Departamento de Justicia afirma que la carta firmada por ‘J. Epstein’ y que hace referencia a ‘nuestro presidente’ es falsa

Advertencia: Esta publicación contiene lenguaje que los lectores pueden encontrar perturbador.

El Departamento de Justicia informó que una carta manuscrita publicada este martes, firmada por “J. Epstein” y dirigida al delincuente sexual condenado Larry Nassar, es “falsa”, ya que la caligrafía no coincide con la de Jeffrey Epstein.

El departamento había señalado previamente que estaba evaluando la autenticidad de la carta —que parecía hacer referencias ofensivas al presidente Donald Trump— porque otros detalles generaban dudas sobre si realmente había sido escrita y enviada por Epstein.

“Esta carta falsa sirve como recordatorio de que el hecho de que un documento sea publicado por el Departamento de Justicia no convierte en hechos las acusaciones o afirmaciones que contiene”, indicó el Departamento de Justicia en una publicación en X, horas después de que la carta fuera divulgada junto con otros documentos relacionados con Epstein.

La carta no nombra explícitamente a Trump, sino que se refiere a “nuestro presidente”. El mensaje parece haber sido enviado en agosto de 2019, el mismo mes en que Epstein se suicidó en prisión. Trump era presidente en ese momento.

La declaración del Departamento de Justicia que desmiente la carta señaló que el matasellos no era de Nueva York, donde Epstein estaba encarcelado, sino de Virginia, y la dirección de remitente correspondía a una cárcel diferente a la que lo tenía bajo custodia. El sobre fue procesado tres días después del suicidio de Epstein.

Las autoridades no han acusado a Trump de ningún delito ni lo han imputado por ningún crimen en relación con Epstein.

“Estimado L.N.” —comienza la carta—. “Como ya sabes, he tomado el ‘camino corto’ a casa. ¡Buena suerte! Compartimos una cosa… nuestro amor y cuidado por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”. La carta hace otra referencia obscena al trato de Trump hacia las mujeres.

“La vida es injusta”, dice la carta.

En una declaración separada, publicada anteriormente este martes y no dirigida a ningún documento específico de la última divulgación, el departamento señaló que algunos de los documentos publicados “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra el presidente.

“Para ser claros: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran alguna credibilidad, sin duda ya habrían sido utilizadas en contra del presidente Trump”.

CNN ha solicitado comentarios a la Casa Blanca sobre la carta.

Si bien la carta está dirigida a un “L.N.”, el Departamento de Justicia publicó una foto del sobre, con matasellos del 13 de agosto de 2019 y dirigido al exmédico olímpico y agresor sexual. El sobre fue enviado desde el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York a Nassar, quien figuraba como recluso en una prisión federal en Arizona.

El sobre tiene matasellos de tres días después de la muerte de Epstein. El personal penitenciario está autorizado para leer e inspeccionar el correo saliente, lo que puede causar demoras.

Según documentos penitenciarios divulgados tras una solicitud de la Ley de Libertad de Información, CNN informó previamente que, mientras estuvo en la cárcel, Epstein aparentemente envió una carta a Nassar, aunque no se revelaron los contenidos de la carta. Fue descubierta por funcionarios penitenciarios que investigaban el suicidio de Epstein semanas después de su muerte. No se sabe si Nassar y Epstein tenían algún tipo de relación.

En 2020, el FBI solicitó a su laboratorio un análisis grafológico para comparar la carta con otros escritos de Epstein, de acuerdo con otro documento publicado este martes por el Departamento de Justicia. Aunque la última declaración del departamento indicó que el FBI había confirmado que la carta era “falsa”, no especificó si la conclusión se basó en el análisis grafológico de 2020.

Nassar, médico de la selección nacional de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan durante muchos años, cumple una condena de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil. Más de 150 mujeres y niñas declararon públicamente ante un tribunal que él había abusado sexualmente de ellas.

El sobre, dirigido a Larry Nassar en 9300 S. Wilmot Road, Tucson, Arizona, 85756, una instalación de la Oficina Federal de Prisiones, estaba marcado como “devuelto al remitente”, ya que el destinatario “ya no se encontraba en esa dirección”.

Esta historia fue actualizada con información adicional del Departamento de Justicia sobre la veracidad de la carta.

