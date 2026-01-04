Aspirina, tomografías y sueño: cinco preguntas planteadas por las nuevas revelaciones de Trump sobre su salud

El presidente Donald Trump quiere reducir los debates públicos sobre su salud. El presidente de mayor edad en asumir el…

El presidente Donald Trump quiere reducir los debates públicos sobre su salud.

El presidente de mayor edad en asumir el cargo ha sido acosado por preguntas sobre visitas recientes al médico, moretones en sus manos y si se ha quedado dormido durante eventos públicos.

Trump desestimó estas preocupaciones en una entrevista aparentemente improvisada con The Wall Street Journal esta semana, en la que atribuyó los moretones visibles a una alta dosis diaria de aspirina —más de lo que recomiendan sus médicos— y dijo que tiene mucha energía.

El presidente, quien durante años criticó la edad y la salud cognitiva del expresidente Joe Biden, publicó el viernes en Truth Social que había superado con éxito su “tercera prueba cognitiva consecutiva”.

Pero estas revelaciones han hecho poco para calmar el renovado escrutinio sobre su salud.

De hecho, aquí hay cinco preguntas que han surgido a raíz de sus más recientes revelaciones sobre su salud.

El médico encargado del cuidado de Trump y quien recientemente declaró que goza de una salud excepcional es el Dr. Sean Barbabella, un capitán de la Marina nombrado para el cargo en marzo. Barbabella se especializó en trauma de combate y atención de emergencias durante su tiempo en las fuerzas armadas. Ha defendido las recientes imágenes médicas avanzadas y el examen físico semestral de Trump este año como parte de exámenes y cuidados de rutina.

Es el más reciente de una serie de médicos personales que han elogiado la salud física y cognitiva de Trump.

Cuando Trump asumió su primer mandato, mantuvo al Dr. Ronny Jackson, quien había sido médico personal del presidente Barack Obama y llegó a ser uno de los asesores personales más cercanos de Trump después de una conferencia de prensa en la que elogió los “genes increíbles” del entonces presidente número 45.

Jackson dejó su cargo en la Casa Blanca en marzo de 2018 cuando Trump lo propuso para dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos. Pero retiró su postulación un mes después en medio de acusaciones sobre su conducta profesional en la Casa Blanca. Actualmente es representante republicano por Texas.

A Jackson le siguió el Dr. Sean Conley, un médico de emergencias de la Marina que en 2019 dijo que Trump estaba “en muy buena salud” y que esperaba que el presidente “siguiera así durante el resto de su presidencia y más allá”.

Durante la pandemia de covid-19, Conley recetó hidroxicloroquina, un medicamento antipalúdico que ganó popularidad entre los conservadores como una terapia alternativa —aunque no comprobada— para prevenir la infección por el virus, como medida preventiva para Trump. En octubre de 2020, cuando Trump contrajo covid-19, Conley supervisó su tratamiento.

Los médicos de la Casa Blanca fueron precedidos por el Dr. Harold Bornstein, médico personal de Trump durante mucho tiempo en la ciudad de Nueva York. Durante su primera campaña presidencial, Bornstein proclamó en una efusiva carta que Trump “será el individuo más saludable jamás elegido” presidente.

Más tarde, Bornstein dijo que Trump le dictó esa carta por teléfono. Después de la elección, dijo que funcionarios de Trump allanaron su consultorio para obtener los registros médicos personales del presidente, una versión que fue disputada por funcionarios de la administración, quienes dijeron que se trató de una entrega rutinaria de sus registros privados.

Bornstein dijo a The The New York Times en ese momento que el encuentro tuvo lugar dos días después de una entrevista en febrero de 2017 en la que le dijo a NBC News que el presidente toma Propecia, un medicamento para la próstata que a menudo se receta para la caída del cabello.

El presidente dijo que toma una dosis de aspirina más alta de la recomendada por sus médicos porque “quiero sangre bonita y fluida pasando por mi corazón”. Atribuyó esa dosis alta a los moretones visibles en sus manos en los últimos meses.

La aspirina solía recetarse ampliamente como medida preventiva para enfermedades cardiovasculares, pero eso ha cambiado. En 2019, los expertos médicos desaconsejaron el uso rutinario de aspirina a menos que una persona tenga una afección cardíaca u otros riesgos de salud, citando el mayor riesgo de hemorragias internas.

Cuando recomiendan aspirina preventiva, los médicos suelen aconsejar una dosis de 81 miligramos, dijo el Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar en National Jewish Health en Denver. Trump dijo al Journal que toma 325 miligramos diarios —aproximadamente cuatro veces más— y Barbabella dijo que la usa para prevención cardíaca.

“La aspirina en dosis baja es de 81 miligramos una vez al día, y la dosis completa es de 325 miligramos una vez al día”, dijo la Dra. Fahmi Farah, cardióloga intervencionista y directora médica y directora ejecutiva de Bentley Heart en Fort Worth, Texas.

“Por lo general, no recomendamos la aspirina en dosis completa. La aspirina en dosis completa tiene muchos más factores de riesgo asociados, y en su mayoría, esos son factores de riesgo gastrointestinal. Las personas que toman aspirina en dosis completa son más propensas a tener hemorragias gastrointestinales, especialmente si tienen úlceras y cosas por el estilo”, dijo Farah. “Normalmente reservamos la aspirina en dosis completa para personas con afecciones graves, como enfermedad cardíaca o fibrilación auricular diagnosticada, y que no pueden tomar anticoagulantes más fuertes”.

