Acuerdo para evitar cierre del Gobierno de EE.UU. enfrenta obstáculos, ya que los legisladores rechazan una votación rápida

Los líderes del Senado de EE.UU. tienen un acuerdo de financiación bipartidista en la mano, pero queda por ver si evitarán un costoso cierre del Gobierno a medida que se acerca la fecha límite de medianoche del viernes.

Los legisladores abandonaron el Capitolio este jueves por la noche después de que todos los senadores de base no lograran un acuerdo para avanzar rápidamente con el paquete de gastos, cuyos detalles habían sido definidos por los negociadores de ambos partidos y la Casa Blanca ese mismo día.

Está previsto que los miembros del Senado regresen este viernes con miras a devolver los proyectos de ley a la Cámara de Representantes para su aprobación final, pero las negociaciones pueden cambiar rápidamente.

“Espero que podamos resolver estos problemas. Ahora mismo, tenemos problemas en ambos lados, pero mañana será otro día”, declaró a la prensa el líder de la mayoría del Senado, John Thune, al salir del Capitolio de Estados Unidos.

Cualquier senador puede oponerse a la rápida consideración de una medida en el pleno, lo que ralentizaría el proceso.

El acuerdo, anunciado horas antes por el líder de la minoría, Chuck Schumer, incluye una prórroga provisional de dos semanas para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, solicitada por los demócratas.

También separa el proyecto de ley del DHS de un paquete de borradores de leyes de gastos bipartidistas para financiar agencias cruciales hasta septiembre, como los departamentos de Defensa, Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Educación, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano.

Sin embargo, si el Senado logra su objetivo el viernes, la aprobación final podría retrasarse hasta el lunes —después de la fecha límite oficial de cierre—, ya ​​que la Cámara tendría que regresar a Washington tras su receso de una semana.

Hasta el momento, el presidente Mike Johnson no se ha comprometido con la fecha exacta, pero una rápida aprobación por parte de su cámara podría mitigar el impacto de cualquier interrupción en la financiación del personal federal.

Las negociaciones parecieron estancarse el jueves por la noche, pero el ritmo al que habían avanzado en los últimos días subrayó el deseo de la Casa Blanca de evitar otra prolongada disputa por la financiación federal.

También representó un reconocimiento tácito de los riesgos políticos de ignorar la indignación pública por las duras tácticas de ICE.

Los líderes del Partido Republicano finalmente optaron por las demandas de los demócratas, eliminando el proyecto de ley del DHS del paquete de financiación más amplio y, en cambio, otorgando fondos temporalmente al departamento mientras ambos partidos debaten reformas más amplias al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijeron dos de las fuentes.

La prórroga de dos semanas para la financiación del DHS es el plazo que los demócratas del Senado habían estado impulsando y es más breve que la propuesta inicial de la Casa Blanca. Aun así, el presidente Donald Trump instó a los legisladores a respaldar el acuerdo.

“Republicanos y demócratas en el Congreso se han unido para conseguir la financiación de la gran mayoría del Gobierno hasta septiembre, a la vez que se otorga una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional (incluida la importantísima Guardia Costera, que estamos ampliando y reconstruyendo como nunca antes)”, escribió Trump en Truth Social tras el anuncio del acuerdo. “Esperemos que tanto republicanos como demócratas den el tan necesario voto bipartidista del ‘SÍ’”.

No todos se convencieron fácilmente.

El senador republicano Lindsey Graham declaró a la prensa que él era uno de los senadores que bloqueaba el paquete, calificándolo de “mal acuerdo”. El republicano de Carolina del Sur se opuso a la renegociación del proyecto de ley de financiación del DHS, argumentando que los agentes de ICE estaban siendo “demonizados” y calificando de “inadmisible” el trato que han recibido.

Graham no era el único republicano con preocupaciones, indicó Thune.

Schumer no dijo nada sobre las victorias demócratas, pero reprendió a Graham y a los republicanos, diciendo: “Tienen que ponerse de acuerdo”.

Los líderes del Capitolio y la Casa Blanca estuvieron en conversaciones durante todo el día sobre cómo avanzar con el gasto, buscando evitar un lapso parcial de financiación federal al final de la semana.

Si bien una votación inicial para avanzar con un paquete de financiación de seis proyectos de ley aprobado por la Cámara de Representantes fracasó más temprano ese mismo día, horas más tarde las negociaciones se redujeron a un punto de fricción final sobre cuánto tiempo extender temporalmente los fondos para el DHS después de eliminarla del paquete más amplio.

Los demócratas, deseosos de aprovechar el descontento generalizado tras el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis este mes, afirmaron que no apoyarían una prórroga a corto plazo de la financiación del DHS que dure más de dos semanas. La administración Trump, por su parte, presionó por seis.

“Más personas podrían morir en dos semanas”, declaró a CNN el senador de Connecticut Chris Murphy.

Sin embargo, el senador Markwayne Mullin argumentó que el Congreso necesitaría al menos dos semanas de procedimiento para renegociar, considerar y aprobar un nuevo proyecto de ley de financiación del DHS.

“Es demasiado corto. No podemos hacerlo en dos semanas”, se quejó el republicano de Oklahoma a los periodistas.

“Para cuando se revisen las enmiendas, se llegue a la clausura, se pase por todo eso, probablemente no sea suficiente. Pedimos seis… o sea, podríamos llegar a tres, podríamos llegar a cinco, podríamos llegar a seis, no sé. Pero dos, si es en eso en lo que insisten… bueno, tal vez. Pero tienen que ser realistas con el plazo”, insistió Mullin.

Siete conservadores se unieron a todos los demócratas para bloquear el avance del paquete de financiación más amplio. Pero Thune expresó su confianza en que los legisladores respaldarían un acuerdo final con “una votación sólida y contundente de ambas partes”.

El impulso en el Senado el jueves se produjo después de que Schumer expusiera las demandas de su bancada el día anterior.

Los cambios a las tácticas y protocolos de ICE que el partido quiere ver incluidos en cualquier proyecto de ley de financiación del DHS son: reforzar el uso de órdenes judiciales y poner fin a las patrullas itinerantes, aplicar un código de conducta comparable a las fuerzas del orden estatales y locales, y que los agentes del ICE se quiten las máscaras y usen cámaras corporales.

Sin embargo, incluso si el DHS se quedara sin fondos, ICE seguiría funcionando gracias a la financiación proveniente del paquete de política interna de Trump que se aprobó el verano pasado.

Este titular y esta historia se han actualizado con novedades adicionales.

Lauren Fox, Annie Grayer, Ellis Kim y Alison Main de CNN contribuyeron a este informe.

