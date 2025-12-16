Vance reconoce el impacto del alto costo de vida en los estadounidenses en un discurso que contrasta con el tono de Trump

El vicepresidente J. D. Vance intentó este martes atraer a los pesimistas votantes de Pensilvania en torno a la agenda…

El vicepresidente J. D. Vance intentó este martes atraer a los pesimistas votantes de Pensilvania en torno a la agenda económica del Gobierno de Trump, aliviar sus preocupaciones sobre el alto costo de vida y hacerlo con un mensaje más eficiente que el presidente Donald Trump una semana antes.

De regreso en este estado clave, solo días después de que Trump ofreciera un discurso divagante sobre la asequibilidad, Vance atribuyó a las políticas del Gobierno el impulso al crecimiento del empleo y a nuevas inversiones. Culpó fuertemente al expresidente Joe Biden al asegurar que su administración provocó los altos costos que los republicanos ahora intentan reducir.

Y, sobre todo, pidió paciencia a los votantes frustrados con la economía al argumentar que Trump necesita más tiempo para cumplir la “época dorada” que prometió hace casi 11 meses.

“Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que seguir trabajando”, dijo Vance. “Heredamos un desastre”.

El discurso del vicepresidente en Allentown, Pensilvania, representó el más reciente intento de la Casa Blanca por abordar la reacción negativa al costo de vida que ha generado alarmas entre los republicanos ante el temor de un revés en las elecciones intermedias.

Y ofreció una visión del papel clave que desempeñará Vance como portavoz económico, mientras los funcionarios recalibran su discurso e intentan recuperar a los votantes insatisfechos con la economía y escépticos de que Trump esté haciendo lo suficiente para solucionarlo.

“Él es un mensajero tremendo para este tipo de asuntos”, dijo un asesor de Trump, argumentando que el ascenso de Vance, bien documentado, desde la pobreza infantil hasta la Casa Blanca le da mayor credibilidad en temas de asequibilidad. “Él cree en lo que dice”.

En contraste con los 90 minutos de comentarios dispersos y una especie de mitin que Trump tuvo en Pensilvania la semana pasada, Vance mantuvo su discurso en menos de 20 minutos y presentó una evaluación más breve y enfocada de la economía y de las dificultades que enfrentan los estadounidenses.

Vance reconoció que la agenda del Gobierno aún no se ha traducido en beneficios generalizados para los estadounidenses, en contraste con la insistencia de Trump en que la economía es “increíble” y que los precios están cayendo en picada. Y buscó centrar la atención en 2026, prediciendo que se avecinan días financieros más brillantes.

Aun así, Vance se negó a distanciarse de una manera notable de la visión optimista de la economía de Trump, una señal del delicado equilibrio que deberá mantener en los próximos meses. Al ser presionado sobre la reciente evaluación de Trump de su desempeño económico como “A-plus-plus-plus-plus-plus”, Vance lo respaldó rápidamente, socavando su propio mensaje más moderado en el proceso.

“La semana pasada, el presidente Trump calificó su economía con una nota de A-plus-plus-plus-plus. ¿Qué calificación le daría usted a la economía hoy?”, preguntó un reportero.

“A-plus-plus-plus”, respondió Vance. “Lo que hemos logrado: salarios más altos, menor inflación, una enorme cantidad de inversiones y dinero llegando a Estados Unidos. Eso es increíble, y es algo de lo que hay que sentirse orgulloso”.

Vance también replicó el discurso de Trump respecto a sus críticas contra el Gobierno de Biden, intentando desviar la responsabilidad por las fallas de la economía actual.

Los altos costos de la vivienda, la salud y los comestibles que afectan a los estadounidenses ahora son resultado de las políticas de la era Biden, afirmó Vance, a pesar de que los datos recientes muestran que la inflación ha comenzado a subir de nuevo.

“Heredamos una pesadilla de economía de Joe Biden”, dijo Vance en un momento.

En total, mencionó al expresidente más de veinte veces y en un momento adoptó el tono burlón de Trump al referirse al “ritmo lento” de Biden.

“Joe Biden podría caerse subiendo las escaleras a plena luz del día, con un clima cálido”, dijo Vance durante una digresión sobre el clima frío. “A nadie le importaría”.

El vicepresidente tampoco ofreció mucha claridad sobre los planes del Gobierno para evitar costos aún más altos en el cuidado de la salud, calificando como tarea del Congreso tratar de averiguar cómo evitar un aumento en las primas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio el próximo año.

Sin embargo, a diferencia de Trump, Vance no desestimó durante su discurso las preocupaciones sobre la asequibilidad calificándolas de “engaño” o “farsa”. En cambio, el vicepresidente animó a los votantes a enfocarse en los próximos meses, que prometió serían más prósperos, reflejando la esperanza del Gobierno de que los estadounidenses eventualmente verán más beneficios de su agenda.

Una variedad de disposiciones fiscales del “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de los republicanos entrará en vigor a principios del próximo año, lo que estimulará lo que Vance prometió sería “la mejor temporada fiscal en 2026 que hayan tenido”.

Fue el tipo de mensaje visionario que los funcionarios de la Casa Blanca creen que puede cambiar su suerte el próximo año, al menos mientras puedan encontrar una manera de cumplir eventualmente.

“Eso es solo el comienzo”, dijo Vance. “Si esto no resulta ser cierto, volveré aquí, y todos podrán decirme que estoy equivocado. Pero les digo que será cierto”.

