5 conclusiones preliminares de la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la tan esperada publicación de una gran cantidad de archivos de Jeffrey Epstein, que abarcan más de 3 millones de páginas, y afirmó que cumplía así con sus obligaciones bajo la legislación de transparencia aprobada el año pasado por el Congreso.

El volumen de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto significa que revisar todo llevará algún tiempo.

Aquí hay algunas conclusiones tempranas:

El nombre del presidente Donald Trump aparece con frecuencia en el más reciente lote de documentos, que incluye material que va desde documentos de investigación hasta correos electrónicos y recortes de noticias. Algunas de las menciones destacan hasta el momento.

Una es una cadena de correos electrónicos de agosto de 2025 en la que un aparente empleado del FBI muestra una lista de supuestas pistas no corroboradas que involucran a Trump y Epstein, muchas de ellas bastante escabrosas.

Las acusaciones parecen no estar verificadas, y los funcionarios señalan que algunas son información de segunda mano. El documento señala que, en muchos casos, no se estableció contacto con las personas que presentaron las acusaciones, o no se proporcionó información de contacto.

Se hizo seguimiento de algunas acusaciones. Una se envió a la oficina local del FBI en Washington para realizar una entrevista, y otra se consideró no creíble, según el documento.

Dos archivos que incluían ese correo electrónico en particular fueron retirados temporalmente del sitio web del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y luego restaurados. Un funcionario del DOJ dijo que el documento había sido retirado “por sobrecarga”.

“El resaltado amarillo es para la parte escabrosa”, dice un funcionario para explicar cómo se clasificaron las acusaciones.

No está claro por qué los funcionarios crearon la lista de acusaciones relacionadas con Trump el año pasado. Pero la sensibilidad política de la cercanía de Trump con Epstein —con quien se relacionó durante años antes de que Trump dijera haber terminado su relación a mediados de la década de 2000— quedó clara el año pasado cuando Trump, en un momento, negó falsamente que le hubieran informado de que su nombre estaba en los archivos.

Trump nunca ha sido acusado por las autoridades de algún delito relacionado con Epstein, y él niega haber participado en alguno. También hay acusaciones en el documento contra el expresidente Bill Clinton, quien ha negado cualquier conducta indebida relacionada con Epstein.

Al solicitarle comentarios, la Casa Blanca remitió a CNN a un comunicado de prensa del DOJ, que enfatizaba que los archivos “podrían incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados falsamente” que estaba obligado a publicar según la legislación de transparencia aprobada el año pasado.

“Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, dijo el departamento.

Otra cadena de correos electrónicos muestra a alguien que parece ser Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein que luego fue condenada por tráfico sexual infantil, elaborar una estrategia con Epstein en 2011 sobre una acusadora que trabajaba en el resort Mar-a-Lago de Trump, e incluso discutiendo la posibilidad de involucrar a Trump.

Epstein contactó a un socio de Trump que trabajaba en el negocio hotelero de Trump y preguntó sobre detalles del empleo de la acusadora, esperando refutar su versión.

“Creí que dijiste que no involucrara a Donald”, responde a Epstein una cuenta identificada como “GMAX”.

Los detalles de los correos electrónicos coinciden con el relato de Virginia Giuffre, una prominente acusadora de Epstein a quien Maxwell supuestamente reclutó de Mar-a-Lago en 2000.

La principal razón por la que muchos han esperado la publicación de los archivos de Epstein durante años es la posibilidad de que pudieran identificar a otros que participaron en los crímenes de Epstein. Solo Maxwell fue acusada, pero muchos estadounidenses creen que participaron otros.

El viernes llegó una señal importante de que, al menos en un momento, los fiscales consideraron que otros podrían ser acusados.

Un borrador de acusación muy esperado del Distrito Sur de Florida de la década de 2000 habría acusado a Epstein junto con lo que parecen ser otras tres personas que son descritas como “empleadas” por Epstein. Los individuos, cuyos nombres están tachados, son mayormente descritos como facilitadores de citas entre Epstein y niñas.

El documento describe a todos como conspiradores para “persuadir, inducir e incitar a individuos que no habían alcanzado los 18 años de edad a ejercer la prostitución”.

No se trata de la tan rumoreada “lista de clientes” que muchos anticipaban, a pesar de que el DOJ ha negado su existencia. Pero es probable que genere preguntas sobre quiénes son estas personas y por qué finalmente no fueron acusadas.

El trato preferencial de Epstein para evitar cargos mucho más graves a finales de la década del 2000 —se declaró culpable de cargos relacionados con la prostitución— es un factor clave en este escándalo.

Esto probablemente se sumará a las quejas sobre la falta de rendición de cuentas plena y la demora en la justicia.

Las nuevas revelaciones podrían crear problemas para algunos otros, incluídos algunos aliados prominentes de Trump que han tratado de distanciarse de Epstein.

Documentos muestran que el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, planeaba un viaje a la isla de Epstein en 2012, años después de haber afirmado que había cortado lazos con él.

