Abelardo de la Espriella dice que la elección en Colombia será una carrera de dos: “Esto va a ser entre el señor Cepeda y yo”

Abelardo de la Espriella, candidato opositor a la Presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria, afirmó este miércoles a CNN que la contienda por suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño será una carrera entre dos: él y el candidato oficialista, Iván Cepeda, quien será el abanderado de la coalición de izquierda Pacto Histórico.

“Esto va a ser entre el señor Cepeda y yo”, dijo De la Espriella en el programa Conclusiones.

El candidato, un empresario y abogado quien ha expresado simpatía por algunos líderes de derecha en la región, aseguró que en apenas seis meses pasó a ocupar el segundo lugar en algunas encuestas y que, al promediar distintos sondeos, se encuentra en un “empate técnico” con Cepeda.

A su juicio, estos resultados reflejan una marcada polarización del electorado. “Todas las encuestas nos ponen a Cepeda y a mí en primero y segundo lugar, y al tercero muy lejos”, señaló.

De la Espriella sostuvo además que su aspiración va más allá de una candidatura tradicional y la definió como “un fenómeno político”.

“Lo mío no es una candidatura”, afirmó, al tiempo que calificó a Cepeda como “el heredero de Petro” y del “desastre de gobierno que tenemos”.

El candidato se presentó como el “verdadero outsider” de la contienda, al asegurar que nunca ha ocupado cargos públicos ni ha tenido contratos con el Estado, que no pertenece “a la casta política de siempre” y que su campaña no cuenta con el respaldo de los “grandes capitales”.

Las declaraciones se producen mientras Colombia, en un contexto de tensiones políticas y regionales, se prepara para una campaña electoral que desembocará en una primera vuelta el domingo 31 de mayo. Si ningún contendiente cumple con los requisitos para ganar, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

Quien resulte vencedor ocupará la Presidencia de Colombia a partir del 7 de agosto.