La Casa Blanca ha dicho que el presidente tiene insuficiencia venosa crónica, una condición que puede causar acumulación de sangre en las venas, provocando hinchazón y dolores en las piernas. Es una afección común, especialmente a medida que las personas envejecen, y puede empeorar por la falta de actividad física. En algunos casos, la aspirina también puede usarse para ayudar a tratar la condición.

Freeman y los otros médicos que hablaron con CNN no han tratado al presidente y no tienen información directa sobre su salud.

Pero “muchos cardiólogos cuestionarían” un régimen a largo plazo de dosis alta, “dado el mayor riesgo de sangrado”, dijo el Dr. Vivek Cherian, médico internista en Chicago.

En una declaración a CNN, Barbabella dijo que “las evaluaciones médicas y los resultados de laboratorio del presidente Trump continúan mostrando una excelente salud metabólica, y han revelado que su salud cardiovascular lo sitúa 14 años más joven que su edad”.

“En general, el presidente sigue en una salud excepcional y perfectamente capacitado para ejercer sus funciones como comandante en jefe”, dijo.

La entrevista de Trump con The Wall Street Journal arrojó más luz sobre lo que la Casa Blanca ha llamado la “imagen avanzada” a la que se sometió en octubre. El presidente había dicho a los periodistas que fue una resonancia magnética (MRI), un escaneo más largo y detallado enfocado en tejidos blandos, y que formaba parte de su examen físico de rutina. Sin embargo, Trump dijo a The Wall Street Journal que se realizó una tomografía computarizada (CT scan).

Barbabella dijo a CNN que ambas opciones, una resonancia magnética y una tomografía computarizada, estaban sobre la mesa “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular”. Se realizó una tomografía computarizada, dijo, y “fue perfectamente normal y no reveló ninguna anomalía”.

Una tomografía computarizada cardiovascular se utiliza normalmente para estimar el riesgo de infarto a largo plazo o descartar obstrucciones significativas, dijo Cherian, el médico internista de Chicago.

“En resumen, las tomografías computarizadas no ‘prueban’ que el corazón esté seguro, pero pueden refinar el riesgo, guiar la prevención, tranquilizar cuando son normales y escalar la atención cuando son anormales”, dijo Cherian a CNN en un correo electrónico.

En la nueva entrevista, Trump expresó arrepentimiento por haber revelado el escaneo en primer lugar. “En retrospectiva, es una lástima que me la haya hecho porque les dio un poco de munición”, dijo a The Wall Street Journal.

Trump ha insistido durante años en que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales deberían someterse a “evaluaciones cognitivas”. El presidente renovó este llamado el viernes en una publicación en Truth Social, declarando que obtuvo “100 %” en su tercera prueba cognitiva.

“Creo firmemente que cualquier persona que se postule para presidente o vicepresidente debería ser obligatoriamente sometida a un examen cognitivo sólido, significativo y comprobado”, escribió.

No está claro a qué prueba se refería en su publicación, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero en 2018, Trump se sometió a la Evaluación Cognitiva de Montreal, una prueba de detección de 10 minutos utilizada para detectar deterioro cognitivo leve y demencia temprana.

Se sometió a la prueba nuevamente en abril de 2025, y según informes, obtuvo 30 de 30 puntos.

Según Cherian, “una puntuación normal o alta significa que no se detectó un deterioro cognitivo evidente”, dijo. “Es importante señalar que la MoCA no es una prueba de coeficiente intelectual y no mide la inteligencia, el juicio, la toma de decisiones ni la aptitud cognitiva general”.

Que Trump recurriera a las redes sociales incluso después de hablar con The Wall Street Journal refleja su actitud defensiva de larga data sobre su salud cognitiva, un tema sobre el que atacó con frecuencia a su predecesor durante la campaña de 2024.

“Trump no tiene nada que ocultar, a diferencia de su predecesor Joe Biden, quien se escondió de la prensa y mintió sobre su claro deterioro físico y mental”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El presidente también dijo a The Wall Street Journal que duerme poco, que la mayoría del ejercicio le parece aburrido y que no ha hecho cambios en su dieta, la cual ha favorecido la comida rápida como las hamburguesas de McDonald’s y el Filet-O-Fish.

Farah, la cardióloga intervencionista de Fort Worth, consideró “alarmantes” los detalles sobre el sueño.

“Podría ser algo tan simple como la falta de sueño, pero también podría ser algo más serio”, dijo. “Puede tener muchos otros efectos en la salud general, especialmente en la salud cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de infarto, arritmia, accidente cerebrovascular, todas esas cosas”.

Trump atribuye su salud a “muy buena genética”. Pero los expertos dicen que esto es solo una parte del panorama, especialmente a medida que las personas envejecen.

“Tus genes son parte de la ecuación, por supuesto, pero es el entorno en el que los pones”, incluyendo la dieta y el ejercicio, dijo Freeman. “Si fuéramos honestos y abiertos sobre esto de una manera más explícita, tal vez podríamos resolver el problema de la crisis de salud estadounidense”.

Ese mensaje es el núcleo de la agenda “Make America Healthy Again” encabezada por el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., señaló Freeman.

Kennedy “está haciendo todo lo posible para avanzar en la nutrición, pero parece que el presidente no se identifica con ninguna de esas cosas”, dijo Freeman. “Es un momento muy interesante en el que la política y la salud se cruzan de formas que nunca anticipas”.

