Una fuga de agua en el Museo del Louvre daña cientos de libros históricos

Una fuga de agua en el Museo del Louvre, en París, ha dañado cientos de libros, lo que pone de…

Una fuga de agua en el Museo del Louvre, en París, ha dañado cientos de libros, lo que pone de manifiesto nuevos problemas en el museo más grande del mundo tras un espectacular robo ocurrido en octubre.

Este lunes, un portavoz del museo declaró a CNN que la fuga, que se produjo el 26 de noviembre, dañó entre 300 y 400 libros, que datan de finales del siglo XIX y principios del XX.

La fuga se produjo cuando se abrió por error una válvula que forma parte de un sistema de plomería ya en desuso. Este sistema se había desconectado hace meses y está previsto que se reemplace como parte de las obras de renovación que comenzarán en septiembre de 2026, según el portavoz.

Los textos están relacionados con la egiptología y la documentación científica. Si bien son consultados regularmente por los visitantes, no son los únicos ejemplares que existen en el mundo, añadió el portavoz.

Los libros serán devueltos a las estanterías una vez que se hayan secado y reparado, indicó.

Aunque las autoridades no creen que la colección sufra daños permanentes, la fuga es un motivo más de preocupación después de que el robo del 19 de octubre pusiera de manifiesto graves fallos de seguridad en el Louvre.

Los ladrones asaltaron la Galería de Apolo, en la planta superior del museo, utilizando una escalera montada en un camión para acceder a través de una ventana.

Forzaron dos vitrinas y se llevaron nueve objetos, entre ellos un conjunto de joyas de diamantes y zafiros que pertenecieron a la reina María Amalia y a la reina Hortensia.

En tan solo siete minutos, los ladrones se hicieron con un botín valorado en más de US$ 100 millones, lo que provocó una gran consternación por las insuficientes medidas de seguridad.

Las autoridades también han reconocido los “problemas estructurales que afronta el museo”, que se construyó a partir de finales del siglo XII y recibió 8,7 millones de visitantes el año pasado.

En noviembre, el museo anunció que aumentaría el precio de las entradas para financiar un programa de modernización.

A partir del 14 de enero de 2026, la entrada individual para visitantes por fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) —un grupo de naciones que comprende los Estados miembros de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega— costará 32 euros (US$ 37), un aumento del 45 % con respecto a los precios actuales. Se prevé que esto genere entre 15 y 20 millones de euros adicionales al año (entre US$ 17 millones y US$ 23 millones), que se invertirán en la mejora de las infraestructuras.

Con información de Joseph Ataman.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.