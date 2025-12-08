Una de las decisiones más importantes para Trump se le acaba de complicar todavía más

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha pasado meses alardeando de tener la oportunidad de reemplazar a Jerome Powell cuando…

Tras meses de especulaciones sobre los nombres de una decena de candidatos, Trump finalmente dijo la semana pasada que sabía a quién propondría para ser la figura más poderosa de la economía estadounidense. Días después, durante una reunión de gabinete, Trump señaló al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, como “un posible presidente de la Fed”, y añadió: “¿Se nos permite decir eso?”.

El problema: Algunos inversores están inquietos ante la posibilidad de que Hassett dirija la Fed en un momento en que los responsables políticos están divididos sobre cómo proceder con las tasas de interés. Temen que Hassett, un antiguo aliado de Trump, se preocupe más por seguir las demandas del presidente que por preservar la independencia de la Fed para fijar las tasas de interés sin interferencia política, aunque el presidente de la Fed solo tiene un voto.

Sus preocupaciones son importantes porque los mercados podrían reaccionar negativamente y obligar a Trump a retirar la candidatura de Hassett, en un giro inesperado y vergonzoso.

“Los mercados actúan como un control de la cordura para las políticas y otras decisiones importantes”, dijo Angelo Kourkafas, estratega sénior de Inversiones Globales en Edward Jones.

La elección de Trump para la presidencia de la Fed ya era complicada debido a las normas de la Fed sobre quién puede ocupar el cargo. Reorganizar a sus principales asesores económicos añadiría otra capa de complejidad. Y el futuro de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, en la Junta también es incierto, ya que los tribunales están determinando si Trump puede despedirla.

El mes pasado, los inversores en bonos le dijeron al Departamento del Tesoro que temían que Hassett presionara para reducir agresivamente los costos de endeudamiento para complacer a Trump, según el Financial Times, que citó fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Ese sentimiento se reflejó en conversaciones individuales que el Tesoro mantuvo con “ejecutivos de los principales bancos de Wall Street, gigantes de la gestión de activos y otros grandes actores del mercado de deuda estadounidense”, según el informe.

“El mercado ya está tratando de averiguar cuán moderado o agresivo será el próximo presidente de la Fed”, dijo Tom Porcelli, economista jefe de Wells Fargo. “Pero en realidad no se sabe cómo se comportará alguien en un puesto una vez que lo ocupe”.

Como agencia financiada de forma independiente, la capacidad de la Reserva Federal para tomar decisiones sobre las tasas de interés sin injerencia política es una de las principales razones por las que los inversores confían en la solidez de la economía estadounidense. Los políticos de todo el mundo a menudo desean que circule dinero barato para ganar votos. Pero esto conlleva el riesgo de sobrecalentar la economía y aumentar la inflación, riesgos a largo plazo que muchos políticos podrían ignorar para centrarse en las elecciones a corto plazo.

Si los inversores pierden la confianza en la Reserva Federal, podrían exigir una mayor rentabilidad para prestar dinero al país a través de bonos del Tesoro estadounidense u otros instrumentos. La ironía es que esos mayores rendimientos de los bonos probablemente impulsarían las tasas de interés a largo plazo de todos modos.

Pero la estructura del comité de fijación de tasas de la Reserva Federal podría ayudar a protegerse de la influencia política: el presidente de la Reserva Federal es solo uno de los 12 miembros con derecho a voto y no puede vetar unilateralmente las decisiones de la mayoría.

“En la mesa están representadas diversas opiniones y enfoques de política económica, y cada uno tiene un voto”, dijo Bill English, exasesor de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

“Existe un comité por una razón, y si el comité discrepa con el presidente, es posible que este pierda la votación, algo que nunca ha sucedido”, añadió.

El puesto de presidente de la Reserva Federal no es el único cargo económico en juego en este momento. Existe toda una red de asesores de Trump que podrían estar cambiando de puesto o incluso desempeñando funciones simultáneas.

Si Trump elige a Hassett para dirigir el banco central estadounidense, el presidente tendrá que encontrar a otra persona para dirigir el Consejo Económico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), que coordina la política económica de la Casa Blanca.

Según Bloomberg, los asesores de Trump han planteado la posibilidad de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dirija el NEC sin dejar de ser secretario del Tesoro. La semana pasada, Trump reiteró que con gusto elegiría a Bessent como presidente de la Reserva Federal, aunque el secretario del Tesoro ha dicho repetidamente que prefiere mantener su cargo actual.

Trump también debe tener en cuenta al Consejo de Asesores Económicos (CEA). El presidente del CEA es Stephen Miran, quien actualmente se encuentra de baja temporal para poder cumplir un mandato como gobernador de la Reserva Federal en un acuerdo sin precedentes. Desde su llegada a la Fed en septiembre, Miran ha defendido grandes recortes de tasas de interés, discrepando de la decisión de la mayoría de reducir las tasas en un cuarto de punto tanto en las reuniones de septiembre como de octubre.

El mandato de Miran en la Fed expira a finales de enero, pero —en respuesta a las preguntas formuladas por los senadores durante su proceso de confirmación— Miran dijo que no se comprometerá a renunciar hasta que se haya designado y confirmado a un sucesor.

Según las normas de la Fed, el presidente solo puede ser elegido entre los gobernadores de la Reserva Federal, y actualmente no hay ninguna vacante en la Junta. El mandato de Powell como presidente finaliza en mayo, pero está cumpliendo un mandato simultáneo como gobernador, que se extiende hasta 2028. Powell no ha compartido si planea permanecer en la Junta después de que finalice su mandato como presidente. Los presidentes de la Fed suelen dimitir por completo una vez que concluye su mandato de cuatro años, si no son reelegidos.

Trump también podría reemplazar a Hassett por Miran y luego ascenderlo a presidente en mayo; o podría esperar y confiar en que Powell anuncie su dimisión el próximo año y tener tanto a Miran como a Hassett en la Fed. En este último caso, Trump tendría que seleccionar (teóricamente) a los reemplazos para dirigir el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Asesores Económicos.

Por otro lado, la demanda de la gobernadora Lisa Cook, que impugna el intento de Trump de despedirla por acusaciones no probadas de fraude hipotecario, también puede afectar la composición de la poderosa Junta de la Reserva Federal.

En agosto, Trump dijo que había despedido a Cook, la primera vez en los más de cien años de historia de la Fed que un presidente intenta destituir a una gobernadora en funciones. Cook respondió en los tribunales, y está previsto que la Corte Suprema decida el caso el próximo año.

Si Cook pierde su caso y es reemplazada, Trump habría influido de manera efectiva en la mayoría de la Junta en un momento en que la independencia política del banco central es un tema candente.

“Existe preocupación por una politización de la Fed que podría resultar en un nivel de inflación indeseablemente alto con el tiempo”, dijo English. “El mercado podría rebelarse si llega un nuevo presidente y el comité, por cualquier motivo, accede a bajar las tasas de interés más de lo necesario”.

