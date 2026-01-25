Andrés Borregales, el venezolano que marcó el gol de campo que devolvió a los Patriots al Super Bowl

Si en marzo, cuando los Patriots lo tomaron en la sexta ronda del Draft de la NFL, le preguntaban a…

Si en marzo, cuando los Patriots lo tomaron en la sexta ronda del Draft de la NFL, le preguntaban a Andrés Borregales si llegaría al Super Bowl LX, seguramente hubiese sonreído incrédulo.

Borregales nació en Caracas, Venezuela, pero llegó a Estados Unidos a los dos años cuando sus padres emigraron buscando una mejor vida.

Tras un exitoso paso por la secundaria, donde se convirtió en pateador estelar de su escuela, recibió una beca para jugar con los Hurricanes de Miami en el fútbol de la NCAA.

Después de cuatro campañas en Miami fue tomado por Nueva Inglaterra en la ronda seis del Draft 2025, en el puesto 182, y este domingo, con un gol de campo en el tercer cuarto, puso la ventaja definitiva en el marcador para que los Patriots se impusieran por 10 a 7 ante los Broncos de Denver.

Así, se convirtió en el primer venezolano en la historia en clasificarse a un Super Bowl.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.