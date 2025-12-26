Zelensky planea reunirse con Trump en Florida este domingo para dialogar sobre el plan de paz

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que planea reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida el domingo,…

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que planea reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida el domingo, como parte del intento por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania.

En declaraciones a la prensa este viernes, Zelensky advirtió que no podía asegurar si la reunión daría lugar a un acuerdo definitivo, pero afirmó que ambas partes intentarán “finalizar la mayor cantidad de puntos posible”. Horas antes, el líder ucraniano se había mostrado optimista, al escribir en X que “se pueden decidir muchas cosas antes de fin de año”.

Zelensky declaró a los periodistas que el plan de paz de 20 puntos, elaborado por funcionarios ucranianos y estadounidenses, está “listo en un 90 %” y que planeaba discutir con Trump la forma en que los aliados de Ucrania podrían garantizar su seguridad en el futuro.

La Casa Blanca no confirmó hasta el momento la reunión del domingo. El anuncio de Zelensky se produce después de que ofreciera concesiones en algunos de los puntos más conflictivos que hasta ahora han estancado el proceso de paz mediado por Estados Unidos con Rusia. Sin embargo, no está claro si las concesiones de Zelensky satisfarán al Kremlin.

El plan de paz inicial de 28 puntos, que surgió en noviembre tras las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, fue criticado por los aliados de Ucrania por favorecer en gran medida a Moscú. Tras semanas de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, ese borrador se ha reducido al plan actual de 20 puntos, que, según Zelensky, puede servir como “documento fundamental para poner fin a la guerra”.

Zelensky dijo a los periodistas que Ucrania no ha recibido una respuesta oficial del Kremlin a la última propuesta. Dijo que Kyiv está negociando exclusivamente con Washington, que a su vez se comunica con Moscú.

“En mi opinión, veo ahora que el acuerdo entre nosotros y Estados Unidos está casi listo”, dijo Zelensky. Sin embargo, subrayó que cualquier acuerdo de paz también deberá ser aprobado por Rusia y los aliados europeos de Ucrania.

Si Rusia no acepta el plan de paz elaborado por Ucrania y Estados Unidos, Zelensky sugirió que se deberían tomar medidas adicionales para presionar a Moscú. “Si Ucrania muestra su posición, que es constructiva, y Rusia, por ejemplo, no está de acuerdo, entonces la presión (existente) no es suficiente”, dijo Zelensky, añadiendo que quiere discutir este tema con Trump.

Las principales demandas de Rusia son que Ucrania abandone su aspiración de unirse a la OTAN —una perspectiva lejana antes de que Moscú lanzara su invasión a gran escala del país en febrero de 2022— y que el ejército de Kyiv se retire por completo de las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, una vasta zona conocida como el Donbás. Fue allí donde el Kremlin comenzó a desestabilizar Ucrania en 2014, ayudando a los separatistas prorrusos a tomar el control de la mayor parte del territorio. El Donbás fue finalmente anexionado ilegalmente por Rusia en septiembre de 2022.

Zelensky ha ofrecido concesiones en ambos aspectos. Durante una amplia rueda de prensa el martes para discutir el nuevo plan de paz de 20 puntos, Zelensky dijo que Ucrania buscaba garantías de seguridad de sus aliados que “reflejaran” el Artículo 5 de la OTAN —que exige que todos los miembros defiendan a cualquier miembro que haya sido atacado— pero que ya no buscaría la membresía plena en la alianza militar.

Zelensky también dijo que Ucrania estaría dispuesta a retirar sus tropas de partes de la región de Donetsk que no están actualmente ocupadas por las fuerzas rusas. El líder ucraniano dijo que cualquier retirada de tropas tendría que ser recíproca, con Moscú cediendo tanto territorio ucraniano como el cedido por Kyiv, y que esos enclaves del Donbás se desmilitarizarían como resultado. A principios de este mes, Zelensky señaló que los negociadores estadounidenses querían que estos territorios se convirtieran en “zonas económicas libres” una vez que se retiraran todas las tropas.

La constitución de Ucrania exige que cualquier cambio en las fronteras del país sea aprobado en un referéndum. Zelensky reiteró este viernes que “el destino de Ucrania debe ser decidido por el pueblo de Ucrania” y dijo que los aliados de Ucrania “tienen suficiente poder para presionar a Rusia o para negociar con los rusos” para garantizar que dicho plebiscito se pueda llevar a cabo de forma segura.

Por su parte, el Kremlin ha mostrado pocas señales de estar dispuesto a ceder en sus demandas. Durante semanas, los funcionarios rusos han insistido en que Ucrania retire todas sus tropas del Donbás, lo que entregaría la región por completo al Kremlin.

Consultado este viernes sobre las conversaciones de paz, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin, había hablado con miembros del Gobierno de Trump sobre que Moscú recibiera las últimas propuestas para un acuerdo. Peskov no especificó cuándo tuvo lugar la conversación.

Esta noticia ha sido actualizada con datos adicionales.

Con información de Darya Tarasova y Tim Lister, de CNN.

