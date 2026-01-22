Barron Trump podría haber salvado la vida de una joven al llamar a la Policía británica durante una presunta agresión

Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, contactó a la Policía en Londres el año pasado tras presenciar una…

Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, contactó a la Policía en Londres el año pasado tras presenciar una presunta agresión a una amiga mientras él y la mujer estaban en una videollamada, según se informó en un tribunal británico.

Una transcripción de la llamada de emergencia de Trump se mostró durante el juicio contra Matvei Rumiantsev, de 22 años, en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook, en Londre,s el miércoles, según informó la agencia de noticias PA Media.

Rumiantsev está acusado de agresión, lesiones corporales graves, dos cargos de violación, estrangulamiento intencional y obstrucción a la justicia. Él niega todos los cargos. El abogado de Rumiantsev se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por CNN.

El miércoles, la mujer declaró ante el tribunal que la intervención de Trump había ayudado a evitar que Rumiantsev la matara, según informes de los medios británicos.

“Él ayudó a salvar mi vida. Esa llamada fue como una señal de Dios en ese momento”, dijo, según informó el periódico británico Metro.

El abogado de Rumiantsev dijo al tribunal que las afirmaciones de la mujer eran una “completa invención”, sugiriendo que el acusado la había inmovilizado debido a que ella estaba “enojada y violenta”, informó Metro.

Trump, ahora de 19 años, llamó a la Policía después de hablar con la mujer, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales, el 18 de enero de 2025, según se escuchó en el tribunal, informó PA Media.

“Estoy llamando desde Estados Unidos, acabo de recibir una llamada de una chica… la están golpeando”, dijo Trump, según la transcripción de su llamada a la Policía.

“Esto sucedió hace unos ocho minutos. Acabo de averiguar cómo llamar a alguien. Es una verdadera emergencia”.

La Policía que investigaba las acusaciones le preguntó posteriormente a Trump si estaría dispuesto a proporcionar una declaración como testigo. Trump escribió en un correo electrónico a la Policía que lo que vio fue “muy breve, pero sin duda relevante”, según se informó al tribunal este jueves.

“No esperaba que ella contestara debido a la diferencia horaria”, escribió Trump en un correo electrónico enviado el 2 de mayo de 2025.

“El teléfono fue contestado”, añadió. “La persona que respondió era un hombre sin camisa con cabello oscuro. Esta imagen duró quizás un segundo… luego la vista cambió a la víctima”, dijo Trump, quien añadió que la mujer le había dicho que “este individuo le estaba causando problemas desde hacía mucho tiempo”.

Según se informó al jurado, la Policía respondió al correo electrónico de Trump, pero no recibió respuesta ni a ese mensaje ni a la correspondencia de seguimiento, enviada el 1 de julio.

El juicio continúa. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

