en algunos pases de parques nacionales, lo que ha llevado a excursionistas desaprobadores a comercializar adhesivos y fundas de cartón para cubrirlo. Se diseñó una moneda de Trump de un dólar, mientras un grupo de legisladores republicanos ha hablado de poner a Trump en un billete de US$ 250. Otra propuesta republicana es rebautizar el Aeropuerto Internacional Washington Dulles con el nombre del magnate. Cada una de estas iniciativas ha desatado tormentas de quejas y demandas de intervención legislativa o legal.

Cuando aparecieron gigantescas imágenes de Trump sobre las calles de Washington, los demócratas se indignaron. “Cuando vi las pancartas colgadas de edificios federales… me recordó al Partido Comunista en China”, dijo el representante Hank Johnson, de Georgia. “Es otra señal de la marcha en la que estamos hacia el autoritarismo en este país”.

Algunas de las ideas de Trump no son particularmente nuevas. Ha retomado un tema arquitectónico de su primer mandato, al ordenar que los edificios gubernamentales se adhieran a estilos clásicos y “eleven y embellezcan los espacios públicos, inspiren el espíritu humano y ennoblezcan a Estados Unidos”.

Para algunos conservadores tradicionales, incluido el comentarista político de CNN Shermichael Singleton, eso está bien. “Si el objetivo del presidente es decir que vamos a alejarnos de la estética brutalista y volver a una arquitectura grecorromana”, afirma, “yo apoyaría absolutamente eso”.

Sin embargo, en la misma frase, Singleton advierte sobre un posible peligro político en la inclinación de Trump a pintar la ciudad a su propia imagen antes de calmar las ansiedades económicas de los estadounidenses.

“Cuando (los votantes) están económicamente seguros, cuando creen que el país está seguro, cuando sienten que las perspectivas futuras para sus hijos y nietos son mejores… la gente te aplaudirá por construir todas las estatuas que quieras”, dice Singleton. Pero, agrega, cuando grandes interrogantes se ciernen sobre la vida de los estadounidenses promedio, “la gente puede no estar tan dispuesta a apoyar”.

En otras palabras, con la aprobación pública de Trump a la baja, la preocupación por la economía en alza, la agitación por las redadas migratorias, los choques internacionales y la persistente angustia por los archivos del caso Epstein, este podría ser un mal momento para envolver la oficina en oro, construir un salón de baile inspirado en Versalles y organizar cenas con otros multimillonarios mientras se dice a votantes en apuros que las preguntas sobre el costo de vida son un “engaño”.

Legisladores demócratas como el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, están llevando el mensaje que quieren que escuchen los votantes en las cruciales elecciones intermedias de 2026. “Esto demuestra que Donald Trump no está enfocado en arreglar el sistema de salud, sino en proyectos de vanidad (…) que no hacen nada en beneficio del pueblo estadounidense. Solo benefician a Trump y a su ego”.

Aun así, las acciones de Trump para rehacer Washington han recibido en gran medida elogios de su base, y no hay señales de que esté bajando el ritmo. Recientemente, la exposición “Presidentes estadounidenses” de la Galería Nacional de Retratos eliminó referencias a sus dos juicios políticos y a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, inspirados por el movimiento MAGA. Los curadores dicen que solo están experimentando con rótulos más minimalistas. Pero una referencia al escándalo sexual y al juicio político del expresidente Bill Clinton permanece en exhibición, lo que deja insatisfecho al historiador presidencial Tim Naftali con la explicación de la galería. “El público merece tener explicaciones antes de que se eliminen cosas”, dijo a CNN. “No se quita algo y se deja un vacío (…) eso es lo que hacían los soviéticos”.

Luego está el arco.

Imagine una versión estadounidense del Arco del Triunfo de París, justo al otro lado del río Potomac frente al Monumento a Lincoln. A partir de maquetas que Trump gusta de mostrar, ha estado empeñado en construir algo así desde hace bastante tiempo.

“Él ideó el diseño y ha sido parte del proceso en cada paso”, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca.

En teoría, el arco serviría para celebrar el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos. Pero cuando un reportero le preguntó a Trump para quién sería el arco, el presidente se señaló a sí mismo y dijo: “Para mí”.

Es cierto que muchos presidentes han visto levantarse símbolos públicos en reconocimiento a sus logros. Pero, por lo general, esos honores se conceden mucho después de que los mandatarios dejan el cargo, casi siempre años después de su muerte, y por iniciativa de otros que admiraron su labor. Trump es prácticamente el único que busca forjar tales laureles para sí mismo, incluso mientras insiste en que gran parte será financiada con fondos privados.

Pero debido a que Trump ha hecho tanto de esto por su propia autoridad, sin buscar cooperación ni ningún tipo de aprobación de otros, es totalmente posible que un futuro presidente pueda borrar todo con la misma rapidez. El nombre de Trump podría retirarse del centro de artes escénicas. Cualquier moneda con su imagen podría sacarse de circulación. El oro podría arrancarse del Despacho Oval. Incluso su querido salón de baile podría ser despojado de toda referencia a él.

Y a menos que su legado sea lo suficientemente fuerte como para sostener el apoyo republicano cuando entre en la etapa de “pato cojo”, podría haber pocos aliados dispuestos o capaces de defender los honores que se ha erigido a sí mismo.

Pero Trump no parece inquieto. En una reunión reciente en la Casa Blanca con ejecutivos petroleros sobre Venezuela, sorprendió a los presentes al levantarse inesperadamente de la mesa y caminar hacia una ventana.

Al observar el terreno arrasado donde antes se alzaba el ala este y donde espera que surja su salón de baile, dijo: “No creo que haya nada igual en el mundo”.

De una forma u otra, puede que tenga razón.

