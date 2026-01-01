1.500 soldados se alistan para un posible despliegue en Minnesota, según reportes, y el estado moviliza a la Guardia Nacional

El Pentágono ordenó a unos 1.500 militares en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, dijo…

El Pentágono ordenó a unos 1.500 militares en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, dijo a CNN una fuente del Gobierno de Trump, mientras autoridades estatales también han movilizado a la Guardia Nacional.

Tener a las fuerzas en alerta no significa que un despliegue sea inminente ni esté garantizado, precisó la fuente. ABC News informó primero sobre los preparativos para un posible despliegue.

Dos batallones de la 11.ª División Aerotransportada, con base en Alaska, recibieron órdenes de “prepararse para desplegar” en Minnesota, según un funcionario de defensa de Estados Unidos. No está claro qué tareas asumirían, aunque el funcionario dijo que podrían incluir control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden, de forma similar al papel que desempeñaron las fuerzas en servicio activo en Los Ángeles el verano pasado.

Funcionarios militares dijeron a CNN que tienen opciones preparadas para el presidente Donald Trump.

Es habitual que el Pentágono “esté preparado para cualquier decisión que el presidente pueda o no tomar”, dijo la Casa Blanca en un comunicado enviado a CNN.

“El Departamento de Guerra siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si se le convoca”, afirmó el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

La Guardia Nacional de Minnesota “no está desplegada en las calles de la ciudad en este momento, pero está lista para ayudar a apoyar la seguridad pública”, informó el Departamento de Seguridad Pública del estado en una publicación en redes sociales que incluyó imágenes de miembros de la Guardia reuniendo equipos junto a una fila de camiones en una carretera cubierta de nieve.

La Guardia Nacional está “en posición y lista para responder”, dijo en un comunicado a CNN la mayor del Ejército Andrea Tsuchiya, portavoz de la Guardia Nacional de Minnesota, al señalar que las fuerzas ayudarán a brindar “apoyo de tráfico para proteger la vida, preservar la propiedad y respaldar el derecho de todos los habitantes de Minnesota a reunirse pacíficamente”.

Walz agradeció a las fuerzas del orden locales por mantener la seguridad pública en medio de las protestas en curso contra la amplia operación migratoria del Gobierno de Trump en las Ciudades Gemelas. Instó a todos los que planean alzar la voz este fin de semana a “mantenerse a salvo y en paz”.

El posible despliegue de la Guardia Nacional y de militares en servicio activo se produce mientras continúan las protestas en las gélidas calles de Minneapolis. El sábado, multitudes abrigadas protagonizaron tensos enfrentamientos con agentes federales de inmigración y una confrontación entre manifestantes anti-ICE y pro-ICE cerca del Ayuntamiento.

Las protestas se intensificaron después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a tiros a Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años, dentro de su automóvil a comienzos de este mes. Su muerte desató protestas en todo el país y alimentó la indignación contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, que ha visto a agentes armados y enmascarados emplear tácticas agresivas en campañas dirigidas en ciudades de Estados Unidos. Esa indignación creció la semana pasada cuando otro agente federal disparó en la pierna a un hombre venezolano que, según el Departamento de Seguridad Nacional, se resistía “violentamente” al arresto.

Walz dio la orden inicial para que la Guardia Nacional del estado apoye a las fuerzas del orden locales al día siguiente de la muerte de Good.

Manifestantes corearon consignas y levantaron pancartas en el centro de Minneapolis y frente al edificio federal Bishop Henry Whipple el sábado, pese al frío extremo. Se adoptaron medidas adicionales en el centro de la ciudad, con carreteras bloqueadas y al menos un hotel reforzando su seguridad debido a las protestas.

En el edificio federal Whipple, un gran grupo de agentes federales equipados con material antidisturbios avanzó hacia los manifestantes, que respondieron con abucheos y consignas. Algunos pidieron moderación y llamaron a la multitud a mantenerse unida.

