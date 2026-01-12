Apple se asocia con Google Gemini para una Siri potenciada por IA

Apple planea utilizar el modelo de inteligencia artificial Gemini de Google para impulsar la versión actualizada de Siri, que se…

Apple planea utilizar el modelo de inteligencia artificial Gemini de Google para impulsar la versión actualizada de Siri, que se lanzará a finales de este año, anunciaron el lunes ambas compañías.

“Tras una cuidadosa evaluación, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y está entusiasmada por las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para los usuarios de Apple”, dijeron Apple y Google en un comunicado. Las dos compañías señalaron que han firmado un contrato plurianual mediante el cual Apple utilizará el modelo Gemini de Google y la tecnología de computación en la nube para potenciar funciones de IA.

La medida podría ayudar a Apple a acelerar el lanzamiento de su versión más avanzada de Siri, potenciada por IA, que se retrasó tras ser presentada por primera vez en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2024 de la empresa. El retraso ha contribuido a la preocupación de que Apple está rezagada frente a otros gigantes tecnológicos en el desarrollo de IA.

El acuerdo podría indicar que Apple sigue teniendo dificultades para desarrollar un modelo de IA competitivo propio, pero la noticia está siendo vista por Wall Street como una señal positiva para el fabricante del iPhone. Apple apuesta por capacidades de IA adicionales, incluida la Siri actualizada, para impulsar las ventas de dispositivos tras varios años difíciles para el iPhone.

También es una gran victoria para Google en la continua batalla de Silicon Valley por crear el modelo de IA más capaz y ampliamente utilizado. Apple también se asoció con OpenAI para utilizar ChatGPT en algunas funciones de IA, pero el acuerdo anunciado el lunes sitúa a Gemini en el centro de la futura estrategia de IA de Apple. Se desconoce hasta el momento si, y cómo, el acuerdo de Apple con Google afectará la integración de ChatGPT en algunas de sus funciones de IA en el iPhone.

“Esto es lo que Wall Street estaba esperando, con el elefante en la habitación para Cupertino girando en torno a su estrategia de IA invisible, pero creemos que esto es un avance positivo para ambos”, dijo Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush, en un comentario enviado por correo electrónico.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. El acuerdo fue reportado por primera vez por CNBC.

Bloomberg informó en el otoño que Apple planeaba pagar alrededor de US$ 1.000 millones por año para incorporar Gemini en la versión actualizada de Siri, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto. El informe también señalaba que Apple había considerado previamente asociarse con otras empresas de IA en el proyecto, incluidas OpenAI y Anthropic.

Apple informó el lunes que, en virtud del nuevo acuerdo, las funciones de IA de Apple Intelligence seguirán ejecutándose en los dispositivos de los usuarios o en una nube segura, para proteger los datos personales de los usuarios.

Las acciones de Apple y Google subieron menos de 1 % al mediodía del lunes. El aumento en la cotización elevó la capitalización de mercado de Google a US$ 4 billones por primera vez en operaciones intradía el lunes, convirtiéndose en la cuarta empresa que cotiza en bolsa en alcanzar ese hito, después de que Nvidia, Microsoft y Apple lo hicieran el año pasado.

Se espera que Apple registre un crecimiento de las ventas de iPhone de alrededor del 11 % interanual cuando informe sus resultados del trimestre de diciembre a finales de este mes, según estimaciones de analistas recopiladas por FactSet. Se espera que los beneficios trimestrales totales de la empresa crezcan casi un 8 % hasta superar los US$ 39.000 millones.