En una entrevista de podcast el año pasado, Lutnick dijo que él y su esposa decidieron alrededor de 2005 no volver a relacionarse con Epstein. Pero el correo electrónico de 2012 muestra a Lutnick preguntando dónde se encontraba Epstein para poder reunirse a comer.

Cuando el New York Times lo contactó el viernes, Lutnick dijo: “No pasé ni un minuto con él”, y colgó.

Otro correo muestra a Lutnick invitar a Epstein (a través de su asistente) a una recaudación de fondos en 2015 para la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton que Lutnick organizaba. No está claro si Epstein asistió.

CNN contactó al Departamento de Comercio para obtener comentarios.

De manera similar, los documentos muestran al multimillonario tecnológico Elon Musk intentar coordinar viajes a la isla de Epstein en 2012 y 2013, a pesar de que Musk afirmó haber rechazado los intentos de Epstein de invitarlo.

En un momento, Musk pregunta en qué fecha tendría la “fiesta más salvaje”.

El 24 de noviembre de 2012, Epstein le envió un correo a Musk preguntando: “¿Cuántas personas serán en el helicóptero a la isla?” Musk respondió que probablemente solo serían él y su entonces esposa.

No está claro por los correos electrónicos si Musk realmente visitó la isla. Sus representantes no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

El año pasado, Musk citó la presencia de Trump en los archivos de Epstein durante una breve disputa con el presidente.

Los archivos incluyen menciones significativas de Clinton. Entre ellas, una declaración de Epstein en 2016 en la que se le preguntó sobre Clinton, y en la que invocó repetidamente su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse.

Un portavoz dijo repetidamente que Clinton cortó lazos con Epstein antes de que Epstein fuera acusado de solicitar prostitución en 2006 y que no sabía nada de sus crímenes. Clinton ha negado que visitó la isla de Epstein.

Los documentos también sugieren una extensa relación entre Epstein y el exasesor de Trump, Steve Bannon, que podría aumentar la presión sobre Bannon para que rinda cuentas sobre ello.

Un memorando del FBI de 2020 indica que un testigo le dijo a la agencia sobre la “relación de Steve Bannon con Jeffrey Epstein”, pero “fue reticente” a discutir el tema en detalle porque Bannon era “amigo de personas poderosas”.

CNN contactó al portavoz de Bannon para obtener comentarios.

Ninguno de estos hombres ha sido acusado de irregularidades relacionadas con Epstein por las autoridades.

Las publicaciones previas de los archivos por parte del DOJ estuvieron marcadas por problemas, incluídas acusaciones de censura excesiva y el incumplimiento del plazo de finales de diciembre que el Congreso le dio al Gobierno para divulgar todos los archivos.

Y este viernes surgieron más problemas.

Quizás el mayor fueron las acusaciones de que el DOJ no censuró completamente la información sobre las víctimas de Epstein.

Bradley Edwards, un abogado que representó a decenas de víctimas de Epstein, dijo que el DOJ había “violado la confianza, la privacidad y los derechos de más víctimas que quizás nunca antes”. Y las sobrevivientes que hablaron con CNN dijeron que encontraron numerosos ejemplos de nombres de víctimas que aparecían sin censura.

El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, dijo el viernes por la mañana, cuando se publicaron los archivos, que los errores eran “inevitables” dado el volumen de documentos.

El DOJ habilitó un buzón para que las víctimas presenten sus inquietudes.

Pero es difícil imaginar un fallo más significativo en la publicación de estos registros.

Los archivos también continúan ocultando los nombres de los funcionarios del DOJ involucrados en las investigaciones y otros asuntos relacionados con Epstein.

Blanche dijo que el Departamento de Justicia también decidió ocultar las imágenes de cualquier mujer excepto Maxwell, mientras que se negó a censurar las imágenes de hombres a menos que fuera necesario para proteger el anonimato de una mujer.

Este artículo contiene descripciones gráficas y perturbadoras de violencia sexual.

De hecho, los archivos sirven como recordatorio de lo que sufrieron las cientos de víctimas de Epstein, muchas de las cuales perdieron la oportunidad de obtener justicia cuando él murió mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual en 2019.

Las perturbadoras acusaciones que surgieron el viernes refuerzan ese punto.

Como resume Marshall Cohen de CNN, una víctima recordó al FBI en 2021 que le había confiado a Epstein, cuando tenía unos 14 años, que había sido abusada sexualmente anteriormente. Dijo que Epstein la abusó sexualmente posteriormente.

El relato consta en un memorando del FBI conocido como “302”, que describe la entrevista a un testigo, pero no hay indicios de que haya sido corroborado.

Las notas indican que la víctima “se sintió utilizada”, pero también dijo que “se sentía feliz porque había ganado mucho dinero” con los masajes por los que le pagaron.

Si necesitas ayuda:

Línea Nacional de Violencia Doméstica: Llama al 1-800-799-SAFE (7233), envía un mensaje de texto con la palabra START al 88788 o chatea a través del sitio web.

Línea Nacional de Asalto Sexual: Llama al 1-800-656-HOPE (4673), envía un mensaje de texto con la palabra HOPE al 64673 o chatea a través del sitio web. Proporcionado por RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto).

