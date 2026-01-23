Arrestan a Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico, fugitivo del FBI y acusado de traficar cocaína desde México y Colombia

Un ex snowboarder olímpico canadiense y el mayor distribuidor de cocaína de Canadá, según las autoridades, ha sido arrestado y…

Un ex snowboarder olímpico canadiense y el mayor distribuidor de cocaína de Canadá, según las autoridades, ha sido arrestado y puesto bajo custodia estadounidense.

Ryan Wedding era uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, y pesaba sobre él una recompensa de US$ 15 millones por su captura, tras ser acusado de dirigir una organización criminal, de tráfico de cocaína y de asesinato en una operación que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

Según el director del FBI, Kash Patel, Wedding fue detenido en México el jueves por la noche y está siendo trasladado a Estados Unidos. Las autoridades afirman que Wedding se había estado escondiendo en México durante más de una década, trabajando para el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de cocaína, transportando la droga de Colombia a Estados Unidos y Canadá.

La secretaria de Justicia Pam Bondi había declarado anteriormente que la organización de Wedding generaba más de mil millones de dólares al año en ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico. Las autoridades creían que Wedding se encontraba en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

“Esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, escribió Patel en una publicación en línea este viernes, al anunciar el arresto. “Un agradecimiento especial a nuestros increíbles socios en México que lo hicieron posible: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, la agregada del FBI en México y muchos más”.

Cuando compitió para el equipo de Canadá, Wedding terminó en el puesto 24 en la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Wedding fue trasladado a Estados Unidos este viernes, y estaba previsto que llegara al Aeropuerto Internacional de Ontario en el sur de California, donde las autoridades, incluido Patel, ofrecieron una conferencia de prensa tras su arresto.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades dijeron que llevaban más de un año buscando a Wedding y acusaron al exsnowboarder de orquestar asesinatos, incluso de funcionarios gubernamentales.

Las autoridades informaron que incautaron armas, coches de lujo, obras de arte y otros artículos como parte del arresto. Wedding comparecerá ante un tribunal federal el lunes, dijo Patel durante la conferencia de prensa, al referirse al presunto capo de la cocaína como un “Escobar de la era moderna”.

Funcionarios del FBI afirman que todavía están buscando a más personas involucradas en las operaciones de Wedding.

El arresto de Wedding fue reportado inicialmente por NBC.

Esta no será la primera vez que Wedding se enfrente a un juez. En junio de 2008, Wedding fue arrestado junto con otras dos personas y acusado de conspiración para poseer cocaína con la intención de distribuirla, según una denuncia penal.

El arresto se produjo después de que Wedding y sus cómplices viajaran de Canadá a San Diego, California, para comprar cocaína como parte de una organización de narcotráfico con sede en Vancouver, según una declaración jurada. Sin embargo, se trataba de una operación encubierta, y los agentes del FBI arrestaron al trío después de que se concretara la transacción, según consta en la declaración jurada. Los investigadores supuestamente encontraron US$ 100.000 en efectivo en su habitación de hotel, según la misma declaración.

Sus dos coacusados ​​se declararon culpables, según los registros judiciales, pero Wedding decidió ir a juicio. Fue declarado culpable en noviembre de 2009 y, en 2010 fue sentenciado a cuatro años de prisión, según los registros judiciales.

En la audiencia de sentencia, Wedding hizo referencia a su trayectoria deportiva al dirigirse al tribunal, y afirmó que su objetivo personal era reconstruir su reputación.

Sin embargo, en octubre de 2024, los fiscales federales presentaron una acusación formal que imputaba a Wedding por dirigir una organización criminal, tráfico de cocaína y asesinato en una operación que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. La acusación indica que la organización comenzó alrededor de 2011, cuando Wedding salió de prisión.

Los crímenes de los que se acusa a Wedding ahora son aún más graves.

Los fiscales lo acusan, junto con otro hombre, de ordenar el asesinato de varias personas. Afirman que dirigió los asesinatos de dos miembros de una familia en Ontario en noviembre de 2023 “en represalia por un cargamento de drogas robado” y de ordenar el asesinato de otra persona en mayo de 2024 por una deuda de drogas.

