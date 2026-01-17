“A Knight of the Seven Kingdoms”: fecha de estreno y episodios de la nueva serie de “Game of Thrones”

El universo televisivo de “Game of Thrones” no tiene descanso. A la serie “House of the Dragon” lanzada en 2022…

El universo televisivo de “Game of Thrones” no tiene descanso. A la serie “House of the Dragon” lanzada en 2022 se suma ahora “A Knight of the Seven Kingdoms” (“El caballero de los siete reinos”), que se estrena en HBO Max este domingo en EE.UU. y Latinoamérica y este lunes 19 en España.

La nueva serie está basada en los relatos de George R. R. Martin, creador de la serie de novelas “A Song of Ice and Fire”, que inspiró la serie “Game of Thrones” (2011-2019) y que se convirtió en un fenómeno global. (HBO y HBO Max forman parte, al igual que CNN en Español, de la corporación Warner Bros. Discovery).

“A Knight of the Seven Kingdoms” es una adaptación de las novelas cortas de Martin pertenecientes a las novelas de fantasía tituladas “Tales of Dunk and Egg”. Este nombre alude a los protagonistas de estas historias, el caballero errante Ser Duncan el Alto y su escudero, un niño de misterioso origen apodado Egg, que recibe el nombre por su cabeza calva que semeja un huevo. Estos dos personajes recorren el continente de Westeros viviendo todo tipo de aventuras.

El plan de HBO Max es que cada temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” adapte una novela corta distinta de los “Tales of Dunk and Egg”. En el caso de la temporada 1 de la nueva serie, la novela adaptada es “The Hedge Knight”, publicada en 1998.

George R. R. Martin ha publicado dos novelas más de esta serie: “The Sworn Sword” (2003) y “The Mystery Knight” (2010). El autor ha dicho que planea escribir 10 o 12 historias más de Dunk y Egg, según Los siete reinos, sitio web especializado en la obra de Martin. Según este reporte, Martin ya tiene escrita la cuarta novela corta de esta saga, “The She-Wolves of Winterfell”.

La serie televisiva está protagonizada por Peter Claffey como Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell en el papel de Egg.

Esta primera temporada está ambientada 90 años antes de los acontecimientos vistos en la serie “Game of Thrones”, así que seguramente veremos a los ancestros de algunos personajes de la popular serie. “A Knight of the Seven Kingdoms” se desarrolla antes de la rebelión de Robert Baratheon, así que el trono de Westeros sigue en poder de la familia Targaryen.

El otro dato relevante es que la serie no mostrará dragones ni personajes fantásticos (pues los dragones se extinguieron durante la guerra descrita en la serie “House of the Dragon”). El foco está en un ambiente medieval, específicamente en un torneo en el que participan caballeros provenientes de distintos puntos de Westeros.

La temporada 1 de “A Knight of the Seven Kingdoms” tiene seis episodios. HBO Max planea estrenar un episodio cada semana, así que está previsto que culmine en febrero.

Al ser una adaptación de una novela corta, la temporada se centrará en un evento específico de la historia de Westeros en el que participaron Ser Duncan y Egg, por lo que seis episodios parecen ser suficientes para contar el argumento.

La duración de cada episodio no supera 1 hora.

La primera temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrena este domingo en Estados Unidos y Latinoamérica, a las 10:00 p.m., hora de Miami. En España estará disponible el lunes 19 a partir de las 4:00 a.m., hora local.

Cada domingo se estrenará un nuevo episodio. El final de la temporada 1 se emitirá el domingo 22 de febrero en EE.UU. y Latinoamérica (lunes 23 de febrero en España).

