5 claves para entender el ambicioso plan de Trump por Groenlandia

La búsqueda del presidente Donald Trump para tomar control de Groenlandia no desaparece.

De hecho, en los últimos días ha intensificado su presión y amenazas, incluso cuando comenzó a recibir más resistencia interna, incluyendo a algunos asesores.

La situación ahora ha sacudido la relación de Estados Unidos con varios aliados europeos, sin un final a la vista.

Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos desde aquí? Aquí hay cinco puntos clave que debes saber.

Los aliados de Trump que se oponen a sus planes sobre Groenlandia, incluso muy recientemente, preferían actuar como si esto no fuera una propuesta seria. Parecían esperar que eventualmente él dejaría el tema atrás.

Los últimos días han dejado claro que esta es una situación seria.

Incluso si uno cree que los esfuerzos de Trump por controlar Groenlandia siguen siendo poco prácticos y poco probables de tener éxito, los métodos que está utilizando son cada vez más tensos y conllevan posibles impactos a largo plazo. Los intentos de Trump de presionar a Dinamarca para ceder Groenlandia están amenazando la unidad de la alianza occidental de una manera pocas veces vista.

Trump ha respondido a las crecientes críticas republicanas y europeas no retrocediendo, sino intensificando su campaña de presión:

Amenazó con imponer nuevos aranceles significativos a varios países europeos a menos que se llegue a un acuerdo para comprar Groenlandia, aumentando la posibilidad de una fea guerra comercial.

Envió una carta a la primera ministra de Noruega relacionando su desaire al Premio Nobel de la Paz con el sentimiento de que “ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz”, sino en “lo que es bueno y correcto para Estados Unidos de América”.

Esa carta se filtró, y Trump, a su vez, ha comenzado a publicar mensajes privados que ha recibido del secretario general de la OTAN y del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Trump también está publicando memes de sí mismo conquistando Groenlandia.

Al presidente siempre le ha gustado la idea de hacer valer su poder en el escenario mundial y poner a prueba a los aliados. Pero nunca lo ha hecho en el contexto de intentar tomar el control de un territorio bajo control de un aliado. Groenlandia también está bajo la protección de la OTAN, lo que significa que los países aliados estarían obligados a defenderla ante una invasión estadounidense.

No obstante, incluso sin llegar a una invasión, esto es tremendamente provocador. Es completamente posible que esto dañe significativamente a la OTAN, la alianza fundamental forjada después de la Segunda Guerra Mundial para unirse contra la Unión Soviética y otras amenazas, independientemente de si Groenlandia cambia de manos o no. La situación en Groenlandia parece reforzar la idea entre los aliados occidentales de que necesitan construir un futuro independiente de Estados Unidos.

Eso también podría dificultar mucho que Estados Unidos pueda celebrar tratados en el futuro, si otros países no confían en que cumplirá los términos.

Más allá de eso, este no es un ejemplo aislado de las ambiciones territoriales y amenazas militares de Trump. Parece cada vez más envalentonado para buscar la dominación del hemisferio occidental. Y ha prometido tan firmemente tomar el control de Groenlandia que sería difícil irse con las manos vacías.

Todo esto hace que la situación sea bastante urgente para quienes han intentado fingir lo contrario.

Muchos republicanos son claramente escépticos a esto; de hecho, es difícil encontrar partidarios firmes en el Congreso o entre el público en general. El representante Don Bacon de Nebraska llamó recientemente a la fijación de Trump con Groenlandia “la cosa más tonta que he escuchado en mi vida”. El senador republicano John Kennedy de Louisiana ha calificado de “estupidez en grado extremo” la idea de una acción militar sugerida por Trump.

El método preferido de los republicanos para lidiar con estas situaciones es insinuar que tal vez no es la mejor idea y esperar que eso sea suficiente.

Pero puede que esta vez eso no sea suficiente. Y parece que algunos republicanos están empezando a aceptarlo.

¿Entonces, qué podrían hacer?

Una opción es una resolución de poderes de guerra similar a la de Venezuela que por poco fracasó la semana pasada. Ya existe una propuesta bipartidista de la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska y la senadora demócrata Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire para bloquear que Trump tome territorio de cualquier estado miembro de la OTAN.

Tal medida podría aprobarse, pero probablemente necesitaría mayorías de dos tercios en ambas cámaras para frustrar un veto de Trump.

El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte predijo la semana pasada que un intento de Trump de tomar Groenlandia produciría “suficientes votos aquí para aprobar una resolución de poderes de guerra y resistir un veto”.

