Alex Pretti se fracturó una costilla en una confrontación con agentes federales una semana antes de morir, según fuentes

Agentes federales de inmigración han estado recopilando información personal sobre observadores y agitadores en Minneapolis, dijeron fuentes a CNN, y habían documentado detalles sobre Alex Pretti antes de que fuera baleado el sábado.

No está claro cómo Pretti llamó por primera vez la atención de las autoridades federales, pero fuentes dijeron a CNN que, alrededor de una semana antes de su muerte, sufrió la fractura de una costilla cuando un grupo de agentes federales lo derribó mientras protestaba contra su intento de detener a otras personas.

Un memorando enviado a principios de este mes a agentes asignados temporalmente a la ciudad les pidió “capturar todas las imágenes, placas, identificaciones e información general sobre hoteles, agitadores, observadores, etc., para que podamos reunirlo todo en un solo formulario consolidado”, según correspondencia revisada por CNN.

El encuentro previo de Pretti es otro reflejo del enfoque agresivo que los agentes federales están adoptando frente a observadores y manifestantes, una filosofía subrayada por la solicitud de que los agentes recolecten información sobre personas cuyas actividades están ampliamente protegidas por la Primera Enmienda.

El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido en reiteradas ocasiones sobre amenazas contra agentes federales durante operaciones migratorias y ha criticado a observadores que, según sostiene, están obstaculizando esas acciones. El martes, el departamento también difundió un formulario en línea para compartir información sobre personas que presuntamente acosan a agentes de ICE.

El DHS no respondió a preguntas sobre el encuentro previo de Pretti ni sobre más detalles de los esfuerzos para recopilar información sobre observadores.

El incidente anterior comenzó cuando Pretti detuvo su auto tras observar a agentes de ICE persiguiendo a lo que él describió como una familia a pie, y empezó a gritar y a soplar un silbato, según una fuente que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Más tarde, Pretti le contó a la fuente que cinco agentes lo derribaron y que uno se apoyó sobre su espalda, un episodio que le dejó una costilla fracturada. Los agentes lo liberaron rápidamente en el lugar.

“Ese día pensó que iba a morir”, dijo la fuente.

Posteriormente, Pretti recibió medicación acorde con el tratamiento de una costilla fracturada, según registros revisados por CNN.

A comienzos de este mes, un funcionario del DHS en Minneapolis envió un memorando a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE asignados temporalmente al estado, pidiéndoles que usaran un formulario para ingresar información sobre observadores y agitadores.

El formulario, titulado “recolección de inteligencia sin arrestos”, permite a los agentes completar datos personales de agitadores y observadores con los que se encuentren. No está claro si otras agencias en Minnesota también están usando el formulario.

Antes, los agentes compartían de manera informal información sobre observadores y agitadores entre ellos, señala el memorando.

El nombre de Pretti era conocido por agentes federales, según una fuente, aunque no está claro si el nuevo formulario se utilizó para compartir su información.

Tampoco está claro si los agentes federales que se encontraron con Pretti el sábado lo reconocieron antes de confrontarlo, hasta finalmente reducirlo en el suelo, quitarle un arma de la pretina y luego dispararle de forma fatal.

Algunos funcionarios del Gobierno de Trump han hablado públicamente de la idea de crear una base de datos de observadores, aunque no está claro qué ha hecho ICE con la información recopilada a través del formulario distribuido entre agentes en Minneapolis.

“Una cosa que estoy impulsando ahora mismo… vamos a crear una base de datos donde esas personas que sean arrestadas por interferir, obstruir y agredir, las vamos a hacer famosas”, dijo Tom Homan, zar de la frontera de Trump, a Fox News a principios de este mes. “Vamos a poner su rostro en la televisión. Vamos a permitir que sus empleadores, en sus vecindarios, en sus escuelas, sepan quiénes son estas personas”.

El domingo, una portavoz del DHS negó que la agencia esté compilando una base de datos de “terroristas internos”, luego de que un video en Maine mostrara a un agente federal grabando la placa de una mujer que lo observaba durante una operación y diciéndole: “Tenemos una pequeña base de datos muy agradable y ahora usted es considerada una terrorista interna”.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a CNN sobre el incidente en Maine: “NO existe una base de datos de ‘terroristas internos’ administrada por el DHS. Por supuesto, monitoreamos, investigamos y remitimos todas las amenazas, agresiones y obstrucciones contra nuestros agentes a las autoridades correspondientes. Obstruir y agredir a agentes del orden es un delito grave y un crimen federal”.

Funcionarios federales han dejado claro que están investigando actividades anti-ICE que, según alegan, cruzaron la línea hacia la violencia.

El lunes, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia estaba investigando chats en Signal utilizados por observadores para compartir información sobre actividades de ICE, y advirtió en un pódcast conservador que las personas no pueden “crear un escenario que atrape ilegalmente y ponga en peligro a las fuerzas del orden”.

El martes, el DHS anunció que estaba iniciando una investigación sobre una ciudadana estadounidense “que intentó comprar un arma de fuego en dos ocasiones” y que, presuntamente, dijo que quería “protegerse de agentes de ICE y también matar a agentes de ICE”.

