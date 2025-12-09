Xiomara Castro denuncia presunta injerencia de Trump en las elecciones en Honduras y habla de “golpe electoral”

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una presunta intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en…

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una presunta intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del 30 de noviembre, y advirtió que el país enfrenta “un golpe electoral en curso”.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, dijo Castro durante un acto público en Olancho.

Castro aseguró que el proceso electoral estuvo “marcado por amenazas, manipulación del PREP y adulteración de la voluntad popular”. Agregó que su gobierno denunciará la situación ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la Celac, la OEA y otros organismos internacionales.

CNN contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios y está a la espera de respuesta.

Días antes de la votación, Trump manifestó su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, e instó a los hondureños a respaldarlo. También calificó a la candidata oficialista Rixi Moncada como “cercana al comunismo” y acusó al candidato liberal Salvador Nasralla de intentar “dividir el voto”.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) pidió el viernes la nulidad de los escrutinios realizados en las más de 19.000 juntas receptoras de votos. La solicitud argumenta un “desastre” en el sistema de transmisión preliminar de resultados y una supuesta adulteración del escrutinio definitivo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.