Violencia en Michoacán: qué sabemos sobre el coche bomba que estalló en Coahuayana

Un vehículo cargado con explosivos detonó el sábado frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, un municipio ubicado en la costa del estado mexicano de Michoacán, en un momento en que las autoridades federales y estatales mantienen operativos para contener la violencia que persiste en la región.

La explosión, que ocurrió en el centro del municipio y a unos metros de la alcaldía, dejó cinco personas muertas y 12 heridas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades federales y estatales investigan el hecho bajo el delito de delincuencia organizada, pero hasta el momento no han confirmado quién está detrás del ataque, cuál era el objetivo del vehículo ni si está relacionado con disputas criminales locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones continúan, que se revisan cámaras de seguridad y se realizan análisis periciales para esclarecer los hechos.

El Gobierno de Michoacán confirmó que la explosión ocurrió alrededor de las 12 hora local de este sábado, sobre la calle Allende, a menos de cien metros de la alcaldía de Coahuayana, un municipio dedicado principalmente a la pesca y a la producción de plátano y papaya.

Las autoridades estatales dijeron que el artefacto explotó cuando el vehículo se encontraba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, en una zona donde operan también fuerzas federales y estatales —Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina— debido a la creciente presencia criminal.

La explosión también dejó severos daños materiales que afectaron al menos diez inmuebles, varios con locales comerciales, así como a una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

La FGR abrió una investigación por delincuencia organizada, y desplegó peritos expertos en explosivos, balística, genética y criminalística para identificar el tipo de artefacto y el móvil del atentado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aún investiga si las víctimas eran integrantes de la policía comunitaria o vecinos que estaban en la zona al momento del ataque.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa diaria que se espera tener más información sobre las causas y responsables del ataque en las próximas horas.

La Policía Comunitaria realiza funciones de vigilancia local sin reconocimiento oficial del Gobierno de Michoacán.

El grupo está encabezado por Héctor Zepeda Navarrete, “El Comandante Teto”, quien participó en los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

Además de esta corporación, en el municipio operan la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

Coahuayana se encuentra en un corredor considerado prioritario para las operaciones de seguridad federal.

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, una ruta utilizada por redes criminales para el tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica y otros movimientos vinculados con la delincuencia organizada.

Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina determinó también que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El ataque contra la sede de la Policía Comunitaria en este municipio de la costa michoacana ocurrió mientras se implementa el plan de seguridad y pacificación en el estado, la estrategia que puso en marcha el Gobierno de Sheinbaum para frenar la violencia en la región tras el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

