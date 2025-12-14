Zelensky dice que se necesitan “muchos compromisos” en las negociaciones de paz y que las garantías de seguridad son clave

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este domingo que será necesario hacer compromisos en las propuestas para poner fin…

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este domingo que será necesario hacer compromisos en las propuestas para poner fin a la guerra con Rusia.

“El plan (de paz) no será uno que le guste a todo el mundo. Sin duda hay muchos compromisos en una u otra forma del plan”, dijo a periodistas en un chat de WhatsApp, antes de reunirse este domingo en Berlín con funcionarios de EE.UU. y de Europa.

La Presidencia de Ucrania informó que Zelensky ya se encuentra en la capital alemana.

“Lo más importante es que sea eficaz, para que el plan no sea solo un pedazo de papel, sino un paso importante hacia el fin de la guerra. Y algo que también es clave es que el plan sea de tal forma que, tras su firma, Rusia no pueda iniciar otra, una tercera agresión contra Ucrania”, añadió Zelensky.

El mandatario dijo que las garantías de seguridad de EE.UU., de Europa y de otros socios para Kyiv, en lugar de la membresía en la OTAN, son un compromiso asumido por Ucrania.

Las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y EE.UU., similares al Artículo 5 de la OTAN —que llama a los aliados a asistir a cualquier miembro que sea atacado—, así como las garantías de seguridad de Europa y de otros países, son “una oportunidad para evitar otra ola de agresión rusa”, dijo Zelensky.

Agregó que esas garantías deben ser jurídicamente vinculantes y contar con el respaldo del Congreso de EE.UU.

Entre los asuntos que aún se negocian están las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad para Ucrania, así como el tamaño futuro de sus Fuerzas Armadas y los fondos para la reconstrucción del país.

Sobre la posibilidad de congelar las líneas del frente como parte de un alto el fuego, Zelensky dijo que “la opción más justa posible es quedarse donde estamos, porque eso significa un alto el fuego. Las partes se mantienen en sus posiciones y luego intentan resolver todos los asuntos comunes por la vía diplomática”.

No obstante, señaló que los rusos han insistido en que las fuerzas ucranianas deben retirarse de la región del Donbás, parte de la cual sigue bajo control de Ucrania, “o la ocuparán de todos modos”.

Zelensky añadió que aún no ha recibido una respuesta de EE.UU. a las enmiendas ucranianas a un acuerdo de paz patrocinado por ese país. “He recibido varios mensajes a través de mi equipo de comunicación”, dijo.

Zelensky afirmó que “estará listo para el diálogo, que comienza hoy”, y describió el domingo como el “Día ucraniano-estadounidense en Berlín”.

El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, llegó a Berlín a primera hora de este domingo.

“Sin duda me reuniré por separado con el canciller Merz. Y probablemente me reuniré con algunos líderes europeos por la noche”, agregó Zelensky.

“No tenemos un diálogo directo con la parte rusa”, añadió. “Estamos en diálogo con la parte estadounidense; ellos representan, por así decirlo, a la parte rusa, porque hablan de sus señales, demandas, disposición o falta de disposición”.

“Si Estados Unidos ejerce presión, si los socios ejercen presión, si Estados Unidos quiere poner fin a esta guerra, como lo está demostrando hoy al más alto nivel, creo que los rusos tendrán que comprometerse”, concluyó.

