Así es Fernando Mendoza, el quarterback de ascendencia cubana que conquistó el fútbol americano universitario

Fernando Mendoza demostró a Estados Unidos que no fue al azar el haber sido elegido mejor jugador de la temporada…

Fernando Mendoza demostró a Estados Unidos que no fue al azar el haber sido elegido mejor jugador de la temporada del fútbol americano universitario de este país. Un honor que viene con título propio; el prestigioso Trofeo Heisman. Ahora Mendoza tiene un honor más grande y quizás difícil de igualar al ser campeón nacional invicto.

El quarterback de los Hoosiers de la Universidad de Indiana (IU, por sus siglas en inglés) selló una temporada de ensueño al coronarse con su equipo en una campaña de 16-0, algo que no ocurría en el fútbol americano universitario desde 1894, cuando lo consiguió la Universidad de Yale.

El gran éxito deportivo de Mendoza y la Universidad de Indiana atrajeron la atención de todo el país. Los Hoosiers ganaron los 16 encuentros que disputaron en la temporada 2025/26, alcanzando y superando su mejor ranking histórico dentro del AP Top-25 y del AFCA Coaches Poll.

Mendoza, nacido en Miami, Florida, ha sido el artífice de este éxito con 273 pases completos, un total de 3.523 yardas, 41 pases de anotación y solo 6 intercepciones en toda la temporada.

Estas cifras han llevado a este joven de abuelos cubanos a formar parte de la conversación sobre ser el justo ganador del Trofeo Heisman, que no cae en manos de cualquier jugador, destacando varias de las figuras actuales de la NFL como Lamar Jackson, Baker Mayfield y Joe Burrow, entre los más recientes, y por su puesto su salto inmediato al profesionalismo.

Mendoza se convirtió en el primer jugador en la historia de la Universidad de Indiana en ganar el Heisman y el segundo de origen latino después de Jim Plunkett, de padres mexicano-estadounidenses, quien obtuvo el galardón en 1970.

“Definitivamente, es un gran honor ser parte de la conversación, especialmente junto a tantos grandes jugadores del pasado y grandes jugadores que están en la conversación ahora, dijo Mendoza a CNN.

Todos los reflectores están hoy sobre el número 15 de la Universidad de Indiana, por lo que Mendoza trabaja con su equipo de entrenadores diariamente para manejar las presiones externas que conlleva estar entre los mejores jugadores de la primera división del fútbol americano universitario.

Según Mendoza, una de las claves radica en escuchar solamente a su círculo directo, su familia, compañeros y entrenadores. Dice que esto le ayuda a mantener su enfoque en sus objetivos a corto plazo, y que parte de su disciplina incluye el haberse desconectado de algunas redes sociales.

“Mi objetivo es siempre estar con hambre de más y siempre tener la mentalidad de cazador. Consigo eso eliminando la mayoría de mis redes sociales, así puedo enfocarme solo en las opiniones de las personas que están en el edificio del equipo. Las únicas redes sociales que reviso son LinkedIn y YouTube. Solo quiero concentrarme en ganar el próximo partido de la Universidad de Indiana”, dijo Mendoza meses antes de ser campeón con Indiana.

El jugador de 22 años dice que eligió el fútbol americano ya que apreció el compañerismo que se practica en la disciplina. Además, espera poder marcar una tendencia dentro de su comunidad hispana.

Mendoza cuenta con raíces cubanas por parte de sus abuelos, quienes le enseñaron el valor de la perseverancia y el trabajo duro, los cuales, dice él, aplica a la hora de ir por sus objetivos.

Si bien dice admirar la tradición cubana en otras disciplinas como el boxeo y el béisbol, afirma que buscó marcar su propio camino dentro del fútbol americano, con la esperanza de poder inspirar a la próxima generación de jugadores de la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Mi idea era tener la capacidad de expandir el horizonte y demostrar a distintas comunidades cubanas que no solo se trata del boxeo y del béisbol, disciplinas en las cuales destacamos y que me encantan. Disfruto mucho mirar esos deportes, pero también podemos jugar fútbol americano y cualquier otra disciplina que queramos hacer”.

El nombre de Fernando Mendoza ha comenzado a sonar con fuerza en los círculos de la NFL, donde varios cazatalentos o scouts lo consideran una promesa latente para llegar al profesionalismo.

A pesar de no haber sido un prospecto destacado en la secundaria, Mendoza ha logrado superar las expectativas y captar la atención de los expertos por lo hecho en su tercer año como universitario. El quarterback luce ahora como un candidato ideal para llegar al profesionalismo, y él mismo reconoce que plantearse objetivos a corto plazo le ha permitido crecer a pasos agigantados.

“Es un honor fenomenal ser mencionado en esas conversaciones porque, desde la secundaria, nunca fui un gran recluta. Era un recluta de 2 de 5 estrellas y nunca se suponía que llegaría a este nivel,” comentó Mendoza a CNN.

El compromiso que tiene como jugador y su crecimiento exponencial son características que lo convierten en candidato ideal para la NFL, y tanto su técnico en la IU, Curt Cignetti, como sus compañeros de equipo lo valoran cada día más.

Elijah Sarrat, receptor abierto y otra de las figuras del equipo, comentó en declaraciones a la Universidad de Indiana una anécdota sobre Mendoza y su compromiso.

“Prácticamente vive aquí. Siempre que estoy aquí, él también está. De hecho, está más tiempo que yo, quedándose después del horario de entrenamiento viendo videos. Después de la práctica, repasa las jugadas en el campo. Así que, sin duda, le dedica mucho tiempo”, aseguró después de la victoria ante Michigan el 18 de octubre.

Mendoza asegura que ser reconocido por los reclutadores de la NFL no es solo fruto de su esfuerzo personal, sino también del apoyo constante de su entorno.

“Creo que esto es un testimonio de la ética de trabajo que mis compañeros, entrenadores y mi familia me han inculcado”, dijo el mariscal de campo.

La historia de Fernando Mendoza es un ejemplo de perseverancia y dedicación, demostrando que el trabajo duro puede abrir puertas incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra, no solo dentro de los campos de juego, sino también en las aulas de clase.

El quarterback tiene otros intereses fuera del fútbol americano, que también pueden dictar un futuro exitoso.

El jugador consiguió un título en administración de empresas de la Universidad de California en Berkeley y actualmente forma parte de la escuela de negocios de la Universidad de Indiana.

El joven de 22 años, además, ha realizado pasantías en distintas firmas financieras, las cuales destaca en su cuenta de LinkedIn.

Mendoza dice que la clave para mantener el balance entre sus obligaciones académicas, profesionales y deportivas radica en su “ética laboral”, la cual afirma haber heredado de sus padres y abuelos.

“Cuando veo los sacrificios que mis abuelos tuvieron que hacer por mi familia y por mí, se me hace muy fácil cumplir con mis obligaciones en el campo y en las aulas al mismo tiempo”.