Más allá de eso, siempre está el juicio político, el verdadero último recurso.

Parece fantasioso pensar que el Congreso volvería a someter a Trump a juicio político después de hacerlo dos veces en su primer mandato, especialmente dado que la rama está controlada por los republicanos, quienes tendrían que pagar un alto precio ante sus bases.

Pero Bacon dijo la semana pasada que el juicio político estaría sobre la mesa si Trump invadía Groenlandia. (Tillis el martes restó importancia a esa posibilidad, enfocándose en cambio en los poderes de guerra).

Aunque estas puedan ser posibilidades remotas, dice algo que algunos republicanos hablen de ellas abiertamente.

Una cosa es buscar nuevos territorios; otra muy distinta es hacerlo sobre la base de una serie de distorsiones y afirmaciones falsas.

Daniel Dale de CNN repasó este martes los hechos tergiversados en la carta de Trump a Noruega sobre su desaire al Nobel. Entre ellos, que no existen documentos escritos que respalden la reclamación de Dinamarca sobre Groenlandia. (De hecho, documentos estadounidenses y muchos otros sí lo hacen).

Él ha hablado reiteradamente como si Rusia y China estuvieran rondando la isla y listas para tomarla si Estados Unidos no lo hace; eso simplemente no es cierto. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo el lunes a Estados Unidos que “deje de usar la llamada amenaza china como pretexto para buscar intereses egoístas”.

Trump, temprano este martes por la mañana, también arremetió contra el Reino Unido por entregar la isla de Diego García en el océano Índico a Mauricio, calificándolo como un “acto de total debilidad”. La situación es paralela a la de Groenlandia, dado que el Reino Unido originalmente compró Diego García y mantiene allí una base militar conjunta EE.UU.-Reino Unido; Trump también dijo que la transferencia hace que sea más importante para EE.UU. tomar Groenlandia.

De hecho, el Gobierno de Trump anteriormente apoyó la transferencia de Diego García y las islas Chagos. En una declaración en mayo pasado del secretario de Estado, Marco Rubio, se dijo que la transferencia “asegura la operación a largo plazo, estable y efectiva” de la instalación militar.

Finalmente, Jim Sciutto de CNN informó el lunes que Trump admitió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, este fin de semana que podría haber recibido “información errónea” sobre los despliegues de militares europeos en Groenlandia.

Pero esos despliegues de militares eran la razón declarada para la amenaza arancelaria de Trump. En la medida en que esté tomando acciones tan importantes con información errónea, eso sí que es grave.

La carta del Nobel a Noruega fue especialmente sorprendente. Trump básicamente señaló que ya no estaba tan interesado en la paz.

Y el Gobierno parece haber reconocido tácitamente que ese mensaje no es de mucha ayuda.

Cuestionado al respecto por los periodistas el lunes, Trump restó importancia a una conexión entre el desaire al Nobel y sus ambiciones por Groenlandia.

“No, no me importa el Premio Nobel”, dijo Trump, agregando que “realmente no me importa eso. Lo que me importa es salvar vidas”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en CNBC este martes por la mañana, calificó de “pura falacia” la vinculación del Nobel con los acontecimientos en Groenlandia.

“Esto ha estado en la mente del presidente desde su primer mandato”, dijo Bessent. “Ha estado en la mente presidencial desde hace 150, 160 años, Estados Unidos ha estado tratando de adquirir Groenlandia. Esto no es algo nuevo”.

Pero Trump claramente vinculó ambas cosas.

Quizá lo más sorprendente es lo poco que alguien (que no sea Trump) parece estar pidiéndolo. Sería una cosa si Trump estuviera persiguiendo algo que el pueblo estadounidense quisiera.

Pero decididamente no es así.

Una encuesta de CNN publicada la semana pasada mostró que el 75 % de los estadounidenses e incluso casi la mitad de los republicanos se oponen al esfuerzo de tomar el control de Groenlandia. Una mayoría de los republicanos (52 %) se opuso firmemente, mientras que solo el 7 % lo apoyó firmemente.

Y eso sin siquiera mencionar la posibilidad de acción militar.

Una encuesta de CBS News-YouGov este fin de semana mostró que la oposición subía al 86 % si Trump usaba la fuerza militar para tomar Groenlandia.

Podríamos haber esperado que la base de Trump se inclinara a favor de esta idea a medida que él seguía impulsándola, pero eso no ha ocurrido.

El hecho de que siga presionando con algo tan impopular sugiere que realmente está políticamente desatado, sin más campañas presidenciales por delante y con menos personas a su alrededor que frenen sus impulsos.

