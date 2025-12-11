Live Radio
Wednesday’s Scores

The Associated Press

December 11, 2025, 12:56 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Abingdon 66, Pulaski County 60, OT

Battlefield 76, Mountain View 68

Bishop O’Connell 60, Gonzaga College, D.C. 47

Blue Ridge School 89, The Covenant School 25

Briar Woods 86, Unity Reed 37

Brooke Point 71, Chancellor 49

Carlisle 107, Millennium Charter, N.C. 26

Chincoteague 58, Broadwater Academy 38

Eastern Montgomery 54, Galax 43

Franklin 38, Sussex Central 35

George Wythe 48, Auburn 46

Glen Allen 70, Grassfield 40

Gloucester 38, York 32

Great Bridge 63, Ocean Lakes 44

Hidden Valley 81, Glenvar 43

Highland Springs 82, Clover Hill 64

Kettle Run 69, Eastern View 35

Lafayette 67, Bruton 60

Lancaster 69, Middlesex 35

Louisa 69, Liberty-Bealeton 60

Manchester 59, Thomas Dale 43

Manor High School 75, Booker T. Washington 37

Monacan 84, RHSA 48

Monticello 53, Broadway 48

New Kent 91, Tabb 81

Northumberland 104, K&Q Central 46

Osbourn 59, John R. Lewis 47

Osbourn Park 89, Park View-Sterling 83

Page County 68, Fort Defiance 59

Patrick Henry (Glade Spring) 65, Twin Springs 39

Potomac Falls 76, Lightridge 51

Salem 66, Radford 46

St. Christopher’s 72, Cristo Rey Richmond 49

St. Michael 74, Tandem Friends 62

Stuarts Draft 70, Stonewall Jackson 36

Turner Ashby 70, Wilson Memorial 57

Veritas Collegiate Academy 84, Norfolk Christian School 47

Walsingham Academy 65, Veritas Classic Christian School 59

William Monroe 52, Culpeper 51

Woodgrove 56, Justice 49

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

