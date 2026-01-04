Aerolíneas agregan vuelos al Caribe por los viajeros que quedaron varados debido a la operación de EE.UU. contra Maduro

La operación militar de EE.UU. que llevó a la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia…

La operación militar de EE.UU. que llevó a la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, también dejó a turistas varados preguntándose cómo regresar a casa —o a su próximo destino— después de que la FAA cerrara temporalmente el espacio aéreo sobre el Caribe.

Julie Hurwitz fue una de las muchas personas que sufrieron retrasos en sus viajes después de que las aerolíneas cancelaran cientos de vuelos desde destinos caribeños, como San Juan y Aruba, según FlightAware.

La noticia para Hurwitz llegó a través de una notificación de Delta a las 3 a.m. en su teléfono, que declaraba que su vuelo de regreso a Atlanta estaba cancelado “sin información, realmente”, dijo. Ella acababa de pasar una semana con su familia en St. John, en las Islas Vírgenes de EE.UU.

“Me enteré de toda la situación por otras personas”, dijo Hurwitz.

Aunque la FAA ya levantó las restricciones de vuelo para las aerolíneas comerciales, las compañías comenzaron a agregar vuelos adicionales después de que las cancelaciones dejaran a los clientes buscando alternativas durante una de las épocas de mayor tráfico del año.

Delta pidió a los pasajeros sin boletos para el mismo día que eviten los aeropuertos debido a las “limitaciones de espacio físico de muchos aeropuertos de la región del Caribe”.

Sin saber qué más hacer, el grupo de 12 personas de Hurwitz buscó un lugar donde quedarse, mientras los adultos de la familia avisaban en el trabajo que no podrían llegar. Incluso acampar se convirtió en una posibilidad.

Ella espera que su nuevo vuelo, ahora programado para el martes, salga según lo previsto.

“El quinto cumpleaños de mi sobrina es el martes, así que esperamos que no postergue su fiesta”.

Tras sus vacaciones en Anguila, Kelly y John Maher, de Grosse Pointe, Michigan, estaban a punto de abordar un ferry el sábado que los llevaría a su aeropuerto en Saint Martin, cuando descubrieron que ni su vuelo ni ningún otro avión comercial estadounidense saldría ese día.

Con un aviso de cancelación que les dejó más preguntas, tuvieron que depender de los “susurros entre las personas que esperan el ferry” para una posible explicación. Escucharon “comentarios de, oye, ‘esto está pasando por la acción militar que tomó el Gobierno de EE.UU.’”.

“Todo está cerrado”, dijo John Maher.

El actor ganador del Oscar Leonardo DiCaprio también se contó entre los pasajeros afectados que quedaron sin opciones fáciles para regresar al territorio continental de EE.UU. Tuvo que perderse el Festival Internacional de Cine de Palm Springs debido a las interrupciones en los viajes, según contó un voluntario del festival a CNN. El cierre del espacio aéreo dejó en tierra su vuelo desde St. Barts, informó Variety.

Tras el caos del sábado, los vuelos están saliendo nuevamente de los aeropuertos caribeños de manera más fluida. El 57 % de los vuelos que partían del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan —200 en total— fueron cancelados el sábado, en comparación con solo el 4 % —o 23 en total— el domingo, según FlightAware.

“Estamos todos trabajando a máxima capacidad”, decía el anuncio de American Airlines, que informó que la compañía agregará casi 5.000 asientos más en rutas del Caribe y uno de los aviones más grandes de su flota, el Boeing 777-300, para ayudar a solucionar las interrupciones de los viajes del sábado.

United y Southwest dijeron que también trabajan para agregar más vuelos mientras los desesperados vacacionistas luchan por encontrar una forma de regresar a casa.

