Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Abingdon 66, Pulaski County 60, OT
Battlefield 76, Mountain View 68
Bishop O’Connell 60, Gonzaga College, D.C. 47
Blue Ridge School 89, The Covenant School 25
Briar Woods 86, Unity Reed 37
Brooke Point 71, Chancellor 49
Carlisle 107, Millennium Charter, N.C. 26
Chincoteague 58, Broadwater Academy 38
Eastern Montgomery 54, Galax 43
Franklin 38, Sussex Central 35
George Wythe 48, Auburn 46
Glen Allen 70, Grassfield 40
Gloucester 38, York 32
Great Bridge 63, Ocean Lakes 44
Hidden Valley 81, Glenvar 43
Highland Springs 82, Clover Hill 64
Kettle Run 69, Eastern View 35
Lafayette 67, Bruton 60
Lancaster 69, Middlesex 35
Louisa 69, Liberty-Bealeton 60
Manchester 59, Thomas Dale 43
Manor High School 75, Booker T. Washington 37
Monacan 84, RHSA 48
Monticello 53, Broadway 48
New Kent 91, Tabb 81
Northumberland 104, K&Q Central 46
Osbourn 59, John R. Lewis 47
Osbourn Park 89, Park View-Sterling 83
Page County 68, Fort Defiance 59
Patrick Henry (Glade Spring) 65, Twin Springs 39
Potomac Falls 76, Lightridge 51
Salem 66, Radford 46
St. Christopher’s 72, Cristo Rey Richmond 49
St. Michael 74, Tandem Friends 62
Stuarts Draft 70, Stonewall Jackson 36
Turner Ashby 70, Wilson Memorial 57
Veritas Collegiate Academy 84, Norfolk Christian School 47
Walsingham Academy 65, Veritas Classic Christian School 59
William Monroe 52, Culpeper 51
Woodgrove 56, Justice 49
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