CNN observó a varios manifestantes detenidos por fuerzas federales cerca del edificio. Las manifestaciones parecían en gran medida pacíficas y no estaba claro de inmediato qué motivó las detenciones. CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.

Personal del Departamento del Sheriff del condado de Hennepin también estuvo presente, pero dijeron a CNN por la noche que no se detuvo ni arrestó a nadie en las protestas del sábado. Los vehículos de los alguaciles se usaron para bloquear partes de la calle a los manifestantes y los agentes parecían permanecer mayormente dentro de sus autos.

Más temprano, el influencer conservador Jake Lang encabezó a un pequeño grupo de apoyo a ICE en una convocatoria denominada “Marcha contra el fraude en Minnesota” cerca del Ayuntamiento, pero fue superado en número y expulsado por un grupo mucho mayor de contramanifestantes, informó KARE, afiliada de CNN. El Departamento de Policía de Minneapolis dijo a CNN el sábado por la noche que emitieron una orden de dispersión, no realizaron arrestos y que la multitud “finalmente se dispersó sin incidentes”.

Lang había dicho en redes sociales antes del evento que pretendía “quemar un Corán” en las escalinatas del Ayuntamiento, pero no está claro si eso ocurrió, según The Associated Press. Al retirarse del área el sábado, presentaba moretones y raspaduras en la cabeza, informó AP. Lang, quien anunció recientemente planes para postularse al Senado de Estados Unidos por Florida, se encuentra entre los acusados del 6 de enero que recibieron clemencia del presidente Trump. Fue imputado por agredir a un agente con un bate de béisbol, desorden civil y otros delitos, reportó AP.

Las manifestaciones continúan con nuevas restricciones impuestas a los agentes federales por una orden judicial preliminar emitida el viernes.

Los agentes federales no pueden arrestar ni detener a manifestantes pacíficos ni desplegar ciertas medidas de control de multitudes contra ellos, según el fallo de la jueza federal Katherine Menendez. La magistrada también señaló que los agentes ya no pueden detener a conductores cuando no exista una “sospecha razonable y articulable” de que están obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con operaciones federales, y precisó que “el acto de seguir de forma segura” a los agentes “a una distancia apropiada no crea, por sí mismo, una sospecha razonable que justifique una detención vehicular”.

Las restricciones se aplican al personal que ejecuta la Operación Metro Surge del Gobierno de Trump, que comenzó el mes pasado y que implica el envío de miles de agentes federales a las Ciudades Gemelas para apuntar contra inmigrantes somalíes indocumentados.

La ciudad de Minneapolis respondió con un comunicado en el que dijo: “Dado que se trata de una orden de un tribunal federal, esperamos que la administración federal cambie de rumbo y cumpla por la seguridad de todos”.

En respuesta al fallo, la vicesecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin afirmó que los agentes siguen su entrenamiento y usan “la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse, proteger al público y a la propiedad federal” frente a lo que el departamento calificó como “agitadores peligrosos”.

El principal funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, emitió un mensaje similar en X, al alegar que “agitadores” en Minneapolis han agredido y arrojado objetos a agentes y han embestido vehículos de fuerzas del orden.

“Seguiremos aplicando la ley, realizando arrestos y manteniendo a Minneapolis a salvo. Sin disuadirnos. Sin disculpas”, escribió Bovino, sin referirse de manera específica al fallo judicial.

La orden judicial preliminar surge de una demanda presentada por activistas, separada de otra demanda interpuesta el lunes por el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas contra la Operación Metro Surge del Gobierno federal.

Las batallas legales en aumento llegan en medio de versiones de que el Departamento de Justicia investiga a Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una posible obstrucción de la labor de las fuerzas federales, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por CNN. Walz, Frey y otros demócratas criticaron la investigación reportada y acusaron al Gobierno de Trump de instrumentalizar el Departamento de Justicia para atacar a oponentes políticos.

